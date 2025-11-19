Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поездка в Японию
Поездка в Японию
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:34

Деньги, которые оставили туристы: новая система сбора на Ставрополье сработала лучше, чем ожидали

Губернатор Владимиров: На Ставрополье собрали 540 млн туристического налога с начала года

Рост туристического потока на Кавказских Минеральных Водах уже отражается в бюджетных поступлениях. В Ставропольском крае подвели итоги девяти месяцев действия туристического налога: регион собрал свыше 540 миллионов рублей, что существенно превысило показатели прежнего курортного сбора.

Динамика поступлений и значение налога

По данным краевого правительства, собираемость налога растет каждый квартал. В аналогичный период прошлого года сумма была ниже примерно на 40 миллионов рублей. Переход от экспериментального курортного сбора к новому механизму, охватывающему все классифицированные средства размещения, считается успешным. Региональные власти подчеркивают, что дополнительные поступления позволяют активнее инвестировать в благоустройство городов-курортов, обновление инфраструктуры и развитие туристических зон.

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что введение налога дает муниципалитетам реальные возможности для преобразований.

"Для нас это дополнительная возможность привести в порядок многие населенные пункты. Надеюсь, каждый рубль курортного налога будет направлен на комплексное развитие территорий края", — отметил он, связывая рост поступлений с улучшением качества городской среды.

Правила действия нового механизма

Туристический налог введен 1 января 2025 года и заменил экспериментальный курортный сбор, который действовал с 2018-го. Ставка составляет один процент от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки на человека. Налог взимается с гостей, находящихся в регионе более суток, а перечисляют его в бюджет поставщики услуг размещения. В санаторно-курортных учреждениях сумма включается в стоимость путевки и не зависит от категории номера или набора лечебных процедур.

Режим распространяется на гостиницы, санатории и пансионаты, включенные в реестр классифицированных объектов. Для отдельных категорий отдыхающих предусмотрены льготы, в том числе для участников СВО. Рост доходов сопровождается увеличением турпотока: за девять месяцев 2025 года регион посетили более шести миллионов человек. Это подтверждает, что сфера отдыха на Ставрополье остается одной из наиболее динамично развивающихся в стране.

