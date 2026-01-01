Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована вчера в 23:59

Секрет из прошлого работает до сих пор: приём, который обманывает бездорожье

Буксующее колесо не создаёт тяги из-за отсутствия сопротивления — 5 Колесо

Редкая ситуация на дороге так быстро превращается в повод для споров, как попытка выбраться из грязи или снега. Одни уверены, что всё решает электроника, другие вспоминают старые приёмы, проверенные десятилетиями. Истина же кроется не в маркетинге и не в опыте "бывалых", а в базовых законах физики. Именно они объясняют, почему иногда нужно не газовать, а, наоборот, слегка притормозить. Об этом сообщает дзен-канал "5 Колесо".

Откуда берётся путаница с тягой и проходимостью

В описаниях полноприводных автомобилей часто можно услышать, что система "перебрасывает крутящий момент" на буксующее колесо и вытаскивает машину с тяжёлого участка. Формулировка звучит эффектно, но с точки зрения физики она некорректна. Из-за этого и возникают бесконечные споры между водителями, особенно в ситуациях, когда автомобиль застрял, а обещанная "магия полного привода" не срабатывает.

Чтобы понять причину, достаточно вспомнить простое правило: момент появляется только там, где есть сопротивление. Если колесо свободно крутится в грязи или на льду, оно не упирается в поверхность и не создаёт точки опоры. В таких условиях говорить о передаче тяги бессмысленно, как бы ни старалась автоматика.

Чем отличаются мощность и крутящий момент

Мощность двигателя — это скорость выполнения работы, то есть сколько энергии мотор способен реализовать за определённое время. Именно поэтому она измеряется в ваттах или лошадиных силах и чаще используется для сравнения динамики автомобилей. Однако сама по себе мощность не говорит о том, сможет ли машина тронуться в сложных условиях.

Крутящий момент — это уже прикладная величина, связанная с силой, которая действует на колёса. Он показывает, насколько уверенно двигатель способен "толкать" автомобиль. При этом эти параметры напрямую связаны между собой: мощность равна произведению момента на обороты коленчатого вала. Без сопротивления нет момента, а значит, нет и реальной мощности на колёсах.

Почему буксующее колесо не помогает выбраться

Когда автомобиль застревает и одно из ведущих колёс начинает вращаться вхолостую, двигатель может работать на высоких оборотах, но толку от этого не будет. Колесо не упирается в дорогу, сопротивление отсутствует, и момент на нём фактически равен нулю. В такой ситуации не спасают ни электронные ассистенты, ни увеличение газа.

Именно поэтому системы повышения проходимости создают сопротивление искусственно — через блокировки дифференциалов, подтормаживание колёс или изменение механических связей в трансмиссии. Этот принцип хорошо заметен на примере того, как ведёт себя полный привод с муфтой в условиях низкого сцепления, когда без сопротивления тяга теряет смысл.

Старый приём, который не теряет актуальности

Задолго до появления сложной электроники водители использовали простой и эффективный способ выбраться со скользкого участка — лёгкое подтягивание стояночного тормоза. За счёт этого на буксующем колесе появляется сопротивление, пусть и бесполезное для него самого. Зато дифференциал тут же передаёт крутящий момент на другое колесо, которое имеет контакт с дорогой.

Этот приём работает и сегодня, хотя многие забывают о нём или боятся применять из-за непонимания принципа действия. Тем более важно учитывать состояние узлов и то, как проявляет себя ослабленный стояночный тормоз в реальных дорожных условиях.

На что действительно способна автоматика

Современные электронные системы умеют многое: блокировать дифференциалы, управлять тормозами, подключать муфты и перераспределять тягу между осями. Но даже они не могут нарушить законы физики. Перебросить крутящий момент туда, где отсутствует сопротивление, невозможно в принципе.

Именно поэтому в сложных дорожных условиях решающим фактором остаётся не количество электронных помощников, а понимание того, как работает автомобиль. Иногда достаточно вспомнить проверенный временем приём, чтобы выбраться из ловушки и продолжить движение без лишних усилий.

