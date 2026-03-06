Миллиарды рассыпались в пыль: конфликт на Востоке нанёс сокрушительный удар по отпускам
В напряженной атмосфере московских офисов туроператоров, где воздух пропитан ароматом кофе из автомата и шелестом распечаток отмененных броней, цифры убытков от эскалации на Ближнем Востоке бьют рекорды. За первую неделю марта потери превысили 2,6 миллиарда рублей, а к концу недели могут перевалить за три. Тысячи туристов, собиравших чемоданы для ОАЭ или Катара, теперь перекладывают планы, а компании лихорадочно ищут способы выжить.
Конфликт ударил по выездному туризму, парализовав рейсы и аннулировав туры на сумму, которая могла бы покрыть полеты тысяч пассажиров в другие регионы. Ассоциация туроператоров России фиксирует рост ущерба ежедневно, подчеркивая, что основной удар приходится на возвраты средств и простои. В такой ситуации фонды персональной ответственности от "Турпомощи" становятся спасательным кругом, но их использование требует срочных решений.
"Эскалация на Ближнем Востоке вынудила туроператоров срочно перестраивать маршруты, но убытки в 2,6 млрд рублей уже неизбежны. Рекомендую клиентам мониторить фонды ФПО — их 4 млрд могут смягчить удар, если власти разрешат вывод. Альтернативы вроде египетских пляжей сейчас в топе спроса."
эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов
Масштаб убытков: цифры и последствия
По оценкам АТОР, ущерб от 28 февраля по 5 марта достиг 2,6 миллиарда рублей — это возвраты за аннулированные туры в ОАЭ, Катар и Оман, плюс транзитные проблемы. Исполнительный директор Майя Ломидзе на пресс-конференции отметила, что к выходным сумма перешагнет три миллиарда. Такие потери парализуют денежный поток: компании тратят резервы на рефанды, а туристы ищут замены вроде обходных путей через Египет.
Логистически это хаос: рейсы из Москвы в Дубай стоят на земле, багажные хабы переполнены. Для туроператоров удар двойной — не только прямые потери, но и упущенная выгода от пикового сезона. Без быстрого вмешательства мелкие фирмы рискуют банкротством, а рынок сместится к стабильным направлениям.
Фонды "Турпомощи": спасение или отсрочка?
Совокупный объем ФПО — около 4 миллиардов рублей, накопленных на форс-мажоры вроде этого. Ломидзе настаивает на разрешении их использования для покрытия убытков, плюс мораторий на новые взносы. Это сохранит ликвидность: сотни миллионов не замораживаются, а идут на операционку и клиентские обязательства.
Глазами логиста: прямой доступ к ФПО сэкономит время на кредиты, но требует регуляторных послаблений. Пока компании ждут зеленого света, они оптимизируют расходы, предлагая туристам перезаезды в Средиземноморье.
"Фонды ФПО — ключ к выживанию, их 4 млрд покроют до 70% потерь. Но нужен мораторий на взносы, иначе бизнес встанет. Переносите туры в Турцию или Египет — там инфраструктура готова к наплыву."
эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова
Новые маршруты: куда перенаправить отпуск
Конфликт смещает фокус: спрос растет на южные курорты Турции и Хайнань. Лоукостеры с тремя стыковками экономят 40% бюджета, а местные рынки открывают аутентику без ловушек. Безопасность на первом месте: проверяйте страховку на эвакуацию.
Глазами экспедитора: избегайте транзита через зону риска, выбирайте прямые в Хайнань. Инсайдерский совет: стартуйте день с утреннего базара за реальными впечатлениями.
FAQ: ответы на ваши вопросы
Сколько составят итоговые убытки? До 3 млрд рублей к концу недели, по АТОР.
Можно ли использовать ФПО? АТОР просит разрешения — это смягчит удар.
Куда ехать вместо ОАЭ? Турция, Египет, Хайнань — спрос бьет рекорды.
Что с возвратами? Полные рефанды за отмены, но мониторьте сроки.
