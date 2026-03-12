Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка на лекции
Девушка на лекции
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:32

Тюмень собирает сильные умы: 15 площадок готовы к Тотальному диктанту и его бесценным урокам

В Тюмени стартовала подготовка к ежегодной акции "Тотальный диктант", которую напишут 18 апреля в 13:00. Уже заявили свыше 15 площадок, от областной и городской дум до вузов, библиотек и торговых центров. В прошлом году в городе поучаствовали более 1200 человек. Акция охватывает всех — от носителей языка до изучающих его иностранцев. Тюменский государственный университет организует бесплатные занятия по русскому.

Как начинался "Тотальный диктант"

Студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета запустили акцию в 2004 году. Сначала это было локальное мероприятие для проверки грамотности. Со временем оно разрослось до всемирного масштаба. Теперь фонд "Тотальный диктант" координирует процесс, а волонтеры и активисты организуют его в городах по всему миру.

В Тюмени диктант давно стал традицией. Год назад его написали больше 1200 жителей. Люди приходят семьями — с детьми, родителями или друзьями. Это не просто тест, а повод провести время с пользой и в хорошей компании.

Тексты читают известные люди: руководители властей, актеры, ведущие. Площадки выбирают разнообразные — от дум и администраций до торговых центров и школ. Атмосфера всегда праздничная, с элементами общения и веселья.

"Такие акции укрепляют культурные связи в регионах и повышают интерес к родному языку. В Тюмени они собирают тысячи участников, что видно по прошлым годам. Волонтеры и власти вместе создают площадки, делая событие доступным для всех возрастов. Это не только проверка знаний, но и вклад в развитие городской среды через образование."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Площадки и автор в Тюмени 2026 года

В этом году диктант пройдет на 15+ площадках. Среди них Тюменская областная Дума, городская Дума, администрация города. Еще задействуют мультимедийный парк "Россия — Моя история", музейный центр перспективных технологий.

Список продолжают "Россети Тюмень", международная школа Heritage, городские библиотеки. Филиалы вроде "Информационно-библиотечного центра для молодежи" и "Олимп" тоже примут гостей. Специальная библиотека для слепых обеспечит доступность.

Торговые центры "Солнечный" и "Фаворит", образовательный центр "МАЯК", гостиница "Спасская". Тюменский государственный медицинский университет и институт культуры завершат перечень. Все адреса уточнят ближе к дате.

Где подготовиться и как зарегистрироваться

Тюменский государственный университет устраивает бесплатные занятия "Русский по пятницам". Они запланированы на 20 марта, 27 марта, 3 апреля и 10 апреля. Время — 19:00, место — улица Ленина, 16.

Преподаватели — Наталья Владимировна Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения ТюмГУ. И Светлана Леонидовна Смыслова, кандидат филологических наук, доцент Школы образования. Посетителям выдадут удостоверение о повышении квалификации.

Регистрация стартует 8 апреля, за 10 дней до события.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

