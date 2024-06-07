Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.
Анализ плазмы крови более 3000 человек показал, что у тех, у кого было высокое содержание ксилита, чаще происходили данные заболевания. Эксперименты на мышах выявили, что ксилит может способствовать образованию тромбов.
Авторы исследования подчеркнули, что обнаружена лишь корреляция, и требуются дополнительные исследования для подтверждения причинно-следственной связи.
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