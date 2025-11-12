После тренировки почувствовала щёлк в зубе — оказалось, не просто усталость
Сколы и трещины зубов могут появиться внезапно — не только после травмы или жёсткой пищи. Врач-гигиенист Инна Гришина в беседе с NEWS. ru рассказала, что основными причинами становятся стресс, неправильный прикус и механические повреждения.
"Сколы и трещины на зубах — это не редкость, особенно у людей, подвергающихся стрессу, и спортсменов. Появление сколов может происходить в результате механического воздействия или из-за неправильного прикуса. Если вы заметили такие изменения, важно оценить степень повреждения", — пояснила врач Инна Гришина.
По её словам, постоянное напряжение челюстных мышц и привычка стискивать зубы во время стресса создают микротрещины, которые со временем могут углубляться.
Основные причины трещин и сколов
-
Стресс и бруксизм. При нервном напряжении люди часто непроизвольно сжимают зубы. Постоянная нагрузка на эмаль и корни приводит к появлению микротрещин.
-
Неправильный прикус. Если нагрузка распределяется неравномерно, одни зубы испытывают чрезмерное давление, из-за чего повреждается эмаль.
-
Механические повреждения. Твёрдая пища, неудачное попадание косточки или привычка открывать бутылки зубами — всё это травмирует зуб.
-
Спортивные нагрузки. У спортсменов нередко возникают повреждения при падениях или столкновениях. Без капы риск возрастает в несколько раз.
Сравнение: микротрещина и скол
|Тип повреждения
|Внешний вид
|Опасность
|Необходимые меры
|Микротрещина
|Тонкая линия на поверхности
|Может углубляться
|Полировка, укрепляющая паста, контроль у стоматолога
|Скол эмали
|Незначительный дефект края
|Ослабляет зуб, повышает чувствительность
|Восстановление композитом
|Глубокий скол
|Оголение дентина, боль
|Риск воспаления пульпы
|Срочная пломбировка или реставрация
|Трещина до корня
|Видимая полоса, сильная боль
|Возможна потеря зуба
|Эндодонтическое лечение или имплантация
Как понять, что проблема серьёзная
"Важно обращать внимание на функциональные изменения, такие как затруднённое пережёвывание пищи или болезненные ощущения при попытке охватить зубами что-то твёрдое", — подчеркнула Гришина.
Если боль возникает при накусывании, а зуб реагирует на холодное или горячее, это сигнал о повреждении внутренней структуры. Даже незначительные трещины способны со временем привести к воспалению и разрушению зуба.
Советы шаг за шагом: как сохранить зубы целыми
-
Не игнорируйте стресс. Осознанное расслабление, дыхательные практики и спорт снижают мышечное напряжение челюстей.
-
Проверьте прикус. Современные стоматологи корректируют его с помощью кап или ортодонтических конструкций.
-
Используйте защиту при занятиях спортом. Спортивная капа снижает риск сколов и травм.
-
Избегайте экстремальных нагрузок. Не грызите орехи, лёд или твёрдые предметы.
-
Регулярно посещайте стоматолога. Осмотр дважды в год помогает выявить микротрещины до их углубления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать мелкий скол.
Последствие: Трещина углубляется, возникает боль.
Альтернатива: Обратиться к стоматологу для восстановления эмали.
-
Ошибка: Лечить зуб самостоятельно — отбеливающими пастами или народными средствами.
Последствие: Повреждение эмали и обострение проблемы.
Альтернатива: Профессиональная чистка и укрепляющие фторсодержащие гели.
-
Ошибка: Продолжать тренировки без капы.
Последствие: Риск травм и потери зубов.
Альтернатива: Индивидуальная капа, изготовленная стоматологом.
А что если зуб не болит?
Отсутствие боли не означает отсутствие проблемы. Мелкие трещины могут быть невидимыми, но со временем пропускать бактерии вглубь тканей. Лучшее решение — профилактический визит к стоматологу и диагностика с помощью микроскопа или рентгена.
Таблица "Плюсы и минусы" стоматологических кап
|Плюсы
|Минусы
|Защищают зубы от бруксизма и травм
|Требуют привыкания
|Подходят спортсменам и стресс-чувствительным людям
|Индивидуальный заказ повышает стоимость
|Незаметны при ношении
|Не решают проблему прикуса, а лишь защищают зубы
FAQ
Можно ли укрепить эмаль без визита к стоматологу?
Частично — с помощью реминерализующих паст и гелей, но трещины требуют осмотра врача.
Почему при стрессе стискиваются зубы?
Так проявляется мышечное напряжение — организм бессознательно реагирует на тревогу, перегружая челюсти.
Можно ли есть орехи и семечки с микротрещинами на зубах?
Нежелательно — твёрдые продукты усиливают нагрузку и увеличивают повреждение.
Мифы и правда
-
Миф: Если зуб не болит, лечить не нужно.
Правда: Даже без боли микротрещины со временем разрушают эмаль.
-
Миф: Скол можно исправить самостоятельно пастой.
Правда: Требуется стоматологическое восстановление.
-
Миф: Повреждения зубов случаются только у пожилых.
Правда: Молодые люди и спортсмены также в группе риска.
Интересные факты
-
Эмаль — самая прочная ткань организма, но не восстанавливается самостоятельно.
-
При стрессе сила сжатия челюстей может достигать 80 кг.
-
Более 30% спортсменов страдают микротрещинами из-за постоянного напряжения мышц лица.
Исторический контекст
Проблема трещин и сколов зубов активно изучается с середины XX века, когда стоматологи начали применять микроскопическую диагностику. Сегодня известно: эмоциональные перегрузки и прикус играют не меньшую роль, чем механические травмы. Современная стоматология позволяет не только устранить дефект, но и предотвратить его повторение — с помощью кап, корректоров прикуса и бережного отношения к своим зубам.
