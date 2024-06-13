Министерство экономического развития России хотело бы ввести безвизовый режим для иностранных туристов, прибывающих в страну на круизных лайнерах или самолётах.

Заместитель главы ведомства Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что Минэкономразвития предлагает распространить 72-часовой безвизовый въезд на всех пассажиров круизных судов, а также на туристов, прибывающих на самолетах.

Вахруков напомнил, что подобный механизм уже успешно функционирует в Санкт-Петербурге, и предложил распространить его на курорты "Пять морей", где также имеются марины. По его мнению, это позволит увеличить туристический поток и стимулировать расходы иностранных гостей в России.

Напомним, что закон о безвизовом въезде для пассажиров круизных лайнеров и паромов был принят Государственной Думой в 2009 году по инициативе властей Санкт-Петербурга. По оценкам Российского союза туриндустрии, введение 72-часового безвиза привело к росту числа круизных туристов в городе на 30%.

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