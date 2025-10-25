Опасная поездка: экскурсионный автобус слетел с дороги в Калининградской области

В Калининградской области произошёл инцидент с экскурсионным автобусом, который съехал в кювет из-за потери управления водителем. Происшествие случилось 25 октября в Полесском муниципальном округе, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров. Все они были оперативно эвакуированы через переднюю дверь, пострадавших нет.

"Туроператор направил на место происшествия второй автобус, и все пассажиры благополучно убыли до места назначения", — уточнили в МЧС.

Спасатели и сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняя причины происшествия. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением на скользком участке дороги.