Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Документы и аэропорт
Документы и аэропорт
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:19

Ивановский турист против туроператора: как ошибка в аэропорту привела к суду и выплатам

Фрунзенский районный суд Иванова вчера утвердил мировое соглашение между местным жителем и туроператором "ТТ-Трэвел". Мужчина требовал вернуть более 300 тысяч рублей за путевку в ОАЭ, сорванную из-за плана "Ковер" в аэропорту. Рейс отменили в день вылета, турист отказался от тура и уведомил агента с оператором. Суд обязал компанию возместить полную стоимость, моральный вред и расходы на юристов. Деньги перечислят в течение пяти дней.

Что случилось в аэропорту

В день вылета в ОАЭ в аэропорту неожиданно объявили план "Ковер". Этот режим закрывает воздушное пространство из-за угрозы или неопознанных объектов. Рейс сначала отложили, потом полностью отменили. Турист сразу понял, что отпуск под угрозой, и решил не лететь дальше.

Мужчина связался с турагентом и туроператором "ТТ-Трэвел", чтобы отказаться от путевки. Стоимость тура превышала 300 тысяч рублей, и он хотел все вернуть. Но компания отказала, сославшись на проблемы с авиаперевозчиком. Авиакомпания тоже не помогла, объяснив, что билеты заказывал не напрямую турист, а посредник.

Такие ситуации с планом "Ковер" случаются нечасто, но бьют по планам отдыхающих. В этот раз ивановец не стал ждать и пошел дальше. Он собрал документы и подал иск в Фрунзенский районный суд.

"В регионах вроде Ивановской области туристы часто сталкиваются с подобными форс-мажорами, и суды защищают их права. Туроператоры несут ответственность за весь пакет, включая перелет, даже если вина лежит на аэропорте. Мировые соглашения — хороший выход, они экономят время всем сторонам. Главное, чтобы операторы выполняли обязательства быстро, иначе доверие к отрасли падает."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Претензии к туроператору

Ивановец требовал не только основную сумму за тур. Он добавил проценты за пользование деньгами и компенсацию морального вреда. Туроператор упирался, перекладывая вину на авиакомпанию. Турист настаивал, что оператор отвечает за весь продукт.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила о деталях. Дело до слушаний не дошло, стороны быстро договорились. Это типичный сценарий, когда обе стороны хотят избежать затяжных разборок. Судья проверил условия и поставил печать.

Такие претензии растут в туристическом сезоне. Люди платят вперед, а риски ложатся на них. Операторы иногда забывают, что закон на стороне потребителя в форс-мажорах.

Результат в суде

Мировое соглашение включили в решение суда вчера. Туроператор выплатит полную стоимость путевки, моральный вред и все судебные расходы. Деньги обещали перевести в пять дней после утверждения. Истец снял остальные требования.

Это выигрыш для туриста, который не потерял ни копейки. Оператор сохранил репутацию без публичного поражения. Такие дела напоминают всем о рисках в туризме.

Решение уже вступило в силу. Если компания затянет, турист вернется в суд за принудительным исполнением. Пока все идет по плану.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мартовское тепло: три рекорда в Москве — как посох солнца превращает зиму в лето сегодня в 12:27

Аномально высокие температуры в Москве удивляют горожан — как дважды за март будут побиты температурные рекорды.

Читать полностью » Новая миссия, новые надежды: из Москвы в Иран отправляют 13 тонн нужных медикаментов сегодня в 12:24

МЧС России приступает к важной гуманитарной миссии, отправляя медикаменты в Иран, чтобы поддержать народ в трудный момент.

Читать полностью » Плодородие смывается водой: липецкая прокуратура взыскивает миллионы с тепличного овощевода за сброс стоков на поля вчера в 11:17

Липецкая природоохранная прокуратура выявила серьезный вред плодородным черноземам от сброса сточных вод крупным овощеводческим предприятием во время рейда.

Читать полностью » Анохин: превышений допустимых норм загрязнения воздуха в Дорогобуже после атаки ВСУ нет 25.02.2026 в 22:35
Завод в огне — воздух в норме: Губернатор успокоил жителей Дорогобужа

Губернатор Василий Анохин сообщил: Роспотребнадзор не выявил превышений оксидов азота после удара ВСУ по ПАО "Дорогобуж". Жители Пушкарево эвакуированы, помощь пострадавшим оказывается на месте.

Читать полностью » В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу до 1 марта - Интерфакс 12.01.2026 в 13:32
Лужники включили зимний режим: на новой трассе есть нюанс, без которого не пустят

В Лужниках открыли бесплатную лыжно-биатлонную трассу, работающую до 1 марта. Регистрация обязательна для удобства занятий с инструкторами и мастер-классами.

Читать полностью » Снежный покров в Москве может достичь 65 сантиметров — синоптик Леус 09.01.2026 в 12:11
Москва уходит под снег: балканский циклон переписывает январские рекорды

Балканский циклон принёс Москве и области рекордные снегопады. Сугробы продолжают расти, а синоптики не исключают исторический максимум.

Читать полностью » В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков — синоптик Тишковец 09.01.2026 в 10:10
Москва за ночь приблизилась к снежному рекорду — такого января ещё не было

Ночной снегопад принёс Подмосковью две трети месячной нормы осадков, а в Москве сугробы приблизились к историческому рекорду.

Читать полностью » Подчиненные Собянина не могут усвоить уроки борьбы со снегом 07.01.2026 в 23:38

Москва адаптирует европейский опыт борьбы со снегом, как в Цюрихе, внедряя автоматизацию и передовые технологии для оперативной очистки дорог и снижения затрат.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ловушка для доверчивых: разложенные зеркала на парковке чаще притягивают беду, чем спасают
Авто и мото
Склады опустели до последнего винтика: популярный купе-кроссовер окончательно покинул РФ
Недвижимость
Как избежать безвкусицы в интерьере: зеркала, глянец и цвета создают заблуждения об уюте
Наука
Космический гость в золотой оправе: редкий металл в украшениях меняет историю Европы
Авто и мото
Просторная клетка для семьи: судьба популярного кроссовера Geely висит на волоске у дилеров
Спорт и фитнес
Легальный допинг в наушниках: правильный ритм снижает чувство усталости на целую пятую часть
Недвижимость
Свежесть из подвала: двухэтапная чистка превращает грязный лоток машины в стерильный пластик
Недвижимость
Ткань стареет от горячей воды: ошибки при стирке превращают нежную тюль в серую тряпку
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet