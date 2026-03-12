Тюмень собирает сильные умы: 15 площадок готовы к Тотальному диктанту и его бесценным урокам
В Тюмени стартовала подготовка к ежегодной акции "Тотальный диктант", которую напишут 18 апреля в 13:00. Уже заявили свыше 15 площадок, от областной и городской дум до вузов, библиотек и торговых центров. В прошлом году в городе поучаствовали более 1200 человек. Акция охватывает всех — от носителей языка до изучающих его иностранцев. Тюменский государственный университет организует бесплатные занятия по русскому.
Как начинался "Тотальный диктант"
Студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета запустили акцию в 2004 году. Сначала это было локальное мероприятие для проверки грамотности. Со временем оно разрослось до всемирного масштаба. Теперь фонд "Тотальный диктант" координирует процесс, а волонтеры и активисты организуют его в городах по всему миру.
В Тюмени диктант давно стал традицией. Год назад его написали больше 1200 жителей. Люди приходят семьями — с детьми, родителями или друзьями. Это не просто тест, а повод провести время с пользой и в хорошей компании.
Тексты читают известные люди: руководители властей, актеры, ведущие. Площадки выбирают разнообразные — от дум и администраций до торговых центров и школ. Атмосфера всегда праздничная, с элементами общения и веселья.
"Такие акции укрепляют культурные связи в регионах и повышают интерес к родному языку. В Тюмени они собирают тысячи участников, что видно по прошлым годам. Волонтеры и власти вместе создают площадки, делая событие доступным для всех возрастов. Это не только проверка знаний, но и вклад в развитие городской среды через образование."
Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Площадки и автор в Тюмени 2026 года
В этом году диктант пройдет на 15+ площадках. Среди них Тюменская областная Дума, городская Дума, администрация города. Еще задействуют мультимедийный парк "Россия — Моя история", музейный центр перспективных технологий.
Список продолжают "Россети Тюмень", международная школа Heritage, городские библиотеки. Филиалы вроде "Информационно-библиотечного центра для молодежи" и "Олимп" тоже примут гостей. Специальная библиотека для слепых обеспечит доступность.
Торговые центры "Солнечный" и "Фаворит", образовательный центр "МАЯК", гостиница "Спасская". Тюменский государственный медицинский университет и институт культуры завершат перечень. Все адреса уточнят ближе к дате.
Где подготовиться и как зарегистрироваться
Тюменский государственный университет устраивает бесплатные занятия "Русский по пятницам". Они запланированы на 20 марта, 27 марта, 3 апреля и 10 апреля. Время — 19:00, место — улица Ленина, 16.
Преподаватели — Наталья Владимировна Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения ТюмГУ. И Светлана Леонидовна Смыслова, кандидат филологических наук, доцент Школы образования. Посетителям выдадут удостоверение о повышении квалификации.
Регистрация стартует 8 апреля, за 10 дней до события.
