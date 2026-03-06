Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Robert Bock is licensed under CC0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:05

Миллиарды рассыпались в пыль: конфликт на Востоке нанёс сокрушительный удар по отпускам

В напряженной атмосфере московских офисов туроператоров, где воздух пропитан ароматом кофе из автомата и шелестом распечаток отмененных броней, цифры убытков от эскалации на Ближнем Востоке бьют рекорды. За первую неделю марта потери превысили 2,6 миллиарда рублей, а к концу недели могут перевалить за три. Тысячи туристов, собиравших чемоданы для ОАЭ или Катара, теперь перекладывают планы, а компании лихорадочно ищут способы выжить.

Конфликт ударил по выездному туризму, парализовав рейсы и аннулировав туры на сумму, которая могла бы покрыть полеты тысяч пассажиров в другие регионы. Ассоциация туроператоров России фиксирует рост ущерба ежедневно, подчеркивая, что основной удар приходится на возвраты средств и простои. В такой ситуации фонды персональной ответственности от "Турпомощи" становятся спасательным кругом, но их использование требует срочных решений.

"Эскалация на Ближнем Востоке вынудила туроператоров срочно перестраивать маршруты, но убытки в 2,6 млрд рублей уже неизбежны. Рекомендую клиентам мониторить фонды ФПО — их 4 млрд могут смягчить удар, если власти разрешат вывод. Альтернативы вроде египетских пляжей сейчас в топе спроса."

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Масштаб убытков: цифры и последствия

По оценкам АТОР, ущерб от 28 февраля по 5 марта достиг 2,6 миллиарда рублей — это возвраты за аннулированные туры в ОАЭ, Катар и Оман, плюс транзитные проблемы. Исполнительный директор Майя Ломидзе на пресс-конференции отметила, что к выходным сумма перешагнет три миллиарда. Такие потери парализуют денежный поток: компании тратят резервы на рефанды, а туристы ищут замены вроде обходных путей через Египет.

Логистически это хаос: рейсы из Москвы в Дубай стоят на земле, багажные хабы переполнены. Для туроператоров удар двойной — не только прямые потери, но и упущенная выгода от пикового сезона. Без быстрого вмешательства мелкие фирмы рискуют банкротством, а рынок сместится к стабильным направлениям.

Фонды "Турпомощи": спасение или отсрочка?

Совокупный объем ФПО — около 4 миллиардов рублей, накопленных на форс-мажоры вроде этого. Ломидзе настаивает на разрешении их использования для покрытия убытков, плюс мораторий на новые взносы. Это сохранит ликвидность: сотни миллионов не замораживаются, а идут на операционку и клиентские обязательства.

Глазами логиста: прямой доступ к ФПО сэкономит время на кредиты, но требует регуляторных послаблений. Пока компании ждут зеленого света, они оптимизируют расходы, предлагая туристам перезаезды в Средиземноморье.

"Фонды ФПО — ключ к выживанию, их 4 млрд покроют до 70% потерь. Но нужен мораторий на взносы, иначе бизнес встанет. Переносите туры в Турцию или Египет — там инфраструктура готова к наплыву."

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Новые маршруты: куда перенаправить отпуск

Конфликт смещает фокус: спрос растет на южные курорты Турции и Хайнань. Лоукостеры с тремя стыковками экономят 40% бюджета, а местные рынки открывают аутентику без ловушек. Безопасность на первом месте: проверяйте страховку на эвакуацию.

Глазами экспедитора: избегайте транзита через зону риска, выбирайте прямые в Хайнань. Инсайдерский совет: стартуйте день с утреннего базара за реальными впечатлениями.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько составят итоговые убытки? До 3 млрд рублей к концу недели, по АТОР.

Можно ли использовать ФПО? АТОР просит разрешения — это смягчит удар.

Куда ехать вместо ОАЭ? Турция, Египет, Хайнань — спрос бьет рекорды.

Что с возвратами? Полные рефанды за отмены, но мониторьте сроки.

Проверено экспертом: расчеты убытков, фонды ФПО, альтернативы маршрутам — эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

