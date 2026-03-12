Ивановский турист против туроператора: как ошибка в аэропорту привела к суду и выплатам

Фрунзенский районный суд Иванова вчера утвердил мировое соглашение между местным жителем и туроператором "ТТ-Трэвел". Мужчина требовал вернуть более 300 тысяч рублей за путевку в ОАЭ, сорванную из-за плана "Ковер" в аэропорту. Рейс отменили в день вылета, турист отказался от тура и уведомил агента с оператором. Суд обязал компанию возместить полную стоимость, моральный вред и расходы на юристов. Деньги перечислят в течение пяти дней.

Что случилось в аэропорту

В день вылета в ОАЭ в аэропорту неожиданно объявили план "Ковер". Этот режим закрывает воздушное пространство из-за угрозы или неопознанных объектов. Рейс сначала отложили, потом полностью отменили. Турист сразу понял, что отпуск под угрозой, и решил не лететь дальше.

Мужчина связался с турагентом и туроператором "ТТ-Трэвел", чтобы отказаться от путевки. Стоимость тура превышала 300 тысяч рублей, и он хотел все вернуть. Но компания отказала, сославшись на проблемы с авиаперевозчиком. Авиакомпания тоже не помогла, объяснив, что билеты заказывал не напрямую турист, а посредник.

Такие ситуации с планом "Ковер" случаются нечасто, но бьют по планам отдыхающих. В этот раз ивановец не стал ждать и пошел дальше. Он собрал документы и подал иск в Фрунзенский районный суд.

"В регионах вроде Ивановской области туристы часто сталкиваются с подобными форс-мажорами, и суды защищают их права. Туроператоры несут ответственность за весь пакет, включая перелет, даже если вина лежит на аэропорте. Мировые соглашения — хороший выход, они экономят время всем сторонам. Главное, чтобы операторы выполняли обязательства быстро, иначе доверие к отрасли падает." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Претензии к туроператору

Ивановец требовал не только основную сумму за тур. Он добавил проценты за пользование деньгами и компенсацию морального вреда. Туроператор упирался, перекладывая вину на авиакомпанию. Турист настаивал, что оператор отвечает за весь продукт.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила о деталях. Дело до слушаний не дошло, стороны быстро договорились. Это типичный сценарий, когда обе стороны хотят избежать затяжных разборок. Судья проверил условия и поставил печать.

Такие претензии растут в туристическом сезоне. Люди платят вперед, а риски ложатся на них. Операторы иногда забывают, что закон на стороне потребителя в форс-мажорах.

Результат в суде

Мировое соглашение включили в решение суда вчера. Туроператор выплатит полную стоимость путевки, моральный вред и все судебные расходы. Деньги обещали перевести в пять дней после утверждения. Истец снял остальные требования.

Это выигрыш для туриста, который не потерял ни копейки. Оператор сохранил репутацию без публичного поражения. Такие дела напоминают всем о рисках в туризме.

Решение уже вступило в силу. Если компания затянет, турист вернется в суд за принудительным исполнением. Пока все идет по плану.