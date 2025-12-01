Крым стоит на пороге перемен: туристический налог способен полностью поменять экономику курортов

Обсуждение новой модели регулирования туристического рынка вновь привлекло внимание экспертов: возможность введения туристического налога для частного жилья может изменить экономику отрасли на региональном уровне. Об этом сообщает "Радио Крым", передающее позицию доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Игоря Вахрушева, который считает, что подобные меры способны повлиять на устойчивость развития курортных территорий.

Налог как инструмент развития инфраструктуры

Вахрушев поясняет, что местный сбор является одним из ключевых элементов устойчивого туризма. Средства, поступающие в бюджет от такого налога, остаются в регионе и могут направляться на модернизацию инфраструктуры — от благоустройства общественных пространств до улучшения сервисов, связанных с приёмом туристов. Даже небольшой процент, по его словам, способен сыграть заметную роль, если используется строго по целевому назначению.

Эксперт отмечает, что для Крыма введение подобного механизма станет шагом к формированию долгосрочной модели развития. Курортные территории нуждаются в устойчивых источниках финансирования, и туристический налог на частный сектор может стать одной из таких опор.

"Один из главных моментов устойчивого туризма — это появление так называемого местного налога. Это те деньги, которые непосредственно направлены на развитие туристской инфраструктуры, они остаются в регионе. То есть, возможно, это небольшой процент, но на самом деле это достаточно существенная вещь, которую по целевому назначению можно использовать. Для Крыма появление такого направления — это один из шагов к устойчивому развитию туризма", — уточнил он.

Потенциальные сложности внедрения

По словам Вахрушева, инициатива может сопровождаться и проблемами. Дополнительная финансовая нагрузка коснётся владельцев квартир и домов, сдающих жильё посуточно. Кроме того, потребуется выстроить систему администрирования: определить критерии объектов, подлежащих налогообложению, создать прозрачный механизм учёта и контроля, а также продумать способы взаимодействия с малым арендным бизнесом.

Эксперт подчёркивает, что эффективность нововведения зависит от продуманности нормативной базы. Региону предстоит найти баланс между необходимостью увеличить доходы для развития туристической сферы и возможностями частного сектора, который играет значимую роль в размещении гостей.