Отдых с вывихом гарантирован: на каких курортах чаще всего получают травмы
Согласно последним данным, россияне наиболее часто обращаются за медицинской помощью после происшествий на курортах Таиланда. В частности, Кирилл Сгибнев, советник гендиректора "Боровицкое страховое общество" и руководитель комитета РСТ по страхованию, сообщил, что Таиланд стал лидером среди стран, где россияне чаще всего получают травмы во время отдыха.
"Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы", — сообщил Кирилл Сгибнев.
Почему россияне чаще травмируются в Таиланде?
Как отметил эксперт, несмотря на частые сообщения в новостях о происшествиях в Турции и Египте, процент аварий в этих странах почти в три раза ниже, чем в Таиланде. Основные риски для россиян в Таиланде связаны с:
-
Дорожными происшествиями - многие туристы, не имея опыта вождения, арендуют байки, скутеры или тук-туки, что часто приводит к авариям.
-
Проблемами с пищей и водой - туристы иногда травятся местной кухней или водой, что также является причиной обращения в медицинские учреждения.
Таиланд, несмотря на свою популярность среди туристов, остаётся одним из самых опасных мест для отдыха по этим причинам.
Аварийность и травмы в популярных странах
|Страна
|Основные причины травм
|Риски
|Таиланд
|Аварии на байках, скутерах, тук-туках, отравления
|Высокая аварийность и проблемы с пищей и водой
|Турция
|Лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы
|Меньше аварий по сравнению с Таиландом
|Египет
|Солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы
|Средняя аварийность, типичные летние проблемы
|Италия
|Высокие медицинские расходы
|Дорогая медицинская помощь, риски для здоровья
|ОАЭ
|Высокие медицинские расходы
|Дорогая медицина, травмы в связи с перегрузками
Самые опасные страны для детей российских туристов
В исследовании страховой компании "Альфа-страхование" была представлена информация о странах, которые наиболее опасны для детей российских туристов. В топ-3 попали:
-
Болгария
-
Турция
-
Испания
Кроме того, Таиланд также оказался в списке стран, где существует повышенный риск для здоровья детей из-за определённых факторов, таких как жаркая погода, жара, загрязнение воды и пищи.
Странные законы, которые могут привести к неприятностям
Неопытность в соблюдении местных законов также может стать причиной неприятных ситуаций с туристами. В некоторых странах, например, в Тайланде, Сингапуре или Японии, можно столкнуться с абсурдными, на первый взгляд, правилами. Например, в Сингапуре строго запрещено жевать жевательную резинку в общественных местах, а в Японии нельзя оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах.
Самые странные законы в разных странах:
-
Сингапур - запрещено жевать жевательную резинку в общественных местах.
-
Япония - запрещено оставлять личные вещи без присмотра в общественных местах.
-
Таиланд - можно попасть в неприятности за неуважение к королевской семье.
-
Швейцария - запрещено мыть машины в непредназначенных для этого местах.
-
Австралия - в некоторых штатах запрещено использовать мобильные телефоны при переходе через дорогу.
Множество туристов попадают в неприятности именно из-за незнания местных законов, что в некоторых случаях приводит не только к штрафам, но и к более серьёзным последствиям, включая аресты.
Влияние агротуризма на безопасность
Интересный аспект в контексте безопасности туристов заключается в растущем интересе к агротуризму, который предоставляет возможность путешествовать в менее популярные и более безопасные регионы. Такие направления помогают избежать переполненных курортов и снизить риски травм и аварий.
Плюсы и минусы туристических направлений по безопасности
|Плюсы
|Минусы
|Спокойствие и безопасность в менее популярных странах
|Некоторые страны имеют строгие законы, которые могут стать сюрпризом для туристов
|Уединённость и уникальные впечатления
|Отсутствие удобных медицинских услуг в удалённых регионах
|Возможность избежать массового туризма
|Возможность столкнуться с языковым барьером и незнанием местных правил
FAQ
Почему Таиланд — одно из самых опасных мест для российских туристов?
Основная угроза для российских туристов в Таиланде связана с высокими рисками ДТП, особенно на арендованных байках и скутерах, а также с возможными отравлениями местной едой и водой.
Какие страны наиболее опасны для детей российских туристов?
По данным исследований, наиболее опасными для детей являются Болгария, Турция, Испания, а также Таиланд, из-за жаркого климата и возможных проблем с пищей и водой.
Как избежать проблем с законами в чужой стране?
Для того чтобы избежать неприятностей, важно заранее ознакомиться с местными законами и правилами, особенно в таких странах, как Сингапур или Япония, где могут быть строгие и необычные законы.
Мифы и правда
-
Миф: ДТП — это редкость в туристических странах.
Правда: В странах, как Таиланд, где активно используются байки и скутеры, аварии являются одной из основных причин обращения за медицинской помощью.
-
Миф: На пляжах Турции и Египта травмы — это нечасто встречающийся случай.
Правда: Часто бывают солнечные ожоги, тепловые удары и бытовые травмы, особенно в жаркие месяцы.
-
Миф: Законы в разных странах незначительны для туристов.
Правда: Незнание местных законов может привести к серьезным штрафам или даже арестам, особенно в странах с абсурдными правилами.
Интересные факты
-
В Таиланде, согласно статистике, большинство травм приходится на аварии на арендованных байках и скутерах.
-
В Сингапуре за жевание жевательной резинки в общественных местах можно получить штраф.
-
В Японии для туристов существуют строгие правила по отношению к личным вещам и соблюдению общественного порядка.
