Идеал в объявлении рушится: туристы сталкиваются с обманом при заселении в частные дома

Туристы все чаще сталкиваются с проблемами при аренде жилья, даже если полагаются на положительные отзывы и популярные сервисы бронирования. Руководитель клуба путешественников "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс предупредил о рисках самостоятельного поиска жилья у частных лиц. Эксперт поделился советами, как минимизировать неприятности во время поездок. Об этом сообщает MosTimes.Ru.

При самостоятельных путешествиях фото и описания часто не соответствуют реальности, а бронирование может оказаться недействительным, отметил Киплюкс. Даже крупные платформы не всегда гарантируют защиту, поэтому стоит заранее связываться с владельцами для уточнения условий и цен. По словам эксперта, эффективные отзывы и партнеры, проверившие объект, помогают снизить риски.

"Дом может не выглядеть так, как выглядит на самом деле. Может быть все красиво показано, но будет шумный район, надо эту специфику понимать, никто объяснять не будет. Только приехав на место, сможете убедиться, что там происходит, насколько все отвечает реальности", — сказал Вячеслав Киплюкс.

В частных гостевых домах туристов поджидают завышенные требования к оплате или перепродажа номеров в пользу более выгодных клиентов, предостерег путешественник. Чтобы избежать обмана, лучше обращаться к проверенным туроператорам, знающим конкретные отели. Заранее позвонить и подтвердить наличие мест — надежный способ обезопасить отдых, подчеркнул Киплюкс.