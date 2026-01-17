Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Маленький городок в горах
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Андрей Волков Опубликована сегодня в 17:38

Цифра, к которой в Грузии давно не были готовы — россияне обеспечили исторический туррекорд

Туристический поток в Грузию продолжает уверенно расти, и именно россияне остаются его главным источником. Интерес к поездкам в страну сохраняется на высоком уровне, несмотря на изменения на мировом туристическом рынке. Итоги года подтверждают, что направление по-прежнему востребовано и стабильно привлекает гостей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Россия сохраняет лидерство среди туристов

В 2025 году Грузию в туристических целях посетили 1 579 764 гражданина России. Это на 11% больше, чем годом ранее, когда страну выбрали 1 405 990 россиян. Такие данные приводит грузинское деловое издание Business Media со ссылкой на Национальную администрацию туризма при правительстве страны.

Показатели РФ заметно выделяются на фоне других рынков. Турция, занявшая второе место, зафиксировала 1 248 881 визит, что на 6,6% меньше уровня 2024 года. Армения сохранила почти прежние объемы — 948 242 туристических визита. В итоге Россия не только удержала лидерство, но и усилила отрыв от ближайших конкурентов, что подтверждает устойчивый интерес к поездкам и форматам отдыха, которые предлагает Грузия остается неисчерпаемым направлением для туристов.

Другие страны и рекордные показатели

Среди стран с наиболее заметной динамикой оказался Израиль. Турпоток оттуда вырос почти на 30% и достиг 402 426 визитов. Хотя в абсолютных цифрах Израиль уступает лидерам, такие темпы роста делают его одним из самых быстрорастущих рынков для грузинского туризма.

В целом 2025 год стал рекордным для страны. Общее число туристических визитов составило 5 521 866 человек, что на 8,4% больше показателя 2024 года. Для Грузии это максимальный результат за всю историю наблюдений и важный сигнал о полном восстановлении отрасли после пандемии.

Факторы роста и структура поездок

Россияне остаются одной из немногих категорий туристов, демонстрирующих непрерывный рост на протяжении последних пяти лет. Причем увеличение заметно не только в процентах, но и в абсолютных цифрах. Эксперты связывают это с изменением моделей путешествий и предпочтений, которые фиксируются и в других исследованиях, в том числе в материале о том, как меняются привычки российских туристов.

Подавляющее большинство гостей из России прибывает в Грузию воздушным транспортом. Наземный маршрут через КПП "Дариали" на Военно-Грузинской дороге используется значительно реже и остается второстепенным вариантом въезда.

"Росту числа туристов способствовала целевая работа на стратегических рынках", — отметила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.

Активное развитие авиасообщения и фокус на ключевых направлениях позволяют Грузии укреплять позиции на туристической карте региона. При сохранении текущих тенденций страна рассчитывает и дальше удерживать высокий интерес со стороны иностранных гостей.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

