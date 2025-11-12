Самара делает ставку на гостеприимство: бизнесу помогут развивать туризм

В Самарской области продолжается приём заявок на грантовую поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего проекты в сфере туристической инфраструктуры. Программа направлена на развитие комфортных и безопасных условий для путешественников, а также повышение привлекательности региона как центра внутреннего туризма.

Конкурс для предпринимателей

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 22 ноября 2025 года, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Максимальный размер гранта составляет 7,5 миллиона рублей.

"Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии", — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Полученные средства предприниматели смогут направить на создание и благоустройство пляжей, туристических маршрутов, детских и спортивных площадок, а также на оборудование гостиниц для людей с ограниченными возможностями. Важным условием участия является софинансирование не менее 50 % от общей суммы проекта и наличие собственной материально-технической базы.

Туризм как приоритет региона

По словам Ивана Манаева, исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, программа грантов способствует формированию новых туристических центров притяжения:

"Развитие туризма — один из наших ключевых приоритетов. Региональные гранты помогут поддержать инициативы бизнеса и сделать Самарскую область ещё более комфортной и привлекательной для туристов".

Одним из ярких примеров является проект акватермального комплекса "АТОЛ” в Тольятти, ввод которого запланирован на 2026 год. Комплекс объединит бассейны, СПА-зоны и развлекательные пространства, способные принимать до четырёх тысяч посетителей в день.

Поддержка в режиме "одного окна"

Для удобства предпринимателей в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, где бизнес может получить консультации, помощь в оформлении документов и сопровождении проектов. Вся информация о конкурсе, требованиях и критериях отбора размещена на официальных ресурсах министерства туризма Самарской области.

Грантовая программа стала важным инструментом партнёрства власти и бизнеса, направленного на развитие современной туристической инфраструктуры — от природных зон отдыха до инновационных развлекательных комплексов.