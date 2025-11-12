Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Осмотр зуба мудрости у стоматолога
Осмотр зуба мудрости у стоматолога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:26

После тренировки почувствовала щёлк в зубе — оказалось, не просто усталость

Врач-гигиенист Гришина: постоянный стресс может привести к микротрещинам эмали

Сколы и трещины зубов могут появиться внезапно — не только после травмы или жёсткой пищи. Врач-гигиенист Инна Гришина в беседе с NEWS. ru рассказала, что основными причинами становятся стресс, неправильный прикус и механические повреждения.

"Сколы и трещины на зубах — это не редкость, особенно у людей, подвергающихся стрессу, и спортсменов. Появление сколов может происходить в результате механического воздействия или из-за неправильного прикуса. Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения", — пояснила врач Инна Гришина.

По её словам, постоянное напряжение челюстных мышц и привычка стискивать зубы во время стресса создают микротрещины, которые со временем могут углубляться.

Основные причины трещин и сколов

  1. Стресс и бруксизм. При нервном напряжении люди часто непроизвольно сжимают зубы. Постоянная нагрузка на эмаль и корни приводит к появлению микротрещин.

  2. Неправильный прикус. Если нагрузка распределяется неравномерно, одни зубы испытывают чрезмерное давление, из-за чего повреждается эмаль.

  3. Механические повреждения. Твёрдая пища, неудачное попадание косточки или привычка открывать бутылки зубами — всё это травмирует зуб.

  4. Спортивные нагрузки. У спортсменов нередко возникают повреждения при падениях или столкновениях. Без капы риск возрастает в несколько раз.

Сравнение: микротрещина и скол

Тип повреждения Внешний вид Опасность Необходимые меры
Микротрещина Тонкая линия на поверхности Может углубляться Полировка, укрепляющая паста, контроль у стоматолога
Скол эмали Незначительный дефект края Ослабляет зуб, повышает чувствительность Восстановление композитом
Глубокий скол Оголение дентина, боль Риск воспаления пульпы Срочная пломбировка или реставрация
Трещина до корня Видимая полоса, сильная боль Возможна потеря зуба Эндодонтическое лечение или имплантация

Как понять, что проблема серьёзная

"Важно обращать внимание на функциональные изменения, такие как затруднённое пережёвывание пищи или болезненные ощущения при попытке охватить зубами что-то твёрдое", — подчеркнула Гришина.

Если боль возникает при накусывании, а зуб реагирует на холодное или горячее, это сигнал о повреждении внутренней структуры. Даже незначительные трещины способны со временем привести к воспалению и разрушению зуба.

Советы шаг за шагом: как сохранить зубы целыми

  1. Не игнорируйте стресс. Осознанное расслабление, дыхательные практики и спорт снижают мышечное напряжение челюстей.

  2. Проверьте прикус. Современные стоматологи корректируют его с помощью кап или ортодонтических конструкций.

  3. Используйте защиту при занятиях спортом. Спортивная капа снижает риск сколов и травм.

  4. Избегайте экстремальных нагрузок. Не грызите орехи, лёд или твёрдые предметы.

  5. Регулярно посещайте стоматолога. Осмотр дважды в год помогает выявить микротрещины до их углубления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать мелкий скол.
    Последствие: Трещина углубляется, возникает боль.
    Альтернатива: Обратиться к стоматологу для восстановления эмали.

  • Ошибка: Лечить зуб самостоятельно — отбеливающими пастами или народными средствами.
    Последствие: Повреждение эмали и обострение проблемы.
    Альтернатива: Профессиональная чистка и укрепляющие фторсодержащие гели.

  • Ошибка: Продолжать тренировки без капы.
    Последствие: Риск травм и потери зубов.
    Альтернатива: Индивидуальная капа, изготовленная стоматологом.

А что если зуб не болит?

Отсутствие боли не означает отсутствие проблемы. Мелкие трещины могут быть невидимыми, но со временем пропускать бактерии вглубь тканей. Лучшее решение — профилактический визит к стоматологу и диагностика с помощью микроскопа или рентгена.

Таблица "Плюсы и минусы" стоматологических кап

Плюсы Минусы
Защищают зубы от бруксизма и травм Требуют привыкания
Подходят спортсменам и стресс-чувствительным людям Индивидуальный заказ повышает стоимость
Незаметны при ношении Не решают проблему прикуса, а лишь защищают зубы

FAQ

Можно ли укрепить эмаль без визита к стоматологу?
Частично — с помощью реминерализующих паст и гелей, но трещины требуют осмотра врача.

Почему при стрессе стискиваются зубы?
Так проявляется мышечное напряжение — организм бессознательно реагирует на тревогу, перегружая челюсти.

Можно ли есть орехи и семечки с микротрещинами на зубах?
Нежелательно — твёрдые продукты усиливают нагрузку и увеличивают повреждение.

