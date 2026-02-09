Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© сommons.wikimedia.org by Suleymannabiev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:10

То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг

Дагестан в последние годы уверенно закрепился на туристической карте России, однако итоги 2025 года показали: структура спроса меняется, а рост больше не выглядит безусловным. Одни форматы отдыха продолжают набирать популярность, другие сталкиваются с усиливающейся конкуренцией со стороны зарубежных курортов и выездного туризма. На этом фоне участники рынка с осторожностью смотрят на перспективы 2026 года и корректируют свои планы. Об этом сообщает АТОР.

Экскурсии растут, пляжи теряют позиции

По итогам 2025 года туроператоры зафиксировали заметный рост интереса к экскурсионным программам. В "Интуристе" продажи таких туров увеличились на 35%, в АЛЕАН — на 25%. Дополнительно отмечается рост спроса на активные маршруты, включая походы и комбинированные туры, особенно среди молодежи и повторных гостей региона.

Пляжный сегмент, напротив, показал более слабые результаты. По оценке "Интуриста", спрос на пляжный отдых снизился примерно на 15%. Туроператоры связывают это с восстановлением выездного туризма и расширением выбора зарубежных направлений, куда часть туристов предпочла вернуться.

Еще одной заметной тенденцией стало увеличение числа бронирований только объектов размещения. В "Русском Экспрессе" и PEGAS Touristik отмечают рост интереса к апартаментам, недорогим отелям и посуточному жилью, без покупки готовых пакетов и экскурсий.

Итоги сезона и фактор логистики

В целом спрос на туры в Дагестан, по оценкам PEGAS Touristik, FUN&SUN, "Мультитур" и АЛЕАН, сохранился на уровне 2024 года или показал незначительный рост. В АЛЕАН обращают внимание на увеличение бронирований отелей на 15% за год, а в летние месяцы — на 31%. Этот результат частично связан с переориентацией туристов с черноморского побережья, прежде всего Анапы, где действовали ограничения, подробно обсуждавшиеся в материале про пляжи Анапы под запретом.

В "Мультитуре" поясняют, что песчаные пляжи Каспийского моря стали альтернативой для семей с детьми. При этом PEGAS Touristik отмечает: несмотря на рост раннего бронирования, к пику сезона спрос на пакетные туры вернулся к уровню 2024 года. Среди сдерживающих факторов называют сокращение авиаперевозок и более поздний старт полетных программ из ряда регионов.

Цены и ожидания на 2026 год

Большинство туроператоров прогнозируют в 2026 году стабильный, но осторожный спрос. Направление сталкивается с конкуренцией зарубежных курортов, коротким купальным сезоном и дефицитом отелей с развитой инфраструктурой. Эти факторы вписываются в более широкий контекст, при котором, по оценкам рынка, рост внутреннего туризма замедлится из-за удорожания поездок и возвращения массового выезда за границу.

Дополнительным вызовом становится рост цен: по данным АЛЕАН, стоимость размещения в отелях уже увеличилась примерно на 10%. Раннее бронирование на лето 2026 года пока отстает от прошлогодних показателей, и окончательная картина станет понятна весной, когда сформируется ценовая политика и прояснится ситуация с альтернативными курортами.

Ставка на разнообразие

В ответ на эти вызовы туроператоры расширяют ассортимент. PEGAS Touristik увеличил квоты на семейные номера в пляжных отелях и запустил аренду апартаментов в Махачкале и Каспийске. АЛЕАН усилил предложение за счет мини-гостиниц и санаториев, а "Интурист" и Anex анонсировали обновление экскурсионных программ, включая маршруты по Южному Дагестану.

В итоге итоги сезона-2026 будут зависеть от гибкости местных отельеров и принимающих компаний. Способность сдерживать рост цен и предлагать более разнообразный продукт станет ключевым фактором для сохранения интереса туристов.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

