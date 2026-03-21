Женщина смотрит на карту
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:51

Рынок бронирований замер в ожидании: ближневосточный кризис ломает планы на майские праздники

Март 2026 года в туристической индустрии напоминает затянувшуюся турбулентность: еще недавно агенты считали прибыль от раннего бронирования на майские праздники, а сегодня вынуждены объяснять туристам, почему отпуск приходится откладывать. Рынок, который привык опираться на стабильные чартерные цепочки, столкнулся с ближневосточным кризисом, из-за которого привычные маршруты превратились в логистический лабиринт. Телефон турагентов не умолкает — клиенты требуют актуальных данных, опасаясь за свои деньги и планы, а поиск туров стал напоминать работу сапера под давлением нервной обстановки.

"Сейчас мы переживаем период, когда даже самые популярные направления в условиях кризиса авиаперевозок становятся зоной риска для планирования. Туристы предпочитают занимать выжидательную позицию, опасаясь резких изменений в полетных программах. Если ситуация стабилизируется, рынок ждет резкий всплеск отложенного спроса, к чему профессиональным участникам стоит подготовиться заранее."

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

География спроса в условиях неопределенности

События в ближневосточном регионе спровоцировали эффект домино: продажи по ключевым направлениям встали на паузу. Даже Турция, которая в январе показывала аномально высокий интерес через систему скидок от отельеров, сейчас заметно просела в запросах. Люди опасаются не только прямых угроз, но и нестабильности регулярных рейсов, предпочитая временно поберечь средства.

В этой ситуации выигрывает "глобальный Восток", в частности Вьетнам. Это направление превращается в круглогодичную альтернативу, где инфраструктура активно обновляется, а интерес путешественников растет в обход привычных, но уже приевшихся форматов отдыха в Таиланде. Динамика прироста здесь выглядит наиболее многообещающе на фоне общей турбулентности.

Внутренний туризм остается под давлением внешних факторов. Летние перспективы на черноморском побережье с учетом вопросов экологии и безопасности рассматриваются туристами с осторожностью. Регулярные сложности с доступностью аэропортов заставляют людей дважды подумать, прежде чем планировать поездку на юг.

Возвращение офисной работы

Несмотря на то что многие агенты в пандемию ушли в онлайн-формат, реальность диктует иные условия: клиенты снова хотят личного контакта. Цифровые переписки часто теряются, а оформление документов в офисе с чашкой кофе — это уже психологический ритуал подтверждения надежности сделки.

Фрилансеры, работающие без офиса, часто проигрывают в ситуациях, требующих глубокой экспертизы. При возникновении проблем, будь то закрытие воздушного пространства или изменение полетных данных, именно опытный агент в стационарном офисе способен "вывезти" ситуацию и оперативно найти замену для клиента, в то время как удаленные специалисты часто теряются.

Рынок становится предельно концентрированным. Большая часть продаж сосредоточена в руках семи-восьми крупных игроков, которые способны удерживать чартерные программы. Мелкие фирмы, отказавшиеся от блоков мест, превращаются в посредников и теряют конкурентоспособность на фоне высокой стоимости затрат отельного маркетинга.

Что ищет современный профессионал

Главный запрос турагента сегодня — это точность данных. Агрегаторы, которые транслируют "зависшие" цены или не видят реальных мест на рейсах, только добавляют работы, вызывая негатив у клиентов. Агент хочет видеть полную информацию по перелету, включая время вылета и наличие багажных опций.

Динамические пакеты, где рейсы собираются из разных систем, пока остаются нишевым продуктом. Для большинства регионов чартер остается королем: это надежно, понятно по цене и привычно по схеме ответственности. Доля таких туров составляет порядка 85% в общем объеме бронирований, что говорит о консерватизме спроса в текущих условиях.

Технологические решения сейчас направлены на автоматизацию. Внедрение CRM-систем, встроенных прямо в поисковый движок, позволяет исключить потерю данных и переписки в мессенджерах. Это критически важно для руководителя, который хочет видеть прозрачную воронку продаж и не зависеть от личных чатов своих сотрудников.

"Для успешной работы в текущем сезоне турагенты всё чаще обращаются к агрегаторам, предлагающим не только широкий выбор направлений, но и глубокие инструменты для прямого анализа авиабилетов и цен. Важно иметь возможность сравнивать предложения операторов в одном окне, чтобы минимизировать финансовые риски туристов. Оптимизация поиска через профессиональные сервисы — это единственный способ сохранить темп продаж, когда рынок ежедневно меняется."

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

