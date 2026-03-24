Телефоны туроператоров раскалились: как искусственный интеллект спасает путешествия в кризисе

В прошлый четверг телефоны в офисах туроператоров буквально раскалились: тысячи звонков, бесконечные вопросы об отмене рейсов и паника в голосах тех, кто уже паковал чемоданы. В жару, когда на кону стоит долгожданный отпуск, любая задержка рейса кажется катастрофой, а когда привычные небосклоны над Персидским заливом внезапно закрываются, ситуация становится критической. Раньше менеджеры тонули в потоке жалоб, пытаясь вручную перебронировать билеты каждому клиенту. Сейчас же львиную долю этой рутины взял на себя искусственный интеллект, который обрабатывает запросы хладнокровно и без пауз на обед.

"Технологии машинного обучения в туристической отрасли перестали быть просто модной игрушкой, став инструментом выживания в условиях неопределенности. Когда стандартные логистические схемы рушатся, автоматизация позволяет мгновенно предлагать альтернативные варианты перелетов и проживания. Это колоссально снижает нагрузку на человеческий ресурс, оставляя сложные, эмоционально окрашенные кейсы опытным сотрудникам. Мы видим, как даже самые консервативные компании сейчас внедряют решения для быстрой обработки входящего потока данных". Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Эволюция обслуживания в турбулентные времена

Российская туротрасль прошла через серьезный стресс-тест, когда массовые ограничения коснулись привычных направлений. Кризис авиаперевозок вынудил операторов в экстренном порядке пересматривать бизнес-процессы. Искусственный интеллект оказался единственным решением, способным выдержать наплыв десятков тысяч сообщений, поступающих одновременно от встревоженных туристов.

Системы автоматизации теперь не просто отвечают на вопросы о статусе бронирования. Они выстраивают сложные цепочки со стыковками, анализируя актуальное состояние аэропортов в режиме реального времени. В условиях, когда правила выезда за границу меняются стремительно, алгоритм действует быстрее любого оператора службы поддержки.

Это не значит, что люди остались не у дел. Напротив, автоматизация позволила специалистам сосредоточиться на сложных проблемах — например, на размещении семей в отелях при форс-мажорных изменениях графика. Компаниям пришлось учиться работать в условиях оптимизации рекламного бюджета, где каждый контакт с клиентом должен быть точным.

Куда ведут новые карты полетов

С изменением географии рейсов привычки россиян трансформировались почти мгновенно. Активно осваиваются транзитные хабы в Стамбуле и Аддис-Абебе, а Китай стал основным коридором для поездок в страны Азии. После упрощения визовых требований поток туристов туда вырос в разы.

Вьетнам, благодаря прямому сообщению, быстро превратился в востребованное направление, куда едут за новым опытом. Многие ищут, где купить билеты Москва-Нячанг, чтобы не терять время на лишние пересадки. Одновременно с этим туроператоры открывают туры в Японию, используя сложные логистические схемы через китайские города.

В это же время отдых в Таиланде продолжает оставаться лидером продаж. Туристы готовы к длительным перелетам, лишь бы добраться до берега океана, а нейросети помогают подбирать оптимальные по цене стыковочные рейсы.

Статистика и настроения путешественников

Статистика говорит сама за себя: несмотря на все сложности, отменять поездки решилось лишь незначительное меньшинство. Большинство россиян продолжают планировать отпуска, ориентируясь на проверенные Турцию и Египет, где цены на туры стали гибче из-за жесткой конкуренции за внимание клиента.

Майские праздники этого года показывают уверенный рост бронирований. Туристы стали внимательнее изучать инфраструктуру курортов, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Даже на внутреннем рынке, например, при поездках на черноморское побережье, люди тщательно просчитывают бюджет на отдых в Абхазии — цены на питание и развлечения в сезоне 2026 года требуют предварительного анализа перед покупкой путевки.

"Безопасность и предсказуемость — это то, что сегодня стоит во главе угла для любого путешественника. Люди не перестали ездить, они просто сменили подход к планированию своих маршрутов. Использование ИИ-сервисов позволяет туристам видеть реальную картину состояния направлений в моменте, что снижает уровень тревожности. Мы наблюдаем перераспределение турпотока, и этот процесс только усиливает спрос на качественную цифровую поддержку в индустрии гостеприимства". Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

