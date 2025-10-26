Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 3:46

Шесть минут тьмы: Землю ждёт самое продолжительное затмение XXI века

NASA назвало Египет основной точкой наблюдения полного затмения 2 августа 2027 года

2 августа 2027 года человечество станет свидетелем одного из самых продолжительных и впечатляющих солнечных затмений XXI века. В этот день Солнце полностью скроется за Луной на шесть минут и двадцать три секунды — это в два раза дольше, чем длительность типичного полного затмения. Главная сцена редкого явления развернётся над Египтом, в районе Луксора, где небо погрузится в необычную дневную ночь.

Путь тени Луны

Затмение начнётся в Атлантическом океане, неподалёку от Азорских островов. Затем тень Луны стремительно пройдёт через Гибралтарский пролив, накроет часть Северной Африки и продолжит путь к востоку — над Ливией, Египтом, Саудовской Аравией и Йеменом. Завершится это грандиозное небесное шоу над Индийским океаном, примерно к 14:43 по итальянскому летнему времени.

Пик явления, когда Солнце исчезнет полностью, произойдёт в 12:06 — именно тогда над Луксором наступит темнота, а звёзды станут видны среди бела дня. В этот момент температура воздуха упадёт почти на десять градусов, а животные поведут себя так, словно наступил вечер.

Затмение в Европе и Италии

Жителям Европы, особенно южных регионов, также повезёт увидеть частичную фазу затмения. В Испании максимальное покрытие диска Солнца составит до 96% в районе Малаги и Кадиса. Италия окажется чуть севернее линии полного затмения, но и здесь зрелище будет впечатляющим.

На острове Лампедуза Солнце закроется почти полностью — на 99,8%, что создаст эффект почти полной тьмы. На Сицилии и в Калабрии уровень покрытия превысит 90%, а в Неаполе и Бари — около 85%. Даже в Риме можно будет наблюдать, как день на несколько минут станет заметно тусклее, а солнечный свет приобретёт холодный, серебристый оттенок.

Сравнение видимости затмения

Регион Уровень покрытия Солнца Время максимума (по местному времени)
Луксор (Египет) 100% 12:06
Лампедуза (Италия) 99,8% 12:15
Сиракузы (Италия) 92% 12:18
Малага (Испания) 96% 11:58
Неаполь (Италия) 85% 12:21

Как безопасно наблюдать затмение

Даже частичное солнечное затмение может повредить зрение, если смотреть на Солнце без защиты. Чтобы наблюдать явление без риска, стоит заранее подготовить оборудование.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте специальные очки для наблюдения затмений с маркировкой ISO 12312-2. Они защищают глаза от ультрафиолета и инфракрасного излучения.

  2. Для телескопов и биноклей применяйте солнечные фильтры, установленные перед объективом.

  3. Если у вас нет специальной оптики, создайте пинхол-проектор: сделайте маленькое отверстие в листе картона и наблюдайте проекцию Солнца на белую поверхность.

  4. Не используйте обычные солнцезащитные очки, закопчённые стёкла, диски или фотоплёнку — они не обеспечивают нужной защиты.

"Смотреть на солнце без защиты опасно", — напоминают астрономы Европейского космического агентства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Смотреть на Солнце через тёмное стекло или линзу камеры.
    Последствие: Повреждение сетчатки и потеря зрения.
    Альтернатива: Очки для затмений или проекционный метод.

  • Ошибка: Использовать телескоп без фильтра.
    Последствие: Мгновенный ожог глаза.
    Альтернатива: Установить фильтр перед объективом или наблюдать через проекцию.

  • Ошибка: Смотреть слишком долго даже в очках низкого качества.
    Последствие: Длительное воздействие ультрафиолета.
    Альтернатива: Делать перерывы каждые 30 секунд.

А что если пропустить затмение?

Следующее столь длительное затмение произойдёт только в 2114 году. Если вы пропустите 2 августа 2027 года, то ближайшее полное затмение, видимое из Европы, случится лишь в сентябре 2081-го. Поэтому многие путешественники уже планируют поездки в Египет или Южную Испанию, где видимость будет идеальной.

Плюсы и минусы астрономического путешествия

Плюсы Минусы
Уникальный шанс увидеть одно из самых редких природных явлений Высокая стоимость поездки и проживания в точках видимости
Возможность сделать редкие фотографии и видео Переполненные туристические зоны
Незабываемый опыт, объединяющий науку и эмоции Зависимость от погодных условий

FAQ

— Где будет лучше всего видно затмение?
Наиболее полное покрытие Солнца можно наблюдать в Египте, особенно в районе Луксора.

— Когда оно начнётся и закончится?
Начало затмения — около 10:30 утра, завершение — к 14:43 (по итальянскому летнему времени).

— Можно ли фотографировать затмение?
Да, но обязательно использовать солнечный фильтр на объективе, иначе камера может повредиться.

— Что делать, если облака закроют небо?
Можно наблюдать трансляцию онлайн через сайты NASA, ESA или Итальянского астрономического общества.

— Опасно ли для детей смотреть затмение?
Без защиты — да. Детям необходимо использовать сертифицированные очки и наблюдать под присмотром взрослых.

Мифы и правда

Миф 1. Солнечное затмение вызывает болезни.
Правда: Это старинное поверье. Затмение никак не влияет на здоровье человека.

Миф 2. Беременным нельзя смотреть на затмение.
Правда: Научных доказательств этому нет. Главное — использовать защиту для глаз.

Миф 3. Животные ведут себя странно из-за магических сил.
Правда: Они реагируют на изменение света и температуры, полагая, что наступает ночь.

Исторический контекст

Самое продолжительное затмение прошлого века произошло 30 июня 1973 года и длилось 7 минут 4 секунды. Его наблюдали с самолётов, летевших за тенью Луны, чтобы продлить впечатления. В 2027 году подобная практика снова ожидается — астрономические компании планируют чартерные рейсы в зону полной тени.

Три интересных факта

• В момент полного затмения солнечная корона — внешняя часть атмосферы Солнца — становится видна невооружённым глазом.
• Тень Луны движется со скоростью около 2,5 км/с, что сравнимо с полётом истребителя.
• Учёные используют затмения, чтобы исследовать солнечные вспышки и структуру короны — это редкая возможность для наблюдений без засветки.

