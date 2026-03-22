Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:55

Магазин в каждом подъезде становится легендой: сети массово закрывают точки в Подмосковье

В Московской области наметился заметный спад интереса покупателей к небольшим магазинам шаговой доступности. По данным на март 2026 года, ритейлеры начали пересматривать свои стратегии развития из-за резкого снижения потребительской активности. Эксперты связывают происходящие изменения с ужесточением правил торговли спиртным, изменением привычек горожан и экспансией онлайн-сервисов доставки. Владельцы сетей вынуждены массово закрывать нерентабельные точки, которые раньше удерживали позиции в расчете на будущее развитие.

Причины трансформации сектора

Традиционная розница сталкивается с давлением множества факторов, которые в совокупности замедляют открытие новых торговых площадей. Региональные власти внедряют более строгие регламенты продажи алкоголя, что ощутимо бьет по выручке небольших точек. Параллельно с этим меняется модель поведения аудитории, предпочитающей заказывать продукты через приложения, не выходя из дома.

Ситуация вынуждает торговые сети переходить к агрессивной оптимизации. Если раньше убыточные магазины могли субсидироваться за счет оборотных средств, то сегодня их предпочитают закрывать оперативно. Бренды пробуют адаптироваться, переходя на ультракомпактные площади от 100 до 200 квадратных метров, чтобы снизить расходы на аренду и логистику внутри жилых кварталов.

"Текущие изменения в муниципальном управлении территориями напрямую коррелируют с запросами населения на комфортную среду. Продуктовый ритейл перестал быть единственной точкой притяжения, уступая место сервисной модели экономики. Мы видим, как инфраструктура перестраивается под запросы цифрового потребителя, что неизбежно ведет к сокращению классической торговли у дома. Муниципалитетам предстоит найти новые пути использования освобождающихся площадей для поддержания экономической активности районов".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Влияние на коммерческую недвижимость

Уход продуктовых ритейлеров с арендуемых площадей меняет структуру коммерческого сектора. Магазины у дома традиционно выступали якорными арендаторами, создавая необходимый трафик для других бизнесов — аптек, ремонтных мастерских или пунктов выдачи посылок. Их отсутствие создает эффект домино, снижая поток потенциальных клиентов в смежных помещениях.

По мнению участников рынка, владельцам нежилых объектов придется столкнуться с ростом предложения. Чтобы удержать арендаторов, собственникам помещений нужно будет пересматривать условия договоров или искать новые концепции для заполнения площадей. Спрос на небольшие коммерческие лоты в жилых домах может временно просесть, пока рынок не найдет альтернативных арендаторов, способных заменить традиционных торговцев.

Перспективы жилых кварталов

Несмотря на сокращение торговых точек, эксперты указывают на стабильность сектора жилой недвижимости. Связка между стоимостью квадратного метра и наличием продуктового магазина в пешей доступности постепенно разрывается. Покупатели квартир всё реже делают выбор, ориентируясь на отсутствие необходимости идти в супермаркет.

Развитие мобильных сервисов доставки фактически обнулило значимость расположения продуктовых точек для комфортного проживания. Потребительский запрос сместился в сторону качества планировок и организации придомовой территории. В условиях 2026 года физическое наличие магазина рядом с подъездом перестало быть решающим аргументом, что позволяет застройщикам гибко подходить к наполнению первых этажей новых комплексов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

