Патрульная машина ДПС
Патрульная машина ДПС
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:43

Опасная поездка: экскурсионный автобус слетел с дороги в Калининградской области

Экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет под Калининградом

В Калининградской области произошёл инцидент с экскурсионным автобусом, который съехал в кювет из-за потери управления водителем. Происшествие случилось 25 октября в Полесском муниципальном округе, сообщили в региональном управлении МЧС России.

В момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров. Все они были оперативно эвакуированы через переднюю дверь, пострадавших нет.

"Туроператор направил на место происшествия второй автобус, и все пассажиры благополучно убыли до места назначения", — уточнили в МЧС.

Спасатели и сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняя причины происшествия. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением на скользком участке дороги.

