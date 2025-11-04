Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:29

Обрушение в самом центре Рима: туристы не верят, что это произошло с легендарной башней

Римская башня XII века Торре дей Конти вновь оказалась под угрозой разрушения

В самом сердце Рима, рядом с Императорскими форумами, стоит Торре дей Конти — одна из самых загадочных и древних башен города. Это здание не просто пережило столетия, но и хранит в себе дух Средневековья, папской власти и человеческой смелости. Сегодня, когда часть сооружения вновь оказалась под угрозой после обрушения во время реставрации, интерес к его прошлому вспыхнул с новой силой.

Башня была построена по приказу Иннокентия III — одного из самых влиятельных пап XII века. Первоначально её высота достигала 60 метров, что делало её самым высоким сооружением Рима того времени. Сама идея заключалась в создании укреплённой цитадели, способной контролировать путь между двумя важнейшими святынями — собором Святого Петра и базиликой Святого Иоанна Латеранского. Это был символ власти, видимый из любой точки города. Даже поэт Петрарка, побывавший в Риме, восхищался этой башней, называя её "Turris illa toto orbe unica" — "башня, не имеющая равных во всём мире".

Архитектура и древние корни

Согласно исследованиям археологов, Торре дей Конти была возведена на месте античного Форума Мира — монументального комплекса, созданного ещё при императоре Веспасиане. Таким образом, новая башня буквально выросла из руин древнего Рима.

"Башня была построена на вершине экседры Форума Мира, в контексте императорской архитектуры. Во внутреннем ядре сооружения до сих пор сохранились оригинальные конструкции высотой около пятнадцати метров", — отметил археолог Роберто Менегини.

Проект, как утверждал Джорджо Вазари, принадлежал архитектору и скульптору Маркионне Аретино. Стены башни облицевали массивными блоками травертина, взятыми с близлежащих форумов. Но величие этой цитадели оказалось недолговечным: землетрясение XIV века серьёзно повредило сооружение, сократив его высоту почти вдвое.

Сравнение эпох

Период

Назначение

Высота

Архитектурные особенности

XII-XIII вв.

Папская цитадель

60 м

Травертин, укреплённые стены, башенные бойницы

XVII в.

После реставрации

29 м

Контрфорсы, восстановление фасада

XVIII в.

Амбар, склад угля

29 м

Без декоративных элементов

XIX-XX вв.

Жилое здание, ателье художников

29 м

Встроенные балконы и лестницы

Путь реставраций и перемен

После землетрясений XVII века башня оказалась частично разрушена. При понтификате Александра VIII её укрепили контрфорсами, но позднее здание использовалось как амбар, а затем как склад угля. Только в XIX веке к ней вернулся интерес — башня была превращена в жилой дом.

"В конце XIX века башня была преобразована в многоквартирный дом, соединённый с соседним дворцом. Здесь жили художники Марио Мафаи и Антониетта Рафаэль, создавшие римскую школу живописи", — пояснил Роберто Менегини.

Однако в 1930-х годах, во время масштабной реконструкции Рима, здание вновь оказалось под угрозой. Строительство дороги Via dei Fori Imperiali потребовало сноса соседних построек, и башня осталась одинокой среди античных руин.

Советы путешественникам

  1. Посетите район Монти — здесь можно ощутить атмосферу старого Рима.
  2. Обратите внимание на архитектурные детали башни — травертиновые блоки и арки, сохранившиеся со времён Иннокентия III.
  3. Лучше всего фотографировать башню в вечернее время, когда на стены ложится мягкий свет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать предупреждения о реставрации.
  • Последствие: Риск для жизни при возможных обвалах.
  • Альтернатива: Следовать указаниям служб безопасности и осматривать объект с безопасного расстояния.

А что если…

Если бы землетрясение XIV века не разрушило башню, она могла бы остаться самым высоким зданием Рима вплоть до XIX века. Возможно, Торре дей Конти стала бы не просто символом папской власти, а полноценной резиденцией понтификов.

Плюсы и минусы сохранения памятников

Плюсы

Минусы

Сохранение культурного наследия

Высокие затраты на реставрацию

Привлечение туристов

Риск разрушений при землетрясениях

Историческая ценность для науки

Необходимость постоянного контроля состояния

FAQ

Как добраться до башни Конти?
Башня находится недалеко от станции метро Colosseo, рядом с Via dei Fori Imperiali.

Можно ли попасть внутрь?
Доступ внутрь закрыт из-за реставрационных работ, однако здание хорошо видно с улицы.

Сколько лет башне?
Современное строение датируется началом XIII века, но его основание восходит к IX веку.

Мифы и правда

Миф: Башня полностью принадлежала семье Конти.
Правда: Она была построена по заказу Иннокентия III, происходившего из этой семьи, но изначально имела церковное назначение.

Миф: В башне хранились папские сокровища.
Правда: Документальных подтверждений этому нет — здание выполняло стратегическую, а не хозяйственную функцию.

Исторический контекст

Строительство башни совпало с эпохой усиления папской власти. Иннокентий III стремился утвердить Рим как центр духовного и политического мира. Торре дей Конти стала визуальным воплощением этой идеи — крепостью веры и силы.

