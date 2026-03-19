Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами
Сотрудники проводят мозговой штурм у белой доски со стикерами
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:58

Деньги не пахнут, но приносят доход: вакансии в Рязани предлагают шестизначные оклады

Сервис по поиску работы SuperJob представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий в Рязани по итогам марта. Эксперты проанализировали предложения в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек, выделив отрасли с максимальным уровнем дохода. Верхнюю строчку занял пост директора гипермаркета, где жалованье стартует от 113 тысяч рублей. Также в список вошли позиции специалистов сельского хозяйства, сферы информационных технологий и производственного сектора.

Ритейл и менеджмент

Лидером зарплатного рейтинга в Рязани стала административная должность в сфере розничной торговли. Работодатель ищет директора гипермаркета, предлагая ежемесячное вознаграждение в диапазоне от 113 до 147 тысяч рублей. Помимо прямого дохода, для сотрудника предусмотрен социальный пакет, включающий полис добровольного медицинского страхования.

Уровень ответственности на позиции директора гипермаркета предполагает управление крупным коллективом и сложными операционными процессами. Подобный запрос рынка отражает общую тенденцию поиска эффективных управленцев, способных быстро адаптироваться под текущие экономические условия и задачи сети.

Рост спроса на квалифицированных руководителей в ритейле наблюдается на фоне усиления конкуренции среди торговых площадок региона. Компании готовы инвестировать значительные средства в привлечение экспертов, обладающих навыками оптимизации продаж и настройки внутренних бизнес-процессов.

Сельское хозяйство и технологии

Второе место в списке самых привлекательных предложений занял главный зоотехник. Соискателям на эту должность гарантируют зарплату, стартующую от 100 тысяч рублей в месяц. Профессионалы такого уровня остаются востребованными в силу специфики агропромышленного комплекса, требующего глубоких фундаментальных знаний.

Третью позицию рейтинга удерживает вакансия системного администратора. Для этой роли работодатель выдвигает обязательное требование — опыт работы не менее одного года. Уровень оплаты труда в ИТ-секторе для данного профиля варьируется от 75 до 95 тысяч рублей в месяц в зависимости от конкретных навыков кандидата.

"Динамика рынка труда в городах нашего масштаба подтверждает запрос на узкопрофильных специалистов практически во всех ключевых отраслях. Сельскохозяйственный сектор и технологические службы сейчас остро нуждаются в компетентных кадрах, готовых к интенсивному ритму задач. Повышение зарплатных предложений становится инструментом, к которому вынуждены прибегать компании для удержания позиций в конкурентной среде. Наблюдаемые цифры говорят о том, что работодатели готовы оплачивать опыт и реальные навыки, игнорируя формальные критерии".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Промышленный сектор

Значимым участником рейтинга стала позиция токаря в крупной промышленной корпорации. Специалистам этой категории предлагают заработную плату от 75 до 80 тысяч рублей ежемесячно. Стабильный доход подчеркивает высокую значимость квалифицированных рабочих кадров для экономики региона.

Производственные площадки продолжают демонстрировать стабильность в условиях кадрового дефицита. Промышленные предприятия обеспечивают сотрудников не только конкурентоспособным окладом, но и гарантиями, важными для реализации долгосрочных карьерных планов в индустриальном секторе.

Аналитика SuperJob наглядно демонстрирует, что рабочие специальности в промышленности остаются фундаментом рынка труда. Высокие зарплатные ожидания в этой сфере поддерживаются реальной потребностью корпораций в мастерах, которые способны обеспечить выпуск продукции без сбоев и простоев технологических линий.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

