Осенние и зимние холода влияют не только на кожу и сосуды, но и на состояние зубов. Многие замечают, что при понижении температуры зубы становятся особенно чувствительными, реагируя на холодный воздух или горячие напитки. Врач-гигиенист клиники "Мегастом" Инна Гришина рассказала, почему это происходит и как можно уменьшить неприятные ощущения.

"Холод вызывает сужение и расширение микроотверстий в эмали, усиливая чувствительность", — пояснила врач-гигиенист клиники "Мегастом" Инна Гришина.

Почему зубы реагируют на холод

С наступлением холодов сосуды в дёснах сужаются, что приводит к ухудшению кровоснабжения тканей. Эмаль при этом становится более уязвимой: при перепадах температуры появляются микротрещины и микроцарапины, через которые раздражители легко проникают к нервным окончаниям.

Особенно остро дискомфорт ощущается у людей с истончённой эмалью, оголёнными шеями зубов или воспалением дёсен. Даже небольшое глотание холодного воздуха может вызвать резкую боль. Дополнительный фактор риска — резкие переходы от холода к теплу, например, когда человек пьёт горячий кофе на морозе. Такие температурные контрасты вызывают спазмы сосудов и микродефекты эмали.

Советы шаг за шагом

Чтобы минимизировать чувствительность зубов в холодное время, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

Используйте специальные зубные пасты. Формулы для чувствительных зубов содержат фториды, нитрат калия или стронция, которые снижают реакцию нервных окончаний. Выбирайте мягкую зубную щётку. Она бережно очищает эмаль, не травмируя дёсны. Не надавливайте при чистке. Избыточное давление разрушает верхний защитный слой эмали. Избегайте резких перепадов температуры пищи. Не пейте кипяток после холодного напитка — это увеличивает микротрещины. Регулярно посещайте стоматолога. Осмотр раз в полгода помогает вовремя выявить дефекты эмали. Следите за питанием. Употребляйте продукты, богатые кальцием и фосфором — молоко, сыр, рыбу, орехи. Сократите сладкое и кислые напитки. Они разрушают эмаль и усиливают чувствительность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать болезненную реакцию на холод → повреждение эмали и воспаление дёсен → использовать пасты для чувствительных зубов и обращаться к стоматологу.

Чистить зубы жёсткой щёткой → травмы дёсен и оголение шеек зубов → заменить на мягкую щётку и снизить давление.

Пить холодную воду после горячего кофе → термический стресс для эмали → подождать 5-10 минут перед сменой температуры пищи.

А что если…

А если чувствительность зубов уже стала постоянной? Это может быть признаком кариеса, пародонтита или истончения эмали. Врач назначит профессиональные фторирования, реминерализующие гели или герметизацию чувствительных участков. Процедуры не только устраняют боль, но и восстанавливают защиту эмали.

Таблица: плюсы и минусы популярных способов защиты эмали

Метод Плюсы Минусы Специальные пасты Быстрое снижение чувствительности Эффект сохраняется при регулярном применении Профессиональное фторирование Укрепляет эмаль на 3-6 месяцев Требует посещения стоматолога Домашние ополаскиватели с фтором Удобны в применении Не заменяют основное лечение Питание с кальцием и фосфором Естественное восстановление минералов Требует длительного соблюдения диеты

Мнение эксперта

"Питание имеет прямое воздействие на состояние эмали, а определённые продукты способны восстановить её прочность", — отметил лучший гигиенист России 2025 года Евгений Прокопенко.

По его словам, молочные продукты, особенно твёрдые сыры, способствуют реминерализации эмали, а также нейтрализуют кислоту в полости рта, создавая благоприятную среду для здоровья зубов.

Три интересных факта

У зубной эмали нет нервных окончаний, но микротрещины позволяют раздражителям достигать дентина, где они уже активируют боль. Уровень чувствительности часто повышается у людей, которые часто отбеливают зубы. Чистка зубов сразу после еды защищает эмаль — на самом деле кислотность во рту повышена, и чистить нужно через 30 минут.

Исторический контекст

Первые зубные пасты против чувствительности появились в 1960-х годах, в их состав входили соединения стронция. В XX веке стоматологи установили связь между питанием и устойчивостью эмали. Сегодня профилактические пасты занимают до 30 % рынка средств по уходу за полостью рта.

Мифы и правда

Миф: чувствительность зубов появляется только при кариесе.

Правда: она часто связана с истончением эмали и рецессией дёсен, даже при отсутствии кариеса.

Миф: чем сильнее нажимать щёткой, тем чище зубы.

Правда: чрезмерное давление повреждает эмаль и дёсны.

Миф: холод не может навредить зубам.

Правда: перепады температуры вызывают микротрещины и воспаления.