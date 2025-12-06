Машины превращаются в металлолом быстрее, чем стареют — и это новый тренд 2025

В 2025 году число машин, признанных не подлежащими восстановлению после серьезных ДТП, заметно выросло. Страховые компании фиксируют рост случаев, когда автомобиль становится экономически нецелесообразно ремонтировать. Эксперты также выявили, какие марки чаще всего оказываются в числе "тотальных" и в каких регионах России такие аварии происходят чаще всего. Об этом сообщает Autonews.

Рост количества "тотальных" аварий

В компании "Зетта Страхование" отмечают, что по итогам 2025 года количество ДТП с конструктивной гибелью машин увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. Это значит, что все чаще ремонт автомобиля после аварии обходится дороже его рыночной стоимости. Аналитики связывают тенденцию с подорожанием запчастей и увеличением стоимости самих автомобилей.

"В 2025 году мы видим уверенный рост числа тотальных убытков. Их доля в общем объеме возросла до 2,5% против 2,3% годом ранее", — отметила директор центра бизнес-аналитики компании "Ингосстрах" Дарья Шведова.

Однако не все эксперты согласны с тем, что ситуация ухудшается. Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов заявил, что за последние два года наблюдается скорее стабилизация: общее количество тотальных убытков снижается, пусть и незначительно. По его словам, на результат влияет рост числа новых автомобилей с продвинутыми системами безопасности, которые помогают снижать тяжесть последствий аварий.

Какие автомобили чаще всего становятся "тотальными"

Страховая компания "Согласие" составила список марок, которые чаще других попадали в тотальные аварии. Лидерами антирейтинга стали китайские Voyah и Zeekr, за ними следуют Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW. Эти бренды оказались в числе наиболее уязвимых с точки зрения дороговизны ремонта и сложности восстановления после столкновений.

Компания "Абсолют Страхование" также проанализировала статистику и сообщила, что наибольшее количество страховых случаев с конструктивной гибелью приходится на автомобили Lada — 9% от общего числа. Примечательно, что большинство таких машин были выпущены всего годом ранее — в 2024 году. Среди иностранных марок распределение выглядит следующим образом: Kia — 7%, Hyundai — 6,7%, Toyota — 5,4% и Volkswagen — 5,3%.

"Преобладающая часть автомобилей этих марок произведена до 2022 года. Новые модели встречаются реже, так как их кузовные элементы и системы безопасности более совершенны", — уточнил представитель компании.

В "Ренессанс страхование" составили собственный список машин, чаще всего попадавших в тотальные ДТП. В него вошли BMW X6, Skoda Yeti, Genesis GV80, BMW 7 Series, Audi A3, Renault Logan, Audi Q7, Ford Focus, Hyundai ix35 и Audi A4. Эти модели объединяет высокая стоимость запчастей и сложная структура кузова, из-за чего восстановление обходится крайне дорого.

Китайские автомобили и проблема дорогих деталей

Согласно данным компании "Зетта Страхование", в 2025 году чаще других в "тотал" попадали автомобили Chery, за ними следуют Geely и Volkswagen. В страховой компании "МАКС" уточнили, что тенденция роста числа тотальных убытков характерна именно для китайских машин.

"Причина в том, что при относительно невысокой стоимости самих автомобилей, цена запасных частей иногда выше, чем у европейских аналогов. Например, фара для некоторых моделей стоит 200-300 тысяч рублей и больше. Поэтому даже при средних повреждениях машина может признаваться тотальной", — рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту компании "МАКС" Иван Попов.

Дарья Шведова из "Ингосстраха" добавила, что по итогам года чаще всего конструктивную гибель фиксировали у автомобилей Nissan (13%), Toyota (11,9%) и ВАЗ (6,1%). Следом идут Honda (4,8%) и Mazda (4,4%). Эти марки чаще других фигурируют в страховых делах, связанных с серьезными авариями.

География самых опасных регионов

Региональная статистика показывает, что "тотальные" аварии чаще происходят в крупных городах и регионах с интенсивным трафиком. По данным "Согласия", в топ-10 входят Ульяновская, Томская и Омская области, Красноярский край, Астраханская, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области, а также Санкт-Петербург.

В "Абсолют Страховании" называют другие цифры: Москва (17,3%), Московская область (9,4%), Санкт-Петербург (6%), Краснодарский край (5,7%) и Ростовская область (4,7%). Аналогичные результаты представила компания "Зетта Страхование", где лидируют Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В "Ренессанс страхование" наиболее опасными регионами названы Пермь, Казань и Новосибирск. По статистике "Ингосстраха", на первом месте по числу "тоталей" оказалась Челябинская область — 19%, за ней следуют Москва (15,5%), Приморский край (7,8%) и Новосибирская область (3,7%).

Сравнение марок: отечественные и иностранные

Если сравнить отечественные автомобили и иномарки, можно заметить, что первые чаще становятся "тотальными" из-за слабой защиты кузова и менее продвинутых систем безопасности. Иностранные автомобили, особенно премиальных брендов, страдают от другой проблемы — высокой стоимости деталей и сложного ремонта. Таким образом, причина конструктивной гибели у разных категорий машин различна: у одних — техническая, у других — экономическая.

При этом китайские производители оказались в середине между двумя крайностями: автомобили стоят недорого, но стоимость оригинальных запчастей и логистика приводят к тому, что ремонт становится невыгодным.

Плюсы и минусы страхования от "тотала"

Полис КАСКО способен частично компенсировать риск потери автомобиля в результате серьезного ДТП. Однако у него есть и свои особенности.

Плюсы:

Полное возмещение стоимости машины при признании её "тотальной".

Возможность выбора формы компенсации — деньгами или новой машиной.

Спокойствие водителя даже при серьезных авариях.

Минусы:

Высокая стоимость страхового полиса, особенно для новых машин.

Необходимость точного соблюдения условий договора.

Возможные споры при оценке степени повреждений.

Советы по выбору страховки

Чтобы избежать неприятных ситуаций при признании автомобиля "тотальным", эксперты советуют тщательно выбирать страховую компанию и внимательно читать договор.

Изучите, какие повреждения признаются конструктивной гибелью. Сравните условия компенсации у разных страховщиков. Узнайте, как рассчитывается остаточная стоимость автомобиля. Уточните, распространяется ли полис на дополнительные аксессуары и тюнинг. Сохраняйте все документы и фотографии с места ДТП — они помогут при спорных ситуациях.

Эти простые шаги помогут водителям избежать финансовых потерь и сэкономить время при урегулировании страхового случая.

Популярные вопросы о "тотальных" авариях

1. Что значит "тотальная авария"?

Это ситуация, когда стоимость ремонта превышает 65-80% рыночной цены автомобиля, и страховая признает его нерентабельным к восстановлению.

2. Как выплачивается компенсация при "тотале"?

Как правило, водитель получает денежную сумму, равную рыночной стоимости машины за вычетом стоимости годных остатков.

3. Можно ли избежать признания автомобиля "тотальным"?

Иногда — да. Если страхователь предоставит документы, подтверждающие возможность ремонта с оригинальными, но недорогими деталями, страховая может изменить решение.

4. Почему китайские автомобили чаще становятся "тотальными"?

Из-за высокой стоимости запчастей и длительных сроков поставки даже незначительное повреждение может привести к признанию машины нерентабельной к восстановлению.

5. Стоит ли страховать старые автомобили по КАСКО?

Если стоимость машины невысока, полис может оказаться невыгодным. Однако при активной эксплуатации и больших пробегах страховка может защитить от серьезных убытков.