Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка по торговому центру
Прогулка по торговому центру
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:19

Масштабная стройка на окраинах: Петербург готовится к запуску четырех новых крупных площадок

В 2026 году рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга пополнится четырьмя новыми объектами. Несмотря на отсутствие запусков площадок в первом квартале, суммарный объем ввода торговых площадей к концу года должен составить около 40 000 квадратных метров. Основную активность девелоперы сосредоточили во втором полугодии, продолжая развивать инфраструктурные проекты даже в условиях изменения состава международных ритейлеров.

Новые объекты и сроки ввода

Все готовящиеся к открытию торговые центры ориентированы на районный сегмент, что отвечает запросам жителей на доступную инфраструктуру рядом с домом. Среди заявленных проектов значатся "ЭкоПарк Парнас", "Kronung Солнечный", а также объект, расположенный в непосредственной близости от станции метро "Международная". Эти площадки должны принять первых посетителей во второй половине текущего года.

Отдельного внимания заслуживает проект Kronung "Новогорелово", где стратегия запуска отличается от классической модели единовременного открытия. Строительство и заполнение объекта происходят поэтапно: уже в феврале свои двери открыл крупный фитнес-клуб сети Fitness House Prestige, который фактически стал якорным арендатором этого пространства.

Переход к форматам локальных центров притяжения позволяет девелоперам эффективнее распределять финансовые потоки. Такие объекты быстрее адаптируются к запросам аудитории, обеспечивая устойчивый спрос со стороны как арендаторов, так и конечных потребителей товаров и услуг.

Динамика вакантности и посещаемости

Текущая рыночная картина демонстрирует высокую степень стабильности, несмотря на уход ряда зарубежных сетей. По оперативным сведениям аналитиков, показатель вакантности находится в комфортном диапазоне от 3,5% до 3,7%, что свидетельствует о качественном замещении торговых площадей новыми игроками.

"Стабильность уровня вакантных площадей на столь низких отметках доказывает, что торговые центры успешно трансформируют свои бизнес-модели под новые реалии. Рост инвестиционной активности в данных условиях — это логичный шаг для сохранения рыночной доли. Основной задачей для муниципальных властей остается контроль за тем, чтобы новые объекты гармонично вписывались в сложившуюся городскую среду. Грамотное управление территориями обеспечивает баланс между коммерческой выгодой и интересами горожан".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Что касается потребительской активности, то статистика первых двух месяцев 2026 года показывает небольшое снижение трафика. Посещаемость петербургских ТЦ оказалась на 3,6% ниже аналогичного показателя за прошлый год, что эксперты связывают с перераспределением покупательских предпочтений в сторону онлайн-торговли и изменением потребительских привычек.

Тем не менее, крупнейшие девелоперские группы продолжают вкладывать средства в развитие активов. Удержание стабильного уровня заполняемости говорит о том, что существующие центры успешно справляются с вызовами рынка, сохраняя роль главных мест для совершения покупок и проведения досуга в сформированных жилых массивах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet