Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка стоит в планке на прямых руках
Девушка стоит в планке на прямых руках
© wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 11:47

Как вернуть рукам тонус и изящество за две недели регулярных тренировок

Фитнес-тренер назвала простые упражнения для красивых и сильных рук

Многие замечают, что со временем кожа на руках становится менее упругой, а мышцы теряют тонус. Причины могут быть разными: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, потеря мышечной массы или возрастные изменения кожи. Как вернуть рукам подтянутость и силу, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям".

"Если человек имеет избыточный вес, то необходима корректировка образа жизни. И акцент здесь будет не столько на избавление от дряблости рук, сколько в целом на приведение тела в больший тонус. Руки станут приятным дополнением общего улучшения качества тела", — объяснила Акулина Бахтурина.

Почему руки теряют тонус

Дряблость кожи и слабость мышц рук часто возникают из-за снижения эластичности кожи, недостатка белка в рационе или малой физической активности. Иногда проблема появляется и у стройных людей: при низком проценте жира, но слабом развитии мышц, кожа выглядит "пустой" и вялой.

Главная зона, которая страдает от дряблости, — трицепс, мышца задней поверхности плеча. Именно она отвечает за разгибание руки, и если её не тренировать, она быстро теряет упругость.

Как восстановить тонус рук

"Людям, у которых нет избыточной массы тела, но присутствует проблема дряблости рук, рекомендую сконцентрироваться на укреплении данной группы мышц. Специальные упражнения на красивые руки необходимо включить в свой тренировочный план", — подчеркнула тренер.

Силовые и изометрические упражнения помогают вернуть тонус и упругость. Главное — выполнять их регулярно и сочетать с кардионагрузками и растяжкой.

Эффективные упражнения для подтянутых рук

  1. Французский жим с гантелями или лёгкой штангой — одно из лучших упражнений для трицепса. Его можно делать сидя или лёжа, аккуратно разгибая руки.

  2. Отжимания с узкой постановкой рук - отлично прорабатывают заднюю часть рук и грудные мышцы.

  3. Обратные отжимания от стула - эффективное домашнее упражнение, которое требует только устойчивой опоры.

  4. Балетные позиции рук.

"Мало кто знает, что удержание рук в балетных позициях — это прекрасные упражнения, которые позволяют добиться изящных, тонких и подтянутых рук", — отметила Бахтурина.
Такие упражнения не требуют дополнительного веса, но прекрасно развивают выносливость и укрепляют мышцы без увеличения их объёма.

  1. Вращения руками.

"Важно, чтобы руки были на весу от минуты и больше. Можно делать прокручивание: ладонь смотрит в пол, прокручиваем, ладонь смотрит в потолок и обратно", — добавила специалист.

Это упражнение развивает не только трицепс, но и плечевой пояс, улучшает осанку и подвижность суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Тренировать руки изолированно. → Неравномерная нагрузка и слабый результат. → Сочетать упражнения на руки с общим тренингом тела.

  • Злоупотреблять весами. → Увеличение объёма мышц, потеря женственности силуэта. → Делать больше повторений с лёгким весом.

  • Пренебрегать растяжкой. → Повышенный тонус мышц, скованность. → Завершать тренировку мягким стрейчингом.

Таблица: тренировка для красивых рук

Упражнение Целевая зона Повторения Инвентарь
Французский жим Трицепс 12-15x3 подхода Гантели/штанга
Отжимания узким хватом Трицепс, грудь 10-12x3 подхода Без оборудования
Вращения руками Плечи, трицепс 1-2 минуты Без оборудования
Обратные отжимания от стула Задняя поверхность рук 10-15x3 подхода Стул
Балетные позиции Вся верхняя часть рук 2-3 минуты Без оборудования

Как добавить активность в повседневную жизнь

"Подтянуть мышцы рук можно и без специальной долгой тренировки в зале. Достаточно сместить акцент на руки во время утренней зарядки или обеденной разминки в офисе", — посоветовала Акулина Бахтурина.

  • Во время прогулок держите руки согнутыми и активно ими двигайте.

  • При подъёме по лестнице напрягайте мышцы плеч и спины.

  • Во время работы за компьютером делайте короткие разминки: круговые вращения кистями, поднятие и опускание рук.

