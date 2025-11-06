Я прятала руки под рукавами: звезда "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно рассказала о жизни с экземой

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг впервые откровенно рассказала о хроническом заболевании кожи, которое на долгие годы стало источником боли, стыда и вынужденных перерывов в работе. В эксклюзивном интервью Women's Health актриса поделилась, как экзема не только иссушала её кожу, но и истощала эмоционально, лишая уверенности и радости общения.

Когда болезнь заставила остановиться

Для многих экзема кажется лишь незначительным раздражением. Но для Спеллинг, как и для миллионов людей, она стала изнуряющим испытанием.

"Я снималась и так сильно чесалась, что мне пришлось сменить гардероб — у меня были струпья по всем рукам, которые кровоточили", — рассказала Тори Спеллинг.

Во время вспышек кожа буквально горела, а боль мешала даже касаться одежды. Из-за тяжёлого обострения актрисе пришлось прервать съёмки собственного телешоу - впервые за карьеру.

Экзема и стресс: замкнутый круг

Первые симптомы появились в один из самых бурных периодов жизни актрисы: развод, новая работа, давление СМИ. Тогда она впервые поняла, что стресс напрямую влияет на состояние кожи.

"Каждый раз, когда эмоционально становилось слишком много, я думала: "Вот и всё - скоро начнётся вспышка”", — призналась Спеллинг.

Научные данные подтверждают её наблюдения: стресс усиливает воспалительные реакции организма, провоцируя рецидивы экземы. В то же время хроническое раздражение кожи повышает уровень тревоги и может привести к депрессии — замкнутый биопсихологический цикл.

Когда кожа становится зеркалом эмоций

Экзема проявляется не только физически. Для Тори это было испытанием уверенности.

"Люди сразу смотрят на мои руки, и я думаю: "Видят ли они струпья?”", — делится актриса.

Она начала носить длинные рукава даже на фотосессиях, чтобы скрыть следы болезни. Постоянное напряжение и страх осуждения превратились в привычку избегать публичных мероприятий.

"Я становилась антисоциальной и придумывала причины не выходить из дома. Но потом поняла — дело не в усталости, а в страхе быть увиденной", — говорит Спеллинг.

Материнская боль: когда страдает дочь

Особенно тяжело Тори переживала болезнь дочери Стеллы, которой также поставили диагноз "экзема".

"Издевательства дошли до того, что она буквально не хотела возвращаться в школу", — вспоминает актриса.

Девочка месяцами пропускала занятия, укутанная в одеяло дома. Для матери это стало точкой отчаяния.

"Я потеряла надежду на себя, но не могла позволить, чтобы у дочери не было шанса на нормальную жизнь", — говорит Спеллинг.

Прорыв в лечении: возвращение к жизни

После многочисленных безрезультатных попыток со стероидными кремами, актриса и её дочь нашли решение — ZORYVE (рофлумиласт), нестероидное средство для местного применения, рекомендованное дерматологом.

"Через пару недель после начала лечения я увидела разницу", — рассказала Спеллинг.

Стелла, применяя пену для кожи головы, постепенно вернула себе уверенность и социальную активность.

"Она расцвела — теперь у неё друзья, она счастлива и чувствует себя прекрасно", — говорит актриса.

Как экзема влияет на психику

Психологи называют хронические дерматозы "болезнями, которые носят на себе". Они формируют ощущение уязвимости и снижают самооценку. У людей с видимыми поражениями кожи чаще развиваются тревожные расстройства и социальная изоляция.

Спеллинг подчёркивает: открытость и разговор о болезни помогают разрушить стигму.

"Многие молча страдают от экземы, думая, что это мелочь. Но если есть лечение, которое помогает, нельзя сдаваться", — говорит она.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Скрывать заболевание и не обращаться к врачу.

Последствие: Хронические воспаления, усугубление симптомов.

Альтернатива: Консультация с дерматологом и индивидуальное лечение.

Последствие: Усиление воспаления и частые вспышки.

Альтернатива: Осознанное управление стрессом, йога, дыхательные практики.

Плюсы и минусы открытого разговора о болезни

Плюсы Минусы Помогает другим людям осознать, что они не одни Требует смелости и уязвимости Снижает стигму вокруг дерматозов Возможна критика со стороны публики Вдохновляет на поиск решения Эмоционально тяжёлый опыт

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вылечить экзему полностью?

Нет, это хроническое заболевание, но современные препараты позволяют эффективно контролировать симптомы и добиваться длительных ремиссий.

Что провоцирует обострения?

Стресс, сухость кожи, аллергены, изменение климата, агрессивные моющие средства.

Может ли питание влиять на экзему?

Да, продукты с высоким содержанием сахара, алкоголя и трансжиров могут усиливать воспаление.

Мифы и правда

Миф: Экзема — просто сухая кожа.

Правда: Это хроническое воспалительное заболевание, требующее медицинского наблюдения.

Миф: Экзема заразна.

Правда: Нет, она не передаётся при контакте.

Миф: Болезнь лечится только мазями.

Правда: Эффективное лечение включает уход за кожей, управление стрессом и при необходимости медикаменты.

Интересный факт

По оценкам дерматологов, экземой страдает до 10% взрослых по всему миру.