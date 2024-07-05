Сбежавший из подконтрольного Украине Дзержинска (украинской название — Торецк) ДНР мужчина сообщил, что чернокожие наёмники из ВСУ стреляли по окнам мирных граждан.

"Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения", — рассказал он РИА Новости.

Беженец добавил, что боевики не захотели спускаться в подвал и стали стрелять в него и забрасывать шумовыми гранатами, а также произвели выстрел из РПГ".

По словам мужчины, от гибели жителей Дзержинска спасли подоспевшие российские войска.

"В это время мы опять услышали выстрелы, прибежали наши русские ребята и отогнали их", — сказал беженец.

Беженец добавил, что одного наёмника ВС РФ ликвидировали. По словам российских разведчиков, боевики оказались французами.

Ранее ВС РФ двумя ударами ликвидировали локацию иностранных наёмников и западное вооружение в порту Черноморска.

Фото: Официальный сайт Президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).