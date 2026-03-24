Майские праздники ставят кастинг: Сочи теряет стабильность, а Анапа и Крым поднимаются на вершину выбора

Предстоящие майские праздники демонстрируют заметный перераспределительный тренд в российском туристическом секторе. Пока Сочи фиксирует снижение темпов бронирования на 10%, соседние локации — Анапа, Геленджик и Крым — наращивают турпоток за счет более гибкого ценообразования и восстановления инфраструктуры. Статистика показывает, что путешественники все чаще выбирают альтернативные направления, реагируя на стоимость сервиса и логистические особенности южных курортов.

Ротация туристических предпочтений

Основным фактором изменений в Сочи стал отток состоятельных туристов с Ближнего Востока. Ранее гости из Саудовской Аравии, Бахрейна и Арабских Эмиратов обеспечивали до 15% загрузки пятизвездочных отелей, однако геополитическая нестабильность в регионе скорректировала этот поток. В результате освободившиеся ниши вынуждают отельеров пересматривать тарифную политику и внедрять программы лояльности, такие как "Выбирай Сочи", чтобы удержать внутреннего клиента.

"Курорт сейчас столкнулся с отсутствием арабских туристов, которые были серьезным подспорьем. Они прилетали рейсами из Бахрейна, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, заселяясь преимущественно в горнолыжных кластерах и пятизвездочных отелях. Отельеры называют таких гостей качественными туристами. В снижении их числа есть и плюс: чем меньше иностранных гостей, тем ниже цены для россиян, что открывает возможности для внутреннего бронирования". Вице-президент Альянса туристических агентств Андрей Власов

Городские власти Сочи стремятся стабилизировать ситуацию, работая над тем, чтобы транспортные сложности и задержки рейсов не влияли на комфорт проживания. Обсуждается вопрос государственного регулирования цен на авиабилеты, так как высокая стоимость перелетов в пиковый сезон остается главным барьером для развития внутреннего туризма. Администрация и владельцы комплексов ведут активную работу по созданию условий, которые позволят сделать отдых на курорте финансово доступнее для широкого круга граждан.

Азовское побережье и предгорный потенциал

Помимо традиционного черноморского побережья, эксперты отмечают рост интереса к менее очевидным локациям. Геленджик показывает увеличение бронирований на 10%, а азовская зона — на 6-7%. Краснодар, благодаря стабильной работе аэропорта, также принял на 20% больше путешественников, чем в предыдущие периоды.

Представители отельной индустрии рекомендуют туристам обратить внимание на термальные источники предгорных районов Кубани, например, поселки Горячий Ключ или Лабинский район. Этот формат оздоровительного отдыха становится полноценной альтернативой пляжному туризму, особенно учитывая высокий спрос на восстановление сил при дефиците активного движения в обычной жизни. Для обеспечения качественного сервиса эксперты советуют бронировать жилье через профессиональные агентства, избегая случайных предложений в интернете.

Восстановление статуса Анапы и крымская альтернатива

Анапа демонстрирует самые высокие показатели восстановления: турпоток вырос на 40%, а доля ранних бронирований увеличилась на 35-40%. После очистки побережья от последствий разлива мазута восемь галечных пляжей, протянувшихся на 17 километров от Большого Утриша до "Высокого берега", признаны безопасными. Продолжаются работы по замене песка на пляжных участках, чтобы к началу купального сезона эти территории вновь стали пригодны для отдыха.

В это же время эксперты пророчат значительный прирост популярности Крыма, который на фоне высоких цен в Сочи и инфраструктурных ограничений в других городах Краснодарского края выглядит привлекательно. Прогнозируется рост посещаемости полуострова на 15%, чему способствуют более низкие цены — в среднем на 20% меньше, чем на курортах Сочи, и отсутствие проблем с авиасообщением благодаря устойчивому спросу на автомобильный и железнодорожный транзит.