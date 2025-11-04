Как вернуть рукам тонус и изящество за две недели регулярных тренировок
Многие замечают, что со временем кожа на руках становится менее упругой, а мышцы теряют тонус. Причины могут быть разными: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, потеря мышечной массы или возрастные изменения кожи. Как вернуть рукам подтянутость и силу, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям".
"Если человек имеет избыточный вес, то необходима корректировка образа жизни. И акцент здесь будет не столько на избавление от дряблости рук, сколько в целом на приведение тела в больший тонус. Руки станут приятным дополнением общего улучшения качества тела", — объяснила Акулина Бахтурина.
Почему руки теряют тонус
Дряблость кожи и слабость мышц рук часто возникают из-за снижения эластичности кожи, недостатка белка в рационе или малой физической активности. Иногда проблема появляется и у стройных людей: при низком проценте жира, но слабом развитии мышц, кожа выглядит "пустой" и вялой.
Главная зона, которая страдает от дряблости, — трицепс, мышца задней поверхности плеча. Именно она отвечает за разгибание руки, и если её не тренировать, она быстро теряет упругость.
Как восстановить тонус рук
"Людям, у которых нет избыточной массы тела, но присутствует проблема дряблости рук, рекомендую сконцентрироваться на укреплении данной группы мышц. Специальные упражнения на красивые руки необходимо включить в свой тренировочный план", — подчеркнула тренер.
Силовые и изометрические упражнения помогают вернуть тонус и упругость. Главное — выполнять их регулярно и сочетать с кардионагрузками и растяжкой.
Эффективные упражнения для подтянутых рук
-
Французский жим с гантелями или лёгкой штангой — одно из лучших упражнений для трицепса. Его можно делать сидя или лёжа, аккуратно разгибая руки.
-
Отжимания с узкой постановкой рук - отлично прорабатывают заднюю часть рук и грудные мышцы.
-
Обратные отжимания от стула - эффективное домашнее упражнение, которое требует только устойчивой опоры.
-
Балетные позиции рук.
"Мало кто знает, что удержание рук в балетных позициях — это прекрасные упражнения, которые позволяют добиться изящных, тонких и подтянутых рук", — отметила Бахтурина.
Такие упражнения не требуют дополнительного веса, но прекрасно развивают выносливость и укрепляют мышцы без увеличения их объёма.
-
Вращения руками.
"Важно, чтобы руки были на весу от минуты и больше. Можно делать прокручивание: ладонь смотрит в пол, прокручиваем, ладонь смотрит в потолок и обратно", — добавила специалист.
Это упражнение развивает не только трицепс, но и плечевой пояс, улучшает осанку и подвижность суставов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Тренировать руки изолированно. → Неравномерная нагрузка и слабый результат. → Сочетать упражнения на руки с общим тренингом тела.
-
Злоупотреблять весами. → Увеличение объёма мышц, потеря женственности силуэта. → Делать больше повторений с лёгким весом.
-
Пренебрегать растяжкой. → Повышенный тонус мышц, скованность. → Завершать тренировку мягким стрейчингом.
Таблица: тренировка для красивых рук
|Упражнение
|Целевая зона
|Повторения
|Инвентарь
|Французский жим
|Трицепс
|12-15x3 подхода
|Гантели/штанга
|Отжимания узким хватом
|Трицепс, грудь
|10-12x3 подхода
|Без оборудования
|Вращения руками
|Плечи, трицепс
|1-2 минуты
|Без оборудования
|Обратные отжимания от стула
|Задняя поверхность рук
|10-15x3 подхода
|Стул
|Балетные позиции
|Вся верхняя часть рук
|2-3 минуты
|Без оборудования
Как