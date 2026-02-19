Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Самородный кобальт
Самородный кобальт
© NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:03

Обычный кобальт оказался не таким простым: металл скрывал квантовые свойства десятки лет

Металл, который десятилетиями считался полностью изученным, неожиданно заставил ученых пересмотреть устоявшиеся представления. В его электронной структуре обнаружились скрытые квантовые особенности, способные изменить взгляд на природу ферромагнетизма. Оказалось, что привычный кобальт хранит в себе гораздо более сложную картину, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Communications Materials.

Скрытая топология привычного металла

Кобальт долгое время служил эталоном ферромагнитного материала. Его кристаллическая структура, магнитные свойства и электронное поведение подробно описаны, а сам элемент широко применяется в технике и промышленности. Интерес к фундаментальным свойствам магнетизма в последние годы усилился, особенно после открытия таких явлений, как альтермагнетизм, которые расширяют представления о типах магнитного порядка.

Однако международная команда под руководством физика HZB доктора Хайме Санчеса-Барриги обнаружила в кобальте сложную топологическую зонную структуру. Эксперименты выявили множественные пересечения энергетических зон и узлы, определяющие поведение электронов при низких энергиях. Причём эти особенности сохраняются при комнатной температуре, что делает открытие особенно значимым для возможных прикладных разработок.

"Кобальт — один из самых изученных ферромагнитных элементов, и его электронная структура считалась понятной. Однако мы обнаружили топологически интересную зонную структуру с многочисленными пересечениями и узлами", — говорит физик.

Методика исследования

Для изучения свойств материала ученые использовали спин и углово-разрешённую фотоэмиссионную спектроскопию на синхротроне BESSY II. Этот метод позволяет определить энергию, импульс и спин электронов, формируя детальную картину их распределения в кристалле.

Измерения показали плотную сеть магнитных узловых линий — областей, где спин-поляризованные электронные состояния пересекаются без образования энергетической щели. В отличие от точечных пересечений, такие линии проходят вдоль протяжённых направлений в импульсном пространстве. Похожие прорывы в понимании квантового поведения частиц происходят и в других областях физики, например при создании квантовых коммуникаций, где важна устойчивость состояний к внешним воздействиям.

Возможности управления

Особенность кобальта заключается в том, что его узловые линии спин-поляризованы изначально. Ферромагнетизм нарушает симметрию обращения времени, поэтому электронные состояния обладают определённой ориентацией спина. Изменяя направление намагниченности, можно полностью изменить эту поляризацию и тем самым управлять свойствами носителей заряда.

"Наблюдение множества узловых линий, защищённых симметрией, в простом элементарном ферромагнетике является неожиданным и делает кобальт модельной системой для изучения взаимодействия топологии и магнетизма", — объясняет Санчес-Баррига.

Теоретические расчёты, выполненные методом теории функционала плотности, подтвердили результаты экспериментов. Они показали, что узловые линии защищены зеркальными симметриями кристалла в сочетании с ферромагнетизмом и остаются без разрыва даже с учётом спин-орбитального взаимодействия. В ряде направлений эти линии пересекают уровень Ферми, где электроны способны свободно перемещаться и проявлять свойства, близкие к безмассовым частицам.

Открытие демонстрирует, что даже хорошо известные ферромагнитные металлы могут скрывать необычные квантовые состояния. Кобальт теперь рассматривается как удобная модельная платформа для исследований в области магнетизма и топологических эффектов, что может способствовать развитию спинтронных и квантовых технологий.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли генетический след Чернобыля у следующего поколения — без роста заболеваний вчера в 13:15

Недавнее исследование открыло новые данные о мутациях ДНК у детей ликвидаторов Чернобыля после 40 лет.

Читать полностью » Нептуний оказался в центре космических миссий — без него полёты к дальним планетам могут остановиться вчера в 3:39

Ученые раскрыли новые детали химии нептуния, от которого зависит производство плутония-238 и будущее космических миссий в дальнем космосе.

Читать полностью » Землетрясения запускают рост золота: кварц превращает сейсмику в фабрику самородков 17.02.2026 в 18:10

Новое исследование раскрывает удивительный механизм образования золотых самородков в результате землетрясений.

Читать полностью » Учёные испытали кальций-ионный аккумулятор на 1000 циклов — Advanced Science 17.02.2026 в 15:45
Электромобили рискуют сменить фаворита: батарея на кальции выдержала то, что раньше не удавалось

Учёные создали кальций-ионную батарею на 1000 циклов зарядки. Разработка может изменить рынок аккумуляторов и снизить зависимость от лития.

Читать полностью » Перенаселение и энергия разогреют планету до критической точки: прогноз Хокинга на 2600 год 17.02.2026 в 12:07

Стивен Хокинг предсказывает, что если человечество не изменит курс, Земля станет непригодной к 2600 году из-за перенаселения и растущего потребления.

Читать полностью » Археологи обнаружили римскую лестницу I века в Кёльне — ZME Science 17.02.2026 в 9:51
Строители копнули глубже — и нашли римский алтарь: Германия получила находку уровня Помпей

В Кёльне под будущим музеем обнаружены римская лестница и редкий домашний алтарь. Находка меняет представление о жизни империи к северу от Альп.

Читать полностью » Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b 16.02.2026 в 17:31

Астрономы нашли кандидата в экзопланеты HD 137010 b, которая может оказаться холоднее, чем Марс. Но зачем её изучать?

Читать полностью » Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера 16.02.2026 в 16:13

Учёные уточнили размеры Юпитера благодаря миссии NASA "Юнона". Новые данные и метод радиозатмения меняют представления о форме газового гиганта.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Домашний фильтр сливает деньги в канализацию: ошибки выбора бьют по бюджету и здоровью семьи
Спорт и фитнес
VR-фитнес ворвался в дома: тренировки превращаются игру, а калории тают быстрее, чем в зале
Недвижимость
Искусственный камень покрывается липкой плёнкой: схема очистки возвращает блеск за 10 минут
Туризм
Горящие туры теряют ореол выгоды: настоящая экономия прячется за полгода до вылета
Еда
Сметана и сгущенка удваивают калории: безопасная норма блинов в день
Недвижимость
Жирная плёнка в вафельнице исчезает без химии — всё уже есть на кухне
Туризм
Туристы ждут прозрачную воду, а получают нюансы сезона: Пхукет и Паттайя расходятся по чистоте моря
Садоводство
Замёрзший компост весной оживает — несколько вёдер меняют всё
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet