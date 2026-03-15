Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечное затмение
© commons.wikimedia.org by Randy McGuire is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:18

Свет и тьма – противостояние в небе: как затмение станет кульминацией летних отпусков в 2026-2027 годах

Представьте: вы стоите на вершине холма в Испании, солнце палит, а вокруг виноградники зреют под августовским зноем. Вдруг небо темнеет, температура падает на пару градусов, птицы замолкают, и на минуту-другую мир окутывает странная сумеречная прохлада. Знакомые из прошлого года рассказывали, как в Арктике на леднике ловили такое же — адреналин зашкаливает, сердце колотится, а потом вспышка бахромчатой короны Луны навсегда врезается в память. Тысячи охотников уже бронируют места, чтобы поймать эти мгновения в 2026–2027 годах, и цены взлетают, как ракета.

"Полные солнечные затмения — это редкий шанс увидеть физику в чистом виде: Луна идеально заслоняет Солнце, и корона вспыхивает благодаря рассеиванию света в разреженной атмосфере. Для поездок в 2026 год рекомендую заранее проверять полосы тотальности на картах — они узкие, как лезвие. В Испании и Исландии добавьте буфер в пару дней на погоду, а в Гренландии берите круизы с гарантией высадки. Цены растут, но эмоции того стоят — это меняет взгляд на мир."

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Испания в августе 2026

12 августа 2026 года полоса полного затмения пройдет через север страны и Балеарские острова. На Майорке, Менорке и Ибице тьма продлится полторы-две минуты над лазурным Средиземным морем. В материковой части средневековые Бургос и Сория дадут панорамы с холмов, где тень Луны скользит по ландшафту, как черный бархат по золотому полю.

Туроператоры ставят на атмосферу: наблюдение с винодельни в компании специалистов по звездам. Пятидневный тур обойдется от 4,5 тысячи долларов на человека, без перелетов. Учтите налоги на отели в Испании, они растут, особенно в популярных зонах.

Исландия и ее фьорды

В Исландии затмение растянется чуть больше двух минут в заливе Брейда-фьорд, между Западными фьордами и Снайфедльснесом. Туристы рвутся на ледники посреди вулканов, где холодный воздух усилит эффект внезапной тьмы. Полоса узкая, так что точность маршрута решает все.

Четырехдневные туры стартовали от 2,5 тысячи евро, но уже распроданы. Погода капризная — серые облака могут подпортить шоу, где Луна физически перекрывает диск Солнца. Добавьте походы для вида с высоты.

Гренландия для отчаянных

Полоса затмения на восточном побережье продлится две минуты 17 секунд над необитаемыми фьордами. Единственный вариант — экспедиционные круизы от 13 тысяч долларов, к Скорсби-Санду среди айсбергов. Тень накроет лед, создав сюрреалистичный контраст света и тьмы.

Корабли гарантируют высадку, но риски морской качки и льда реальны.

Египет — самое долгое в веке

2 августа 2027 года в Луксоре тьма затянется на шесть минут 23 секунды у храмов Карнака и Долины царей. Древние египтяне видели знаки богов, сегодня — чистую оптику Луны в узле орбит. Круизы по Нилу от 14,7 тысячи долларов, группы от двух тысяч.

Сравните с пляжами, но здесь история плюс космос. Учтите риски Ближнего Востока.

Марокко и юг Испании

В Танжере Марокко — почти пять минут тьмы с экскурсиями по Сахаре и мединам. Туры на четыре дня от 4,4 тысячи долларов. Малага и Кадис в Испании дадут 1-3 минуты, ближе и дешевле для европейцев.

"Затмения 2026-2027 идеальны для комбо туризма: Испания с вином, Египет с пирамидами, Исландия с гейзерами. Планируйте за год — визы, страховки, погода. В Марокко добавьте медины, в Гренландии — айсберги. Главное — защитные очки и точные координаты тотальности, иначе упустите пик."

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

FAQ

Нужны ли специальные очки?
Да, для частичных фаз — сертифицированные фильтры, чтобы не сжечь сетчатку.
Сколько стоит перелет?
Из Москвы в Испанию от 300 евро, в Египет 400, плюс доплаты за даты.
Что если облачно?
Выбирайте запасные точки в полосе, мониторьте прогнозы за сутки.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet