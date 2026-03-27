девушка в аэропорту
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:32

Кубань против всех: сразу три города региона ворвались в топ самых желанных мест отдыха

Сервис для поиска и бронирования жилья "Твил.ру" представил рейтинг наиболее востребованных направлений для внутренних поездок в апреле 2026 года. Исследование базируется на анализе пользовательских бронирований и поисковых запросов. В список десяти лидеров вошли сразу три кубанских города: Сочи, Краснодар и Геленджик. Санкт-Петербург занял верхнюю строчку рейтинга, собрав 13% от общего числа интереса путешественников.

Лидеры туристического спроса

В апреле текущего года список популярных направлений возглавила северная столица. Санкт-Петербург удерживает позиции благодаря раннему весеннему сезону, на который приходится 13% всех бронирований. Вторую строчку с показателем в 8% разделили между собой Сочи и Москва, демонстрируя устойчивый интерес как к курортному отдыху, так и к городскому туризму.

Тройку замкнула Казань, продолжающая привлекать внимание путешественников своей культурной программой. Эксперты отмечают, что распределение потоков в этом сезоне выглядит стабильным и предсказуемым. Ближе к пятёрке лучших оказались также Ялта, Кисловодск, Калининград и Пятигорск.

Замыкает десятку востребованных городов Геленджик, который постепенно набирает популярность перед началом полноценного морского сезона. Подобная динамика отражает желание туристов совместить комфорт городских прогулок с началом весеннего цветения в южных широтах.

География Краснодарского края

Краснодарский край подтвердил статус главного туристического хаба страны, делегировав сразу три города в итоговый рейтинг. В каждой из этих точек весна проявляется по-разному, предлагая путешественникам уникальные возможности для досуга. Если Сочи привлекает сочетанием моря и гор, то Краснодар остается центром притяжения для коротких сити-брейков.

Специалисты подчеркивают, что устойчивый интерес к региону обусловлен развитой инфраструктурой и мягким климатом, который ощущается уже в начале апреля. Люди стремятся сменить обстановку, пользуясь тем, что в южной части страны температура воздуха становится комфортной для длительных прогулок.

"Апрель традиционно становится периодом оживления внутрирегиональных поездок, когда туристы стремятся вырваться из мегаполисов на юг. Успех кубанских городов в рейтинге легко объясним развитой логистикой и готовностью объектов гостеприимства к приему гостей. Мы наблюдаем, как запросы смещаются от пассивного пляжного отдыха в сторону активного знакомства с местной культурой и природными достопримечательностями. Стабильно высокая доля бронирований в Краснодарском крае подтверждает правильность вектора развития туристической инфраструктуры на наших территориях."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Ценовая политика на апрель

Средняя продолжительность поездки в города Кубани варьируется от трех до пяти суток. Например, туристы, выбирающие Сочи для весеннего отдыха, планируют задержаться там на пять ночей, отдавая за каждую в среднем 3807 рублей. В Геленджике показатель стоимости выше — 4643 рубля за ночь при аналогичной продолжительности пребывания.

Более бюджетный формат отдыха показывает Краснодар, где средний чек за ночь составляет 3150 рублей. В этом случае путешественники ограничиваются более короткими поездками, проводя в городе около трех дней. Данная статистика помогает лучше понять структуру расходов отдыхающих и спрос на разные форматы жилья.

Абсолютные цифры цен на проживание остаются в рамках рыночных ожиданий для межсезонья. Аналитики сервиса "Твил.ру" продолжают следить за тем, как распределятся бронирования в последующие месяцы, учитывая нарастающее тепло и приближение майских праздников.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

