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Лишний вес
Лишний вес
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Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:38

Хватит прятать руки в длинные рукава: самый простой и эффективный способ вернуть тонус без походов в зал

Руки действительно старят быстрее лица, и это видно без всяких фильтров. Кожа на задней поверхности теряет плотность, а в повседневной жизни лишний жир и слабый тонус быстро рисуют те самые "крылья". Но тут всё упирается не в возраст как приговор, а в нагрузку, которую мышцы давно не видели. Регулярная работа возвращает рукам форму заметно быстрее, чем многие ждут, и первые сдвиги обычно появляются уже через 3-4 недели. Для этого не нужен зал и сложный инвентарь: хватит стены, пары бутылок с водой и 15 минут времени.

Комплекс на руки: как он устроен

В основе этой тренировки — 30 секунд работы и 15 секунд отдыха между упражнениями. Кругов нужно сделать 4-5, а весь блок занимает около 15 минут. Такой формат удобен тем, что не расплывается на час и не требует дополнительной подготовки. Перед глазами — обычная домашняя сцена: стена, бутылки с водой и немного свободного места.

Автор комплекса отдельно напоминает, что речь идёт о короткой и регулярной работе. Делать её можно 3-4 раза в неделю, а результат оценивать через месяц. Если нагрузка даётся без боли и с нормальной техникой, мышцы рук начинают держать форму заметно лучше. Здесь не нужен тяжёлый инвентарь, зато нужен контроль каждого движения.

По сути, весь смысл комплекса — включить плечи, трицепс и мышцы, которые обычно выключаются в быту. Именно поэтому руки "оживают" довольно быстро, когда им снова дают понятную работу. Это не история про надрыв. Это история про аккуратную, но системную нагрузку.

Подъём рук, разгибание и отжимания от стены

Первое упражнение — подъём рук через стороны вверх. Ноги стоят чуть шире плеч, живот слегка подтянут, ладони смотрят вперёд. Руки плавно поднимают через стороны над головой, а потом так же спокойно опускают вниз. Плечи при этом не тянут к ушам, а поясница не уходит в прогиб.

Дальше идёт разгибание рук над головой. Руки поднимают вверх, локти сгибают примерно под 90 градусов, ладони снова смотрят вперёд. На выдохе руки выпрямляют, на вдохе возвращают в исходное положение. Движение кажется простым, но именно здесь легко начать суетиться и терять смысл упражнения.

Третье движение — отжимания от стены. Нужно встать лицом к стене примерно на шаг, поставить ладони на уровне груди и держать тело одной линией. На вдохе руки сгибаются, грудь подходит ближе к стене, на выдохе корпус возвращается назад. Автор комплекса отдельно указывает, что это прямое попадание в трицепс — именно он чаще всего даёт визуальный эффект "крыльев".

Вращение руками и работа с бутылками

Следом идёт вращение руками в стороны. Прямые руки поднимают до уровня плеч, ладони разворачивают вверх и делают небольшие круги вперёд, а затем назад. Корпус остаётся неподвижным, работает только плечевой сустав. Первые 10 секунд упражнение кажется лёгким, а потом руки начинают быстро напоминать о себе.

Завершает блок разведение рук с гантелями или бутылками с водой. Вес автор ограничивает примерно одним килограммом, так что подойдут обычные бутылки. Сначала руки поднимают перед собой до уровня плеч, потом — в стороны. Вес здесь не главный. Гораздо важнее чувствовать мышцу и не превращать движение в хаотичную размахивающую работу.

Комплекс построен так, чтобы не перегрузить руки, но дать им понятную и заметную работу. Если выполнять его без рывков, тело быстро привыкает к ритму, а рука перестаёт выглядеть "мягкой". При этом автор честно оставляет рамку: при боли, травмах, повышенном давлении, хронических заболеваниях и других ограничениях нагрузку нужно обсуждать со специалистом.

"Если у человека есть боль в плечах, локтях или спине, такой комплекс лучше не делать на автомате. Нагрузка здесь небольшая, но даже она может раздражать суставы, если техника уже нарушена. Ещё один момент — давление и хронические болезни, при них лишняя самоуверенность обычно лишняя. Сначала нужно понять, как тело переносит обычное движение, а уже потом добавлять объём".

специалист по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Ответы на популярные вопросы

Сколько раз в неделю делать этот комплекс?
Автор советует выполнять его 3-4 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы мышцы рук получали регулярную нагрузку и не успевали выпадать из ритма.

Можно ли взять тяжёлые гантели?
Нет, в этом комплексе это не требуется. Здесь важнее техника, чем вес, поэтому бутылки с водой или гантели до 1 кг подходят лучше.

Когда ждать первые изменения?
В исходном материале указан срок 3-4 недели регулярных занятий. Именно за это время руки обычно начинают выглядеть более подтянутыми.

Что делать, если есть боль или ограничения по здоровью?
Нагрузку нужно прекратить и обсудить её со специалистом. Автор отдельно перечисляет плечи, локти, спину, повышенное давление, травмы и хронические заболевания.

Проверено экспертом: специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

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Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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