Я прятала руки под рукавами: звезда "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно рассказала о жизни с экземой
Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг впервые откровенно рассказала о хроническом заболевании кожи, которое на долгие годы стало источником боли, стыда и вынужденных перерывов в работе. В эксклюзивном интервью Women's Health актриса поделилась, как экзема не только иссушала её кожу, но и истощала эмоционально, лишая уверенности и радости общения.
Когда болезнь заставила остановиться
Для многих экзема кажется лишь незначительным раздражением. Но для Спеллинг, как и для миллионов людей, она стала изнуряющим испытанием.
"Я снималась и так сильно чесалась, что мне пришлось сменить гардероб — у меня были струпья по всем рукам, которые кровоточили", — рассказала Тори Спеллинг.
Во время вспышек кожа буквально горела, а боль мешала даже касаться одежды. Из-за тяжёлого обострения актрисе пришлось прервать съёмки собственного телешоу - впервые за карьеру.
Экзема и стресс: замкнутый круг
Первые симптомы появились в один из самых бурных периодов жизни актрисы: развод, новая работа, давление СМИ. Тогда она впервые поняла, что стресс напрямую влияет на состояние кожи.
"Каждый раз, когда эмоционально становилось слишком много, я думала: "Вот и всё - скоро начнётся вспышка”", — призналась Спеллинг.
Научные данные подтверждают её наблюдения: стресс усиливает воспалительные реакции организма, провоцируя рецидивы экземы. В то же время хроническое раздражение кожи повышает уровень тревоги и может привести к депрессии — замкнутый биопсихологический цикл.
Когда кожа становится зеркалом эмоций
Экзема проявляется не только физически. Для Тори это было испытанием уверенности.
"Люди сразу смотрят на мои руки, и я думаю: "Видят ли они струпья?”", — делится актриса.
Она начала носить длинные рукава даже на фотосессиях, чтобы скрыть следы болезни. Постоянное напряжение и страх осуждения превратились в привычку избегать публичных мероприятий.
"Я становилась антисоциальной и придумывала причины не выходить из дома. Но потом поняла — дело не в усталости, а в страхе быть увиденной", — говорит Спеллинг.
Материнская боль: когда страдает дочь
Особенно тяжело Тори переживала болезнь дочери Стеллы, которой также поставили диагноз "экзема".
"Издевательства дошли до того, что она буквально не хотела возвращаться в школу", — вспоминает актриса.
Девочка месяцами пропускала занятия, укутанная в одеяло дома. Для матери это стало точкой отчаяния.
"Я потеряла надежду на себя, но не могла позволить, чтобы у дочери не было шанса на нормальную жизнь", — говорит Спеллинг.
Прорыв в лечении: возвращение к жизни
После многочисленных безрезультатных попыток со стероидными кремами, актриса и её дочь нашли решение — ZORYVE (рофлумиласт), нестероидное средство для местного применения, рекомендованное дерматологом.
"Через пару недель после начала лечения я увидела разницу", — рассказала Спеллинг.
Стелла, применяя пену для кожи головы, постепенно вернула себе уверенность и социальную активность.
"Она расцвела — теперь у неё друзья, она счастлива и чувствует себя прекрасно", — говорит актриса.
Как экзема влияет на психику
Психологи называют хронические дерматозы "болезнями, которые носят на себе". Они формируют ощущение уязвимости и снижают самооценку. У людей с видимыми поражениями кожи чаще развиваются тревожные расстройства и социальная изоляция.
Спеллинг подчёркивает: открытость и разговор о болезни помогают разрушить стигму.
"Многие молча страдают от экземы, думая, что это мелочь. Но если есть лечение, которое помогает, нельзя сдаваться", — говорит она.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Скрывать заболевание и не обращаться к врачу.
Последствие: Хронические воспаления, усугубление симптомов.
Альтернатива: Консультация с дерматологом и индивидуальное лечение.
- Ошибка: Игнорировать стресс и недосып.
Последствие: Усиление воспаления и частые вспышки.
Альтернатива: Осознанное управление стрессом, йога, дыхательные практики.
Плюсы и минусы открытого разговора о болезни
|
Плюсы
|
Минусы
|
Помогает другим людям осознать, что они не одни
|
Требует смелости и уязвимости
|
Снижает стигму вокруг дерматозов
|
Возможна критика со стороны публики
|
Вдохновляет на поиск решения
|
Эмоционально тяжёлый опыт
Часто задаваемые вопросы
Можно ли вылечить экзему полностью?
Нет, это хроническое заболевание, но современные препараты позволяют эффективно контролировать симптомы и добиваться длительных ремиссий.
Что провоцирует обострения?
Стресс, сухость кожи, аллергены, изменение климата, агрессивные моющие средства.
Может ли питание влиять на экзему?
Да, продукты с высоким содержанием сахара, алкоголя и трансжиров могут усиливать воспаление.
Мифы и правда
Миф: Экзема — просто сухая кожа.
Правда: Это хроническое воспалительное заболевание, требующее медицинского наблюдения.
Миф: Экзема заразна.
Правда: Нет, она не передаётся при контакте.
Миф: Болезнь лечится только мазями.
Правда: Эффективное лечение включает уход за кожей, управление стрессом и при необходимости медикаменты.
Интересный факт
По оценкам дерматологов, экземой страдает до 10% взрослых по всему миру.
