После тренировки почувствовала щёлк в зубе — оказалось, не просто усталость

Сколы и трещины зубов могут появиться внезапно — не только после травмы или жёсткой пищи. Врач-гигиенист Инна Гришина в беседе с NEWS. ru рассказала, что основными причинами становятся стресс, неправильный прикус и механические повреждения.

"Сколы и трещины на зубах — это не редкость, особенно у людей, подвергающихся стрессу, и спортсменов. Появление сколов может происходить в результате механического воздействия или из-за неправильного прикуса. Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения", — пояснила врач Инна Гришина.

По её словам, постоянное напряжение челюстных мышц и привычка стискивать зубы во время стресса создают микротрещины, которые со временем могут углубляться.

Основные причины трещин и сколов

Стресс и бруксизм. При нервном напряжении люди часто непроизвольно сжимают зубы. Постоянная нагрузка на эмаль и корни приводит к появлению микротрещин. Неправильный прикус. Если нагрузка распределяется неравномерно, одни зубы испытывают чрезмерное давление, из-за чего повреждается эмаль. Механические повреждения. Твёрдая пища, неудачное попадание косточки или привычка открывать бутылки зубами — всё это травмирует зуб. Спортивные нагрузки. У спортсменов нередко возникают повреждения при падениях или столкновениях. Без капы риск возрастает в несколько раз.

Сравнение: микротрещина и скол

Тип повреждения Внешний вид Опасность Необходимые меры Микротрещина Тонкая линия на поверхности Может углубляться Полировка, укрепляющая паста, контроль у стоматолога Скол эмали Незначительный дефект края Ослабляет зуб, повышает чувствительность Восстановление композитом Глубокий скол Оголение дентина, боль Риск воспаления пульпы Срочная пломбировка или реставрация Трещина до корня Видимая полоса, сильная боль Возможна потеря зуба Эндодонтическое лечение или имплантация

Как понять, что проблема серьёзная

"Важно обращать внимание на функциональные изменения, такие как затруднённое пережёвывание пищи или болезненные ощущения при попытке охватить зубами что-то твёрдое", — подчеркнула Гришина.

Если боль возникает при накусывании, а зуб реагирует на холодное или горячее, это сигнал о повреждении внутренней структуры. Даже незначительные трещины способны со временем привести к воспалению и разрушению зуба.

Советы шаг за шагом: как сохранить зубы целыми

Не игнорируйте стресс. Осознанное расслабление, дыхательные практики и спорт снижают мышечное напряжение челюстей. Проверьте прикус. Современные стоматологи корректируют его с помощью кап или ортодонтических конструкций. Используйте защиту при занятиях спортом. Спортивная капа снижает риск сколов и травм. Избегайте экстремальных нагрузок. Не грызите орехи, лёд или твёрдые предметы. Регулярно посещайте стоматолога. Осмотр дважды в год помогает выявить микротрещины до их углубления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать мелкий скол.

Последствие: Трещина углубляется, возникает боль.

Альтернатива: Обратиться к стоматологу для восстановления эмали.

Ошибка: Лечить зуб самостоятельно — отбеливающими пастами или народными средствами.

Последствие: Повреждение эмали и обострение проблемы.

Альтернатива: Профессиональная чистка и укрепляющие фторсодержащие гели.

Ошибка: Продолжать тренировки без капы.

Последствие: Риск травм и потери зубов.

Альтернатива: Индивидуальная капа, изготовленная стоматологом.

А что если зуб не болит?

Отсутствие боли не означает отсутствие проблемы. Мелкие трещины могут быть невидимыми, но со временем пропускать бактерии вглубь тканей. Лучшее решение — профилактический визит к стоматологу и диагностика с помощью микроскопа или рентгена.

Таблица "Плюсы и минусы" стоматологических кап

Плюсы Минусы Защищают зубы от бруксизма и травм Требуют привыкания Подходят спортсменам и стресс-чувствительным людям Индивидуальный заказ повышает стоимость Незаметны при ношении Не решают проблему прикуса, а лишь защищают зубы

FAQ

Можно ли укрепить эмаль без визита к стоматологу?

Частично — с помощью реминерализующих паст и гелей, но трещины требуют осмотра врача.

Почему при стрессе стискиваются зубы?

Так проявляется мышечное напряжение — организм бессознательно реагирует на тревогу, перегружая челюсти.

Можно ли есть орехи и семечки с микротрещинами на зубах?

Нежелательно — твёрдые продукты усиливают нагрузку и увеличивают повреждение.

Мифы и правда

Миф: Если зуб не болит, лечить не нужно.

Правда: Даже без боли микротрещины со временем разрушают эмаль.

Миф: Скол можно исправить самостоятельно пастой.

Правда: Требуется стоматологическое восстановление.

Миф: Повреждения зубов случаются только у пожилых.

Правда: Молодые люди и спортсмены также в группе риска.

Интересные факты

Эмаль — самая прочная ткань организма, но не восстанавливается самостоятельно. При стрессе сила сжатия челюстей может достигать 80 кг. Более 30% спортсменов страдают микротрещинами из-за постоянного напряжения мышц лица.

Исторический контекст

Проблема трещин и сколов зубов активно изучается с середины XX века, когда стоматологи начали применять микроскопическую диагностику. Сегодня известно: эмоциональные перегрузки и прикус играют не меньшую роль, чем механические травмы. Современная стоматология позволяет не только устранить дефект, но и предотвратить его повторение — с помощью кап, корректоров прикуса и бережного отношения к своим зубам.