Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Путешественник с картой и друзьями
Путешественник с картой и друзьями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована вчера в 23:35

Самара делает ставку на гостеприимство: бизнесу помогут развивать туризм

Бизнес Самарской области получит до 7,5 млн рублей на развитие туризма

В Самарской области продолжается приём заявок на грантовую поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего проекты в сфере туристической инфраструктуры. Программа направлена на развитие комфортных и безопасных условий для путешественников, а также повышение привлекательности региона как центра внутреннего туризма.

Конкурс для предпринимателей

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 22 ноября 2025 года, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Максимальный размер гранта составляет 7,5 миллиона рублей.

"Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии", — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Полученные средства предприниматели смогут направить на создание и благоустройство пляжей, туристических маршрутов, детских и спортивных площадок, а также на оборудование гостиниц для людей с ограниченными возможностями. Важным условием участия является софинансирование не менее 50 % от общей суммы проекта и наличие собственной материально-технической базы.

Туризм как приоритет региона

По словам Ивана Манаева, исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, программа грантов способствует формированию новых туристических центров притяжения:

"Развитие туризма — один из наших ключевых приоритетов. Региональные гранты помогут поддержать инициативы бизнеса и сделать Самарскую область ещё более комфортной и привлекательной для туристов".

Одним из ярких примеров является проект акватермального комплекса "АТОЛ” в Тольятти, ввод которого запланирован на 2026 год. Комплекс объединит бассейны, СПА-зоны и развлекательные пространства, способные принимать до четырёх тысяч посетителей в день.

Поддержка в режиме "одного окна"

Для удобства предпринимателей в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций, где бизнес может получить консультации, помощь в оформлении документов и сопровождении проектов. Вся информация о конкурсе, требованиях и критериях отбора размещена на официальных ресурсах министерства туризма Самарской области.

Грантовая программа стала важным инструментом партнёрства власти и бизнеса, направленного на развитие современной туристической инфраструктуры — от природных зон отдыха до инновационных развлекательных комплексов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Башкортостан занял второе место в ПФО по объему платных услуг, достигнув 318,7 млрд рублей 11.11.2025 в 4:46
Башкортостан обогнал почти все регионы ПФО: как республика растет в платных услугах

В Башкортостане рост объемов платных услуг в 2025 году составил 5,3%. Республика заняла второе место по объему в ПФО после Татарстана.

Читать полностью » В Башкортостане численность работающей молодежи сократилась на 19,1% с 2020 по 2024 год 11.11.2025 в 3:36
Куда уходят 19-29 летние: в Башкирии заметили странный отток кадров

В Башкортостане за 2024 год снизилась численность работающей молодежи, а уровень безработицы среди них стал выше среднего по республике.

Читать полностью » В Башкортостане цены на китайские автомобили упали на 7,2% 11.11.2025 в 2:26
Китайцы дешевеют, а наши авто пошли в гору: почему в Башкортостане всё наоборот и как этим воспользоваться

В Башкортостане цены на китайские автомобили начали снижаться, что может стимулировать спрос в конце года. Эксперты отмечают стабильность рынка новых машин.

Читать полностью » В Нижегородской области планируют увеличить налоговые поступления для компенсации дефицита бюджета 11.11.2025 в 1:16
Экономия на всём: как Нижегородская область будет компенсировать бюджетный дефицит

В Нижегородской области представлен проект бюджета на 2026 год, который строится на строгой экономии. Власти нацелены на сокращение дефицита и увеличение налоговых поступлений.

Читать полностью » В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще 11.11.2025 в 0:36
ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области наблюдается резкий рост интереса к искусственному интеллекту среди разных возрастных групп, особенно среди старшего поколения.

Читать полностью » Власти Нижегородской области приняли меры после жалоб местных жителей на нелегальную свалку 10.11.2025 в 23:23
Местные жители уже не молчат: в Зелецино с марта продолжается экологическая угроза

В Нижегородской области начато расследование по делу о нелегальной свалке рядом с жилыми домами. Местные жители и власти уже вовлечены в решение проблемы.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде реконструкцию трамвайных путей на маршруте № 11 завершат к январю 10.11.2025 в 21:34
Рельсы нового поколения: в российском городе готовят к возвращению трамвайный маршрут № 11

В Нижнем Новгороде завершают реконструкцию трамвайного маршрута № 11 под стенами кремля. Поездки по обновлённым рельсам начнутся уже весной.

Читать полностью » К 2028 году численность населения Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек — прогноз администрации 10.11.2025 в 1:34
Город, который теряет, но не сдается: Пенза сокращается по численности, но держится за счет другого

К 2028 году население Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек. При этом число трудоспособных горожан растёт, а рождаемость постепенно увеличивается.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Почему двигатель теряет мощность: углеродные отложения убивают мотор — специалисты
Еда
Куриное филе в салате Гранатовый браслет запекается для сочности — повар
Дом
Зонирование перегородками уменьшает пространство комнаты
Питомцы
Ницан Лир раскрыл секреты воспитания собак без наказаний в графическом романе
УрФО
В Екатеринбурге МТС предупредил абонентов о возможных ограничениях интернета
Еда
Домашние кондитеры улучшили рецепт основы для шоколадного пирога
Наука
Генетики обнаружили следы неандертальской ДНК у современных людей — учёные
Туризм
В Турции скидки до 66% на заезды до апреля 2026 года — PEGAS Touristik
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet