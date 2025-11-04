Азия захлёбывается в туристах: Бали и Киото повторяют судьбу Венеции
Исторические города, где не пройти без столкновений с туристами, пляжи, на которых не видно песка под полотенцами, и случаи арестов за хулиганство — всё это уже не только про Европу. Сегодня похожие проблемы переживает Азия. Бали, Киото, Пхукет и другие популярные направления ощущают на себе последствия стремительного наплыва путешественников.
Когда Азия повторяет путь Европы
В то время как Барселона и Венеция уже давно пытаются справиться с переизбытком гостей, азиатские страны только начинают искать баланс между туристическим бумом и комфортом местных жителей.
"Бали определенно один из них", — сказал аналитик по путешествиям и потребительским тенденциям Гэри Бауэрман. — Я бы также назвал Киото в Японии. И, возможно, Пхукет может стать другим".
Жители этих городов уже чувствуют последствия чрезмерного туризма: пробки, переполненный общественный транспорт, рост цен и деградация экосистем.
Американская туристка Шеннон Клерк вспоминает, как пыталась избежать толп в Киото, поднимаясь к храму Фусими Инари в пять утра. По её словам, на обратном пути толпы уже заполнили все тропинки, а "каждое священное место было переполнено людьми в кимоно, снимающими селфи для Instagram".
Почему туристов стало так много
После пандемии Азия столкнулась с мощной волной отложенного спроса. Авиакомпании снизили цены, новые маршруты стали доступнее, а растущий средний класс Китая и Индии стремится путешествовать больше. Параллельно с этим внутренний туризм также переживает подъем.
"Это почти как джинн выпущен из бутылки. Как вы вставляете его обратно?", — отметил Бауэрман.
По данным Тихоокеанско-Азиатской туристической ассоциации (PATA), в первой половине 2025 года поток туристов в Северо-Восточную Азию вырос на 20%. В Юго-Восточной Азии лидирует Вьетнам: число международных приездов за полгода увеличилось на 21%.
Два самых загруженных места страны — залив Халонг и древний город Хойан — уже страдают от перегрузки.
"Как только места попадают в список ЮНЕСКО, все хотят туда попасть", — добавил Бауэрман.
Когда рай превращается в проблему
Бали, некогда символ гармонии природы и культуры, сегодня борется с последствиями массового туризма.
"От загрязнения пластиком до нехватки воды и ужасных пробок, Бали является одним из мест, которые больше всего страдают от чрезмерного туризма", — пояснила основатель Backpacker Network Никки Скотт.
Недавние наводнения на острове связывают с разрушением рисовых полей, застроенных отелями и виллами. Из-за этого ухудшилась дренажная система и увеличилось количество мусора, смываемого в океан.
Похожая ситуация была и на филиппинском острове Боракай. В 2018 году его закрыли для туристов на шесть месяцев, чтобы восстановить природу. Сегодня действует лимит на количество прибытий, запрещены нелицензированные отели, а вода вновь стала прозрачной.
Таиланд пошёл тем же путём: легендарная бухта Майя была закрыта на четыре года, а теперь ежегодно уходит "в отпуск" на два месяца для восстановления экосистемы. Однако туристические толпы всё ещё сложно контролировать.
Киото — пример того, как туризм влияет на повседневную жизнь
Киото принял более 56 миллионов туристов только в 2024 году. Для города с населением около полутора миллионов это стало серьёзным испытанием. Узкие улицы, переполненные автобусы и шумные рынки сделали повседневную жизнь сложнее.
90% местных жителей, опрошенных газетой Yomiuri Shimbun, пожаловались на чрезмерное количество туристов и их поведение. Многие относятся к городу как к декорации, забывая, что здесь живут и работают люди.
"Традиционно консервативный национальный характер Японии означает, что возникает чувство дезориентации при потере равновесия, когда каждый третий человек является иностранным туристом", — пояснил доцент Университета Хоккайдо Юсуке Исигуро.
Город уже предпринимает шаги: запрещено фотографировать гейш в районе Гион и проходить по частным улочкам. Нарушителей ждёт штраф до 10 000 иен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ориентация на рост туризма без ограничения потока.
- Последствие: разрушение инфраструктуры, раздражение местных жителей, снижение привлекательности достопримечательностей.
- Альтернатива: внедрение квот на посещения, "умные" маршруты и сезонное регулирование трафика (например, временные закрытия, как в Майя-Бэй).
А что если путешествовать по-другому?
Многие эксперты советуют искать альтернативные маршруты. Азия огромна, и даже в популярных странах есть менее известные регионы, где можно насладиться культурой без толп.
"Даже в популярных туристических местах легко найти малоизученные районы, просто отойдя от проторенной тропы", — советует Скотт.
Она рекомендует ориентироваться не на советы блогеров, а на разговоры с местными жителями: именно они подскажут самые интересные и "спокойные" локации.
Плюсы и минусы массового туризма
|
Плюсы
|
Минусы
|
Рост экономики и рабочих мест
|
Перегрузка инфраструктуры
|
Развитие культурного обмена
|
Уничтожение экосистем
|
Популяризация наследия
|
Рост цен и загрязнение
|
Увеличение инвестиций
|
Исчезновение местной идентичности
FAQ
Как путешествовать по Азии без ущерба для природы?
Выбирайте эко-туризм, бронируйте сертифицированные отели, избегайте одноразового пластика и не покупайте сувениры из редких материалов.
Когда лучше ехать в популярные города Японии или Таиланда?
Планируйте поездку вне национальных праздников и международных каникул. Например, Киото лучше посещать в ноябре или феврале.
Что делать, если хочется увидеть Майя-Бэй, но без толпы?
Выбирайте утренние или вечерние экскурсии с местными операторами, которые соблюдают лимиты посещения.
Мифы и правда
Миф: Чем больше туристов, тем лучше для страны.
Правда: Неконтролируемый поток снижает качество отдыха и разрушает природные и культурные ресурсы.
Миф: Туризм не вредит экологии.
Правда: Массовое строительство и транспорт создают нагрузку на природу и увеличивают выбросы.
Миф: Проблема касается только Бали и Киото.
Правда: Чрезмерный туризм — общая угроза для всего региона, включая Вьетнам, Таиланд и Филиппины.
Исторический контекст
Дискуссии о "пределе туризма" активно развернулись в Европе в 2010-е годы, когда Венеция и Барселона стали одними из символов проблемы избыточного туризма. Массовые потоки путешественников вызывали протесты жителей и переосмысление городской политики. Сегодня подобные вызовы всё чаще проявляются в странах Азии, где рост населения и влияние цифровых платформ усиливают давление на популярные туристические направления.
3 интересных факта
- Киото впервые превысил отметку в 50 миллионов туристов в 2023 году.
- После закрытия пляжа Майя-Бэй в Таиланде для восстановления экосистемы туда действительно начали возвращаться морские обитатели — в частности, акулы-чёрнопёрые и некоторые виды черепах.
- После экологической реабилитации острова Боракай в 2018 году власти Филиппин установили предельную вместимость острова — около 19 тысяч туристов одновременно. Этот показатель используется как ориентир для контроля туристического потока.
