туристы в горах поход
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:26

Отдых с вывихом гарантирован: на каких курортах чаще всего получают травмы

Таиланд стал лидером по травмам среди российских туристов

Согласно последним данным, россияне наиболее часто обращаются за медицинской помощью после происшествий на курортах Таиланда. В частности, Кирилл Сгибнев, советник гендиректора "Боровицкое страховое общество" и руководитель комитета РСТ по страхованию, сообщил, что Таиланд стал лидером среди стран, где россияне чаще всего получают травмы во время отдыха.

"Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы", — сообщил Кирилл Сгибнев.

Почему россияне чаще травмируются в Таиланде?

Как отметил эксперт, несмотря на частые сообщения в новостях о происшествиях в Турции и Египте, процент аварий в этих странах почти в три раза ниже, чем в Таиланде. Основные риски для россиян в Таиланде связаны с:

  1. Дорожными происшествиями - многие туристы, не имея опыта вождения, арендуют байки, скутеры или тук-туки, что часто приводит к авариям.

  2. Проблемами с пищей и водой - туристы иногда травятся местной кухней или водой, что также является причиной обращения в медицинские учреждения.

Таиланд, несмотря на свою популярность среди туристов, остаётся одним из самых опасных мест для отдыха по этим причинам.

Аварийность и травмы в популярных странах

Страна Основные причины травм Риски
Таиланд Аварии на байках, скутерах, тук-туках, отравления Высокая аварийность и проблемы с пищей и водой
Турция Лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы Меньше аварий по сравнению с Таиландом
Египет Солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы Средняя аварийность, типичные летние проблемы
Италия Высокие медицинские расходы Дорогая медицинская помощь, риски для здоровья
ОАЭ Высокие медицинские расходы Дорогая медицина, травмы в связи с перегрузками

Самые опасные страны для детей российских туристов

В исследовании страховой компании "Альфа-страхование" была представлена информация о странах, которые наиболее опасны для детей российских туристов. В топ-3 попали:

  1. Болгария

  2. Турция

  3. Испания

Кроме того, Таиланд также оказался в списке стран, где существует повышенный риск для здоровья детей из-за определённых факторов, таких как жаркая погода, жара, загрязнение воды и пищи.

Странные законы, которые могут привести к неприятностям

Неопытность в соблюдении местных законов также может стать причиной неприятных ситуаций с туристами. В некоторых странах, например, в Тайланде, Сингапуре или Японии, можно столкнуться с абсурдными, на первый взгляд, правилами. Например, в Сингапуре строго запрещено жевать жевательную резинку в общественных местах, а в Японии нельзя оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах.

Самые странные законы в разных странах:

  1. Сингапур - запрещено жевать жевательную резинку в общественных местах.

  2. Япония - запрещено оставлять личные вещи без присмотра в общественных местах.

  3. Таиланд - можно попасть в неприятности за неуважение к королевской семье.

  4. Швейцария - запрещено мыть машины в непредназначенных для этого местах.

  5. Австралия - в некоторых штатах запрещено использовать мобильные телефоны при переходе через дорогу.

Множество туристов попадают в неприятности именно из-за незнания местных законов, что в некоторых случаях приводит не только к штрафам, но и к более серьёзным последствиям, включая аресты.

Влияние агротуризма на безопасность

Интересный аспект в контексте безопасности туристов заключается в растущем интересе к агротуризму, который предоставляет возможность путешествовать в менее популярные и более безопасные регионы. Такие направления помогают избежать переполненных курортов и снизить риски травм и аварий.

Плюсы и минусы туристических направлений по безопасности

Плюсы Минусы
Спокойствие и безопасность в менее популярных странах Некоторые страны имеют строгие законы, которые могут стать сюрпризом для туристов
Уединённость и уникальные впечатления Отсутствие удобных медицинских услуг в удалённых регионах
Возможность избежать массового туризма Возможность столкнуться с языковым барьером и незнанием местных правил

FAQ

Почему Таиланд — одно из самых опасных мест для российских туристов?

Основная угроза для российских туристов в Таиланде связана с высокими рисками ДТП, особенно на арендованных байках и скутерах, а также с возможными отравлениями местной едой и водой.

Какие страны наиболее опасны для детей российских туристов?

По данным исследований, наиболее опасными для детей являются Болгария, Турция, Испания, а также Таиланд, из-за жаркого климата и возможных проблем с пищей и водой.

Как избежать проблем с законами в чужой стране?

Для того чтобы избежать неприятностей, важно заранее ознакомиться с местными законами и правилами, особенно в таких странах, как Сингапур или Япония, где могут быть строгие и необычные законы.

Мифы и правда

  1. Миф: ДТП — это редкость в туристических странах.
    Правда: В странах, как Таиланд, где активно используются байки и скутеры, аварии являются одной из основных причин обращения за медицинской помощью.

  2. Миф: На пляжах Турции и Египта травмы — это нечасто встречающийся случай.
    Правда: Часто бывают солнечные ожоги, тепловые удары и бытовые травмы, особенно в жаркие месяцы.

  3. Миф: Законы в разных странах незначительны для туристов.
    Правда: Незнание местных законов может привести к серьезным штрафам или даже арестам, особенно в странах с абсурдными правилами.

Интересные факты

  1. В Таиланде, согласно статистике, большинство травм приходится на аварии на арендованных байках и скутерах.

  2. В Сингапуре за жевание жевательной резинки в общественных местах можно получить штраф.

  3. В Японии для туристов существуют строгие правила по отношению к личным вещам и соблюдению общественного порядка.