  • Используйте лёгкие резинки или бутылки с водой для мини-тренировок дома.

Мифы и правда

Миф: подтянуть руки можно только в спортзале.
Правда: регулярные домашние упражнения дают не меньший эффект, если выполнять их системно.

Миф: лёгкие веса не работают.
Правда: при большом количестве повторений лёгкий вес помогает укрепить мышцы и сделать руки рельефными без накачки.

Миф: после 40 лет улучшить тонус рук невозможно.
Правда: мышцы реагируют на нагрузку в любом возрасте, особенно при сочетании тренировок с правильным питанием и уходом за кожей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повороты корпуса с фитболом укрепляют пресс и талию — тренер Гаррет Уоррен сегодня в 6:50
Мяч вместо спортзала: программа, которая делает пресс и талию мечтой

Комплекс упражнений от голливудского тренера поможет укрепить пресс и всё тело, используя лишь один фитбол. Узнайте, как добиться результата за 10 дней.

Читать полностью » Разведение ноги с разгибанием рук повышает тонус бёдер и трицепсов — пояснил Тони Молина сегодня в 6:10
4 недели — и тело меняется: секрет формулы от пляжного сезона

Эта шестишаговая программа поможет за четыре недели подтянуть тело к лету без изнурительных диет и сложных тренировок — только гантели, фитбол и немного настойчивости.

Читать полностью » Осознанная ходьба снижает уровень стресса и улучшает сон — данные исследований сегодня в 5:50
Прогулка, которая лечит: как 25 минут могут заменить короткий отпуск

Осознанная ходьба помогает избавиться от стресса, восстановить силы и почувствовать гармонию. Узнайте, как превратить обычную прогулку в медитацию на ходу.

Читать полностью » Скандинавская ходьба укрепляет мышцы всего тела — тренер Гэри Джонсон о пользе метода сегодня в 5:10
Прогулка, которая сжигает больше калорий, чем бег: эффект, о котором мало кто знает

Эта 33-минутная прогулка с палками поможет укрепить мышцы, улучшить осанку и сжечь больше калорий без изнурительных нагрузок.

Читать полностью » Упражнение Long Bow укрепляет пресс и спину — отметила профессор Мари-Аннет Браун сегодня в 4:50
Эта тренировка работает лучше кофе: бодрит, стройнит и снимает стресс

Всего 20 минут, чтобы вернуть стройность и хорошее настроение. Простая тренировка SELF помогает укрепить тело и побороть стресс.

Читать полностью » Фитнес-тренер рассказал, что регулярные подтягивания помогают развить симметрию спины сегодня в 4:39
Простое упражнение на улице помогает построить спину лучше, чем тренажёр

Уличный воркаут помогает развить сильную спину и плечевой пояс без тренажёров. Главное — освоить базовые упражнения и добавить вариации для комплексной прокачки.

Читать полностью » Обратное скручивание повышает устойчивость корпуса — тренер Гуннар Петерсон рассказал о пользе для пресса сегодня в 4:10
Пресс под контролем случайности: игра, которая делает тело рельефным

Игровая тренировка, которая заменит скучные скручивания и поможет проработать мышцы живота под любым углом, превращая фитнес в удовольствие.

Читать полностью » 18-минутная интервальная тренировка улучшает выносливость и подтягивает фигуру — данные экспертов сегодня в 3:50
Привычки не нужны: короткая тренировка, которая работает лучше часа в зале

Этот 18-минутный фитнес-комплекс поможет сжечь калории, подтянуть мышцы и вернуть энергию — без спортзала и лишних часов тренировок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Нектарин из косточки при правильной подготовке даёт крепкое дерево — Ирина Белоусова
Культура и шоу-бизнес
Журнал People назвал актёра Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года
Наука
Учёные зафиксировали коллективную охоту косаток на акул ради печени — Эрик Игуэра Ривас
Питомцы
Учёные подтвердили: кошки обладают абстрактным мышлением и способностью к обучению
Садоводство
Учёные советуют отказаться от глубокой перекопки и уборки листвы осенью
Еда
Торт Наполеон на творожном тесте получается нежным и обладает приятной кислинкой
Авто и мото
Роскачество напомнило: за нечитаемые номера грозит штраф до 5 тысяч рублей
Еда
Свиная корейка в духовке получается нежной благодаря фольге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet