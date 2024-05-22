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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:53

"Авиасейлс": 47% туристов тратят больше запланированного в путешествии

В исследовании компании "Авиасейлс", проведенном среди 1500 пользователей, выяснилось, что только 18% туристов могут покрыть стоимость перелета и прочие расходы во время путешествия без дополнительных усилий.

Остальные экономят и копят, особенно на авиабилеты (47%), жилье (18%) и питание (11%).

При этом 47% респондентов признались, что тратят больше запланированного и выходят за рамки бюджета. В будущем многие планируют изменить свое финансовое поведение: 25% хотят находить способы экономии, 20% — увеличивать сбережения, а 14% — тщательнее планировать расходы.

Фото: commons.wikimedia.org/Sillerkiil (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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