Тренды осени: какой кроссовер стоит покупать, чтобы не переплатить

По итогам 44-й недели 2025 года (с 27 октября по 2 ноября) Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером в России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат". За отчетный период было продано 1,8 тыс. единиц этой модели, что позволило ей занять первое место.

"Haval Jolion продал 1,8 тыс. машин, став лидером среди кроссоверов на 44-й неделе 2025 года", — сообщает Автостат.

На втором месте расположился Belgee X70, который разошелся в количестве 1,44 тыс. единиц, а замкнул тройку лидеров Haval M6 с результатом 1,4 тыс. машин.

Топ-5 самых продаваемых кроссоверов

Haval Jolion - 1,8 тыс. единиц Belgee X70 - 1,44 тыс. единиц Haval M6 - 1,4 тыс. единиц Geely Monjaro - 1,4 тыс. единиц Lada Niva Legend - 921 единица

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов на 44-й неделе

Помимо тройки лидеров, в десятку самых продаваемых машин также вошли следующие модели:

• Lada Niva Travel - 802 единицы

• Haval F7 - 797 единиц

• Solaris HC - 700 единиц

• Belgee X50 - 692 единицы

• Changan UNI-S/CS 55 Plus - 653 единицы

Причины популярности Haval Jolion

Популярность Haval Jolion можно объяснить рядом факторов. Во-первых, модель обладает хорошим сочетанием цены и качества, что делает её доступной для широкого круга покупателей. К тому же, кроссовер имеет высокий уровень оснащения, что привлекает внимание россиян.

Кроме того, китайские бренды продолжают завоевывать российский рынок благодаря конкурентоспособным ценам и удовлетворительным характеристикам, что позволило Haval Jolion стать лидером среди продаж кроссоверов на неделе.

Тренды продаж на российском автомобильном рынке

Российский рынок автомобилей в 2025 году продолжает демонстрировать интерес к кроссоверам и внедорожникам, а также моделям китайского производства, которые становятся всё более востребованными. Это объясняется рядом факторов, включая высокую доступность, улучшение качества и поддержку со стороны государства.

Интерес к Lada Niva и Geely Monjaro также свидетельствует о растущем спросе на внедорожники, которые идеально подходят для российской дорожной реальности.

Таблица "Сравнение" — топ-10 самых продаваемых кроссоверов

Место Модель Продано единиц 1 Haval Jolion 1,800 2 Belgee X70 1,440 3 Haval M6 1,400 4 Geely Monjaro 1,400 5 Lada Niva Legend 921 6 Lada Niva Travel 802 7 Haval F7 797 8 Solaris HC 700 9 Belgee X50 692 10 Changan UNI-S/CS 55 Plus 653

Советы покупателям

Проверяйте наличие автомобилей на складах. Из-за высокого спроса кроссоверы могут быть распроданы в кратчайшие сроки. Следите за акциями дилеров. Иногда есть дополнительные скидки или бонусы на популярные модели. Рассматривайте китайские марки. В последние годы они предлагают автомобили с хорошим соотношением цены и качества. Оцените технические характеристики. Сравните кроссоверы по расходу топлива, уровню оснащения и безопасности. Планируйте покупку заранее. В условиях высокого спроса в конце года модели могут быть дефицитными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать покупку до конца года.

Последствие: дефицит популярных моделей, повышение цен.

Альтернатива: приобретение машины до зимы по текущим ценам.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

Последствие: возможные расходы на ремонт и обслуживание.

Альтернатива: учитывать не только цену, но и надежность и стоимость обслуживания.

Ошибка: покупать автомобиль без тест-драйва.

Последствие: разочарование в выборе.

Альтернатива: всегда проверяйте автомобиль в действии, прежде чем принимать решение.

А что если спрос сохранится до конца года

Если тренд на рост продаж сохранится, то к концу года дилеры могут столкнуться с дефицитом популярных моделей. В таком случае, стоит ожидать повышение цен на остатки. Это также может привести к увеличению поставок в начале 2026 года, но покупатели, не успевшие купить автомобиль в конце 2025 года, могут столкнуться с более высокими ценами и меньшим выбором.

Плюсы и минусы текущего положения на рынке

Плюсы Минусы Высокий спрос поддерживает интерес к новым моделям Дефицит популярных автомобилей Конкурентоспособные цены на китайские марки Возможность роста цен в конце года Увеличение продаж стимулирует рынок Потенциальный дефицит автомобилей с высоким спросом

FAQ

Почему Haval Jolion стал лидером продаж?

Модель сочетает в себе доступную цену, хорошие технические характеристики и высокое качество сборки, что делает её привлекательной для россиян.

Какие марки сейчас наиболее популярны в России?

Китайские бренды, такие как Haval и Geely, а также российские Lada продолжают укреплять свои позиции.

Стоит ли покупать автомобиль в конце года?

Если вы хотите избежать дефицита и повышения цен, лучше сделать покупку до конца ноября.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили не надежны.

Правда: Современные китайские бренды, такие как Haval и Geely, предлагают качественные и долговечные автомобили.

Миф: кроссоверы всегда дорогие в обслуживании.

Правда: многие модели имеют доступные цены на обслуживание и запчасти.

Миф: на конец года всегда распродажа.

Правда: из-за дефицита популярных моделей скидок не будет.

3 интересных факта

• На Haval Jolion приходится почти 20% всех продаж бренда в России.

• Китайские автомобили составляют более 30% от всех продаваемых в России машин.

• Лидером среди китайских марок по продажам остаётся Geely.

Исторический контекст

Продажи автомобилей в России начали расти в 2024 году после падения в 2022 году, вызванного экономическими трудностями. В 2025 году китайские автомобили уверенно удерживают лидерские позиции на российском рынке, благодаря качеству сборки и конкурентоспособным ценам.