Сбежавший из подконтрольного Украине Дзержинска (украинской название — Торецк) ДНР мужчина сообщил, что чернокожие наёмники из ВСУ стреляли по окнам мирных граждан.
"Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения", — рассказал он РИА Новости.
Беженец добавил, что боевики не захотели спускаться в подвал и стали стрелять в него и забрасывать шумовыми гранатами, а также произвели выстрел из РПГ".
По словам мужчины, от гибели жителей Дзержинска спасли подоспевшие российские войска.
"В это время мы опять услышали выстрелы, прибежали наши русские ребята и отогнали их", — сказал беженец.
Беженец добавил, что одного наёмника ВС РФ ликвидировали. По словам российских разведчиков, боевики оказались французами.
Ранее ВС РФ двумя ударами ликвидировали локацию иностранных наёмников и западное вооружение в порту Черноморска.
Фото: Официальный сайт Президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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