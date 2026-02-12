Чистка зубов после еды оказалась под подозрением: миф о золотых 30 минутах трещит по швам

Распространённый совет выждать не менее получаса после еды перед чисткой зубов оказался не таким однозначным, как принято считать. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, ссылаясь на комментарий врача-стоматолога Ирины Першиной, которая объяснила, в каких случаях подобные рекомендации действительно имеют смысл, а когда — лишь поддерживают миф.

Миф о запрете на чистку после еды

Поводом для обсуждения стали слова основателя федеральной сети клиник "Зубы за один день" Залима Кудаева, ранее заявившего в беседе с "Лентой.ру", что чистить зубы следует не раньше чем через 30-60 минут после приёма пищи. Однако Ирина Першина, ведущая программы "Доктор И", назвала подобные опасения сильно преувеличенными.

По её словам, утверждение о вреде немедленной чистки не имеет под собой серьёзных оснований. При использовании мягкой щётки и качественной зубной пасты эмали ничего не угрожает. В повседневной практике такие риски практически не встречаются, если речь не идёт о специфических обстоятельствах.

"Гипотетически, если человек поел очень кислые фрукты или ягоды, поверхность зубов может на короткое время лишиться защитного слоя. Тогда при чистке действительно будет дополнительное воздействие на эмаль. Но чтобы это произошло, нужно съесть очень много кислых продуктов и тщательно их пережевывать, чтобы кислота буквально протравила всю поверхность зуба. В обычной жизни такие случаи крайне редки", — пояснила врач-стоматолог.

Когда осторожность действительно оправдана

Специалист уточнила, что исключение составляют ситуации, связанные с употреблением большого количества кислых продуктов — например, цитрусовых или ягод с высоким содержанием фруктовых кислот. В этом случае эмаль действительно становится более уязвимой, но эффект носит временный характер.

Чтобы снизить возможное воздействие, достаточно ограничиться полосканием рта водой или слабым содовым раствором. Это помогает нейтрализовать кислоту и восстановить баланс, не создавая дополнительной нагрузки на зубную поверхность. И только при чрезмерном и регулярном воздействии кислоты можно говорить о повышенных рисках.

Что действительно опасно для эмали

Гораздо более серьёзную угрозу, по словам Першиной, представляет длительный контакт зубов с остатками сладкой и крахмалистой пищи. Именно такие продукты способствуют образованию налёта и активному размножению бактерий, что напрямую связано с развитием кариеса.

В подобных случаях откладывать гигиену не имеет смысла: своевременная чистка приносит больше пользы, чем ожидание. Кроме того, стоматолог обратила внимание на другой фактор риска — резкие температурные перепады. Контраст между холодным и горячим, например мороженым и кофе, может оказаться для эмали более вредным, чем сама процедура чистки.