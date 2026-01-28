Редкий подарок неба с подвохом: два затмения за год заставят бронировать лучшие точки заранее

В ближайшие годы любителей астрономии ждёт редкое совпадение: сразу два полных солнечных затмения подряд, разделённых всего двенадцатью месяцами. Такое происходит нечасто и даёт уникальный шанс увидеть, как Луна полностью закрывает Солнце, погружая день в сумерки. Одно из этих событий уже называют "затмением века" из-за рекордной продолжительности полной фазы. Об этом сообщает издание Live Science.

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года

Первое затмение начнётся на севере планеты — как затмённый восход Солнца в удалённых районах Сибири. Далее тень Луны пройдёт через восточную Гренландию, запад Исландии и север Испании, завершив путь над Средиземным морем.

Для Европы это особенно важное событие: с материковой части континента полное солнечное затмение не наблюдалось с 1999 года. В Испании хорошими точками для наблюдения станут Леон, Бургос и Вальядолид. Солнце будет находиться низко над горизонтом — примерно на десяти градусах, поэтому особенно эффектно затмение будет выглядеть ближе к закату.

Продолжительность полной фазы здесь составит менее двух минут, но условия обещают быть впечатляющими. В тот же вечер ожидается пик метеорного потока Персеиды, и при удаче наблюдатели смогут увидеть метеоры на фоне сумеречного неба. Те, кто захочет поймать максимальную длительность — чуть более двух минут, — могут отправиться на полуостров Снайфедльснес в Исландии или к фьордам восточной Гренландии.

"Затмение века" 2 августа 2027 года

Второе затмение уже сейчас считается событием исключительного масштаба. Его полная фаза продлится до 6 минут 22 секунд — это самое длительное наземное полное солнечное затмение XXI века. Путь тени Луны пройдёт через юг Испании, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, а также страны Ближнего Востока и Восточной Африки.

Особое внимание привлекает район Луксора в Египте, где продолжительность полной фазы будет максимальной. Дополнительный плюс — климат: в этих регионах в августе высока вероятность ясного неба, что существенно повышает шансы увидеть затмение без облаков.

Почему стоит планировать наблюдение заранее

Полное солнечное затмение — это не просто астрономический факт, а редкий визуальный и эмоциональный опыт. В течение нескольких минут температура падает, свет становится странно холодным, а солнечная корона становится видимой невооружённым глазом.

Сразу два таких события подряд — редкая возможность для путешественников и наблюдателей. К тому же уже в 2028 году ещё одно полное затмение пройдёт через Австралию и Новую Зеландию, но именно 2026 и 2027 годы станут настоящим подарком для всех, кто мечтает увидеть это явление хотя бы раз в жизни.