Мифы и правда

  • Миф: Если зуб не болит, лечить не нужно.
    Правда: Даже без боли микротрещины со временем разрушают эмаль.

  • Миф: Скол можно исправить самостоятельно пастой.
    Правда: Требуется стоматологическое восстановление.

  • Миф: Повреждения зубов случаются только у пожилых.
    Правда: Молодые люди и спортсмены также в группе риска.

Интересные факты

  1. Эмаль — самая прочная ткань организма, но не восстанавливается самостоятельно.

  2. При стрессе сила сжатия челюстей может достигать 80 кг.

  3. Более 30% спортсменов страдают микротрещинами из-за постоянного напряжения мышц лица.

Исторический контекст

Проблема трещин и сколов зубов активно изучается с середины XX века, когда стоматологи начали применять микроскопическую диагностику. Сегодня известно: эмоциональные перегрузки и прикус играют не меньшую роль, чем механические травмы. Современная стоматология позволяет не только устранить дефект, но и предотвратить его повторение — с помощью кап, корректоров прикуса и бережного отношения к своим зубам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Педиатр Нилуфар Юнусова: кальций из растительных продуктов усваивается хуже сегодня в 6:04
Думала, что шпинат заменит молоко — но организм быстро всё расставил по местам

Можно ли заменить молоко шпинатом и орехами, не потеряв кальций? Врач объясняет, почему растительные продукты не всегда справляются с этой задачей и как сбалансировать рацион.

Читать полностью » Эндокринолог Овчарова: холодные руки и ноги могут быть признаком анемии или гипотиреоза сегодня в 5:11
Постоянно мёрзну даже дома — оказалось, причина совсем не в отоплении

Почему руки и ноги мёрзнут даже в тёплой комнате? Врач объясняет, какие болезни могут скрываться за постоянным чувством холода и как вернуть телу комфорт и тепло.

Читать полностью » Косметолог Оксана Баланова: регулярность важнее стоимости косметики в домашнем уходе сегодня в 4:18
Раньше боялась домашних масок — теперь не представляю уход без них

Можно ли заменить салонный уход домашними средствами и не навредить коже? Врачи-косметологи раскрывают эффективные рецепты, бюджетные альтернативы и главные ошибки новичков.

Читать полностью » Врач Мария Карасева предупредила: смартфоны распространяют бактерии и вирусы сегодня в 3:15
Однажды протёрла экран антисептиком — и ужаснулась, что увидела на салфетке

Почему привычка брать телефон на кухню или в ванную может стоить здоровья? Врач объясняет, сколько микробов скрывается на экране и как защититься от этой "невидимой" угрозы.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин: зимой активизируются грипп, коронавирус и парагрипп сегодня в 2:19
Оделся потеплее — и всё равно заболел: врач объяснил, в чём подвох зимы

Какие болезни атакуют чаще всего зимой, почему даже лёгкий холод провоцирует вспышки вирусов и как защититься без паники — советы врача, которые стоит запомнить.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Алсу Галеева: сидячий образ жизни приводит к образованию живота сегодня в 1:16
Всё это время сидел неправильно: врачи объяснили, почему тело мстит молча

Почему врачи считают, что привычка долго сидеть за компьютером опаснее, чем кажется? Разбираем, как "офисное" поведение влияет на тело и как этому противостоять.

Читать полностью » Александр Мясников: американская система медицины приводит к выгоранию врачей сегодня в 0:12
Работал в Америке без сна и выходных — пока не понял страшную правду о местной медицине

Почему известный врач предпочёл вернуться в Россию, отказавшись от выгодных условий в США — история о выборе между комфортом и смыслом профессии.

Читать полностью » Раньше ногти ломались и слоились — теперь просто наношу это масло трижды в день вчера в 23:26

Не нужно отказываться от геля, чтобы отрастить красивые ногти. Всё, что требуется, — немного внимания, правильный уход и осознанный подход к питанию.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Один неправильный шаг — и картофель сгниет: вот что нужно делать, чтобы этого избежать
Садоводство
Пожелтение можжевельника чаще вызывает грибок шютте — агрономы
Красота и здоровье
Три главных секрета питания, которые помогут облегчить симптомы менопаузы — попробуйте сейчас
Культура и шоу-бизнес
Эдита Пьеха живёт под Санкт-Петербургом и чувствует себя стабильно — Илона Броневицкая
Наука
Великая пирамида Гизы — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней
Спорт и фитнес
Я тоже ел фастфуд каждый день — пока не понял, что происходит с телом
Питомцы
Экзотические питомцы требуют особых условий и знаний — ветеринары
Авто и мото
Сентябрьские цены казались нормой, но октябрь всё перевернул: что будет дальше
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet