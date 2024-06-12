Запорожская область готовится к строительству курорта "Приморск" на берегу Азовского моря. Проект, имеющий федеральный статус, планируется как круглогодичное место для привлечения туристов, с общим объемом инвестиций в 351 миллиард рублей.
Старт строительства запланирован на 2028 год, с возможным завершением к 2030 году, хотя официальный ввод в эксплуатацию намечен на 2035 год. Курорт обещает стать важной инвестиционной площадкой с развитой инфраструктурой, что привлечет новых жителей и создаст рабочие места, способствуя экономическому росту региона.
Фото: commons.wikimedia.org/Michal Klajban (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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