Законопроект, который охладит вейпинг: новосибирская инициатива может прервать путь никотина

В Новосибирской области и других регионах России может быть введен тотальный запрет на оборот электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Соответствующее решение было принято 25 марта 2026 года на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Инициатива предполагает остановку производства, импорта и розничных продаж как самих устройств, так и аксессуаров, включая электронные кальяны и трубки. В ближайшее время ведомства приступят к подготовке законопроекта, который закрепит данный запрет на законодательном уровне.

Масштабы грядущих ограничений

Подготовленный план подразумевает полный отказ от оборота никотинсодержащей продукции электронного типа на территории всей страны. Это затронет не только привычные вейпы, но и более сложные девайсы: электронные модели кальянов и трубок, которые ранее позиционировались как менее вредная альтернатива традиционному курению. Список конкретных позиций, подлежащих изъятию из торговых сетей, будет финализирован в ходе дополнительного обсуждения экспертно-отраслевой группы.

Регуляторы планируют жестко ограничить как доступ к импортным товарам, так и работу отечественных производственных мощностей. Ожидается, что после вступления закона в силу реализация подобных товаров станет невозможной в правовом поле страны. Подобный сценарий станет радикальным шагом в сторону политики здравоохранения, направленной на минимизацию потребления никотина среди населения.

Особое внимание будет уделено цепочкам поставок, которые до настоящего момента обеспечивали доступность вейпов в розничных точках. Органы контроля сосредоточатся на выявлении серых схем ввоза устройств, чтобы обеспечить полное соблюдение запрета после его официального вступления в силу. Ограничения затронут тысячи торговых точек по всей Новосибирской области.

Механизм принятия решения

Итоговое решение Госкомиссии стало неожиданным поворотом для участников рынка, которые ожидали лишь ужесточения правил контроля. Обсуждение, изначально нацеленное на проверки розничных магазинов, трансформировалось в консенсус о полной ликвидации индустрии. Государственный орган объединяет интересы профильных ведомств, включая Роспотребнадзор, Минпромторг и Министерство здравоохранения, что делает реализацию инициативы почти неизбежной.

"Региональное управление часто сталкивается с последствиями бесконтрольного распространения вейпов среди молодежи. Подобные инициативы на федеральном уровне создают необходимый фундамент для изменения ситуации в городской среде. Единый запрет позволит муниципальным властям эффективнее обеспечивать соблюдение закона на своих территориях. Это шаг к созданию более безопасного пространства без скрытых угроз общественному здоровью". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Разработкой итогового законопроекта займутся представители заинтересованных министерств при поддержке депутатского корпуса. Участие столь широкого круга государственных структур обеспечивает высокий уровень проработки текста документа. Ожидается, что документ пройдет все необходимые процедуры согласования в ускоренном режиме, учитывая предварительное одобрение инициативы на высшем уровне.

История вопроса

Дискуссии о тотальном запрете вейпов ведутся в России на протяжении последних трех лет. Ранее профильные комитеты Госдумы уже рассматривали проекты законов с похожими ограничениями, однако ни один из них не получал достаточного ускорения для прохождения через первое чтение. Текущая ситуация радикально отличается поддержкой, полученной от президента Владимира Путина в конце прошлого года.

Политическая воля позволила перевести тему из плоскости теоретических споров в стадию конкретной законотворческой работы. Одобрение идеи на уровне межведомственной комиссии служит формальным сигналом к началу процесса изменений. Статистические данные и доклады профильных ведомств, вероятно, стали определяющим фактором для смены стратегии в отношении данной отрасли.

В ближайшие месяцы ключевой интригой остается окончательная правовая формулировка запрета. Разработчикам предстоит сбалансировать жесткость требований с нормами текущего законодательства, чтобы обеспечить эффективность правоприменения по всей России. Для предпринимателей это означает необходимость скорой переориентации бизнеса до введения окончательных санкций.