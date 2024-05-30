Летом увеличивается количество случаев мошенничества в туристической сфере. Мошенники создают поддельные сайты отелей и воруют мили у пассажиров. На специальном вебинаре, организованном правительством Москвы, обсуждались новые и традиционные схемы обмана.
Владимир Васенин из ГУ МВД Москвы отметил, что летом количество таких преступлений увеличивается в три раза. Мошенники тщательно готовятся: создают фишинговые сайты, регистрируют фирмы-однодневки и предлагают билеты с большими скидками, используя украденные мили.
Для защиты от мошенничества туристам рекомендуется не торопиться, проверять сайты, обращать внимание на доменные зоны, проверять контактные данные и отзывы, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Colin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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