Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Экскурсия
Экскурсия
© commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:14

Туристов "разводят" чаще всего здесь — простая ошибка стоит денег уже в первый день отпуска

Путешествия обычно ассоциируются с отдыхом и новыми впечатлениями, но именно в туристических местах чаще всего проверяют вашу внимательность на прочность. Недобросовестные продавцы и "помощники" рассчитывают на усталость, незнание местных правил и привычку доверять на слово. Из-за этого можно переплатить, получить ненужную услугу или столкнуться с откровенным мошенничеством. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Деньги и чеки: как "теряется" сдача

Подтасовка купюр и отсутствие размена

Классика — выдать сдачу меньшей суммой или подменить купюру похожей по цвету и размеру. Особенно рискуют иностранцы: к незнакомой валюте сложнее привыкнуть, а на скорости легко перепутать номиналы. Бывает и другой сценарий: продавец заявляет, что "нет сдачи", и мягко подталкивает докупить что-то ещё. Чтобы не попадать в такие истории, полезно держать мелкие деньги и пересчитывать сдачу сразу у кассы.

Завышение счёта в кафе и ресторанах

В туристических районах иногда "всплывают" позиции, о которых никто не предупреждал: платная вода, сервисный сбор или цена, которая не совпадает с меню. Если счёт выписан неясно или от руки, не стесняйтесь попросить расшифровку и уточнить каждую строку, прежде чем платить.

Транспорт: где прячется переплата

Такси без счётчика и лишние километры

Одна из самых частых схем — уговорить ехать "по фиксированной цене", сославшись на сломанный счётчик или мнимую выгоду. Ещё вариант — поехать длинным маршрутом, пока пассажир не ориентируется на местности. Оптимально заранее проверить дорогу по картам и настаивать на понятных условиях оплаты.

"Дешевле, но без гарантий" через отмену заказа

Иногда водитель предлагает отказаться от поездки в приложении и поехать напрямую — якобы так выйдет дешевле. Риск в том, что сервис перестаёт отвечать за вашу поездку, а конечная сумма может неожиданно измениться. В сомнительных ситуациях безопаснее вызвать другое такси.

"Бесплатно" — слово, после которого стоит уточнять

Фото с животными и доплата "за результат"

В туристических местах могут предложить бесплатный снимок с животным или реквизитом, а затем потребовать деньги за сами фотографии или "услугу фотографа". Лучший способ защиты — заранее спросить, что именно бесплатно и за что могут попросить оплату, и спокойно отказаться, если ответы расплывчатые.

Плата за вход, парковку или "обязательную помощь"

Мошенники нередко дежурят у достопримечательностей и уверенно собирают деньги за проход, парковку или "охрану". Особенно убедительно это работает там, где турист не знает местных правил. Перед оплатой стоит свериться с официальными табличками, кассами и информацией на сайте объекта.

Аренда и жильё: где важно фиксировать детали

"Старые повреждения" на арендованном транспорте

Иногда арендатора пытаются сделать виноватым за дефект, который был до него. Спасает простая дисциплина: фото и видео машины или скутера со всех сторон, фиксация каждого скола в акте, отказ подписывать документы "вслепую".

Номер не совпал с обещаниями или "фейковая сдача"

При поиске жилья на месте можно получить комнату хуже заявленного или остаться без поддержки, если платили наличными без подтверждений. Отдельный риск — псевдосдача по выгодной цене с "договором", после перевода денег владельцы пропадают. Надёжнее бронировать через известные площадки и сохранять переписку, чеки и условия заселения.

Осторожность в поездке не портит впечатления — она экономит деньги и время. Достаточно пары привычек: уточнять условия заранее, не торопиться с оплатой и фиксировать всё, что может стать спорным.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кисловодске покупают не только вчера в 10:56

Что привезти из Кисловодска, кроме «Нарзана»: минералка, мед, специи, сладости и косметика — с подсказками, где покупать выгоднее.

Читать полностью » Остров Иос в Греции перестал быть только “для вечеринок” — туристы открывают его с неожиданной стороны 04.02.2026 в 23:00

Муниципалитет Иоса переворачивает репутацию: нарратив объединяет пляжи, ночную жизнь и археологию, инвестируя в спорткомплекс и базовую инфраструктуру.

Читать полностью » Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь 04.02.2026 в 16:54

Дегустация снегля по Копенгагену сравнила старейшие пекарни и новые точки: где корица живёт в каждом витке, а где остаётся только маргариновый привкус.

Читать полностью » Лето близко, туристы едут, но море под запретом: анапское побережье хранит неприятный сюрприз 04.02.2026 в 15:30

Пляжи Анапы после разлива мазута остаются закрытыми, но к лету ситуация может измениться. Власти спорят о нормах, а санитарный контроль продолжается.

Читать полностью » Белые скалы в Дании меняются прямо сейчас — и из-за этого туда хотят успеть многие 04.02.2026 в 15:28

После включения в список ЮНЕСКО в 2025 году Møns Klint ждёт поток зарубежных гостей: видны 70‑миллионные слои мела, редкие орхидеи и ночное небо без светового загрязнения.

Читать полностью » Отпуск за смешные деньги: весной эти города России обходятся дешевле столичного уикенда 04.02.2026 в 15:20

Весной путешествовать по России можно недорого: аналитики назвали регионы, где цены на дорогу и отели остаются минимальными.

Читать полностью » “Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал 04.02.2026 в 10:49

Каракалпакстан — автономный мир в Западном Узбекистане: Нукус с Музеем Савицкого, ржавые корабли Мойнака, ночной поезд до Хивы и номер за $20 в советской тишине.

Читать полностью » Шаткость, ветер и стекло под ногами — 5 мостов, где шаг превращается в испытание 03.02.2026 в 19:44

Когда под ногами — не асфальт, а прозрачное стекло или щели между досками, переход превращается в инженерную задачу: каждый шаг — проверка устойчивости.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Жир продолжает гореть, даже когда вы отдыхаете: тренировки, которые обманывают тело
Авто и мото
Легендарный мотор Toyota возвращается — фанаты JDM не верят своим глазам
Недвижимость
Маленькая кухня стала удобнее — пришлось нарушить правило, которое навязывали годами
Недвижимость
Эффект люкс включается автоматически: как сэкономить на ремонте и не выдать бедный бюджет
Авто и мото
Идеальный кузов и чистый салон вводят в заблуждение: импортные машины скрывают проблемы
Красота и здоровье
Привычка сдерживать гнев кажется безопасной, но психика отвечает иначе — последствия приходят позже
Красота и здоровье
Худеют килограммы — уходит зрение: модный укол для стройности обрастает тревожными последствиями
Красота и здоровье
Шея каменеет, спина ноет, а причина не в возрасте: привычки сжимают тело в тисках каждый день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet