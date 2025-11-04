Азия захлёбывается в туристах: Бали и Киото повторяют судьбу Венеции

Исторические города, где не пройти без столкновений с туристами, пляжи, на которых не видно песка под полотенцами, и случаи арестов за хулиганство — всё это уже не только про Европу. Сегодня похожие проблемы переживает Азия. Бали, Киото, Пхукет и другие популярные направления ощущают на себе последствия стремительного наплыва путешественников.

Когда Азия повторяет путь Европы

В то время как Барселона и Венеция уже давно пытаются справиться с переизбытком гостей, азиатские страны только начинают искать баланс между туристическим бумом и комфортом местных жителей.

"Бали определенно один из них", — сказал аналитик по путешествиям и потребительским тенденциям Гэри Бауэрман. — Я бы также назвал Киото в Японии. И, возможно, Пхукет может стать другим".

Жители этих городов уже чувствуют последствия чрезмерного туризма: пробки, переполненный общественный транспорт, рост цен и деградация экосистем.

Американская туристка Шеннон Клерк вспоминает, как пыталась избежать толп в Киото, поднимаясь к храму Фусими Инари в пять утра. По её словам, на обратном пути толпы уже заполнили все тропинки, а "каждое священное место было переполнено людьми в кимоно, снимающими селфи для Instagram".

Почему туристов стало так много

После пандемии Азия столкнулась с мощной волной отложенного спроса. Авиакомпании снизили цены, новые маршруты стали доступнее, а растущий средний класс Китая и Индии стремится путешествовать больше. Параллельно с этим внутренний туризм также переживает подъем.

"Это почти как джинн выпущен из бутылки. Как вы вставляете его обратно?", — отметил Бауэрман.

По данным Тихоокеанско-Азиатской туристической ассоциации (PATA), в первой половине 2025 года поток туристов в Северо-Восточную Азию вырос на 20%. В Юго-Восточной Азии лидирует Вьетнам: число международных приездов за полгода увеличилось на 21%.

Два самых загруженных места страны — залив Халонг и древний город Хойан — уже страдают от перегрузки.

"Как только места попадают в список ЮНЕСКО, все хотят туда попасть", — добавил Бауэрман.

Когда рай превращается в проблему

Бали, некогда символ гармонии природы и культуры, сегодня борется с последствиями массового туризма.

"От загрязнения пластиком до нехватки воды и ужасных пробок, Бали является одним из мест, которые больше всего страдают от чрезмерного туризма", — пояснила основатель Backpacker Network Никки Скотт.

Недавние наводнения на острове связывают с разрушением рисовых полей, застроенных отелями и виллами. Из-за этого ухудшилась дренажная система и увеличилось количество мусора, смываемого в океан.

Похожая ситуация была и на филиппинском острове Боракай. В 2018 году его закрыли для туристов на шесть месяцев, чтобы восстановить природу. Сегодня действует лимит на количество прибытий, запрещены нелицензированные отели, а вода вновь стала прозрачной.

Таиланд пошёл тем же путём: легендарная бухта Майя была закрыта на четыре года, а теперь ежегодно уходит "в отпуск" на два месяца для восстановления экосистемы. Однако туристические толпы всё ещё сложно контролировать.

Киото — пример того, как туризм влияет на повседневную жизнь

Киото принял более 56 миллионов туристов только в 2024 году. Для города с населением около полутора миллионов это стало серьёзным испытанием. Узкие улицы, переполненные автобусы и шумные рынки сделали повседневную жизнь сложнее.

90% местных жителей, опрошенных газетой Yomiuri Shimbun, пожаловались на чрезмерное количество туристов и их поведение. Многие относятся к городу как к декорации, забывая, что здесь живут и работают люди.

"Традиционно консервативный национальный характер Японии означает, что возникает чувство дезориентации при потере равновесия, когда каждый третий человек является иностранным туристом", — пояснил доцент Университета Хоккайдо Юсуке Исигуро.

Город уже предпринимает шаги: запрещено фотографировать гейш в районе Гион и проходить по частным улочкам. Нарушителей ждёт штраф до 10 000 иен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : ориентация на рост туризма без ограничения потока.

: ориентация на рост туризма без ограничения потока. Последствие : разрушение инфраструктуры, раздражение местных жителей, снижение привлекательности достопримечательностей.

: разрушение инфраструктуры, раздражение местных жителей, снижение привлекательности достопримечательностей. Альтернатива: внедрение квот на посещения, "умные" маршруты и сезонное регулирование трафика (например, временные закрытия, как в Майя-Бэй).

А что если путешествовать по-другому?

Многие эксперты советуют искать альтернативные маршруты. Азия огромна, и даже в популярных странах есть менее известные регионы, где можно насладиться культурой без толп.

"Даже в популярных туристических местах легко найти малоизученные районы, просто отойдя от проторенной тропы", — советует Скотт.

Она рекомендует ориентироваться не на советы блогеров, а на разговоры с местными жителями: именно они подскажут самые интересные и "спокойные" локации.

Плюсы и минусы массового туризма

Плюсы Минусы Рост экономики и рабочих мест Перегрузка инфраструктуры Развитие культурного обмена Уничтожение экосистем Популяризация наследия Рост цен и загрязнение Увеличение инвестиций Исчезновение местной идентичности

FAQ

Как путешествовать по Азии без ущерба для природы?

Выбирайте эко-туризм, бронируйте сертифицированные отели, избегайте одноразового пластика и не покупайте сувениры из редких материалов.

Когда лучше ехать в популярные города Японии или Таиланда?

Планируйте поездку вне национальных праздников и международных каникул. Например, Киото лучше посещать в ноябре или феврале.

Что делать, если хочется увидеть Майя-Бэй, но без толпы?

Выбирайте утренние или вечерние экскурсии с местными операторами, которые соблюдают лимиты посещения.

Мифы и правда

Миф: Чем больше туристов, тем лучше для страны.

Правда: Неконтролируемый поток снижает качество отдыха и разрушает природные и культурные ресурсы.

Миф: Туризм не вредит экологии.

Правда: Массовое строительство и транспорт создают нагрузку на природу и увеличивают выбросы.

Миф: Проблема касается только Бали и Киото.

Правда: Чрезмерный туризм — общая угроза для всего региона, включая Вьетнам, Таиланд и Филиппины.

Исторический контекст

Дискуссии о "пределе туризма" активно развернулись в Европе в 2010-е годы, когда Венеция и Барселона стали одними из символов проблемы избыточного туризма. Массовые потоки путешественников вызывали протесты жителей и переосмысление городской политики. Сегодня подобные вызовы всё чаще проявляются в странах Азии, где рост населения и влияние цифровых платформ усиливают давление на популярные туристические направления.

3 интересных факта