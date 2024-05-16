Российские туристы ожидают введения безвизового режима с Китаем, который пока действует только для туристических групп. В 2023 году Россию посетило 477 тысяч китайских туристов, в то время как в Китай отправились 734 тысячи россиян.
Проблемы с длительным оформлением документов и необходимостью бронирования виз заранее значительно осложняют процесс.
Различные требования в разных городах и аэропортах Китая также вызывают сложности с пониманием визовых требований. Некоторые туристы используют лазейки, такие как длинные стоповеры, для временного посещения городов. В ответ на проблемы с очередями в визовом центре Китай возобновил систему предварительной записи для подачи документов, сообщает Tourdom.Ru.
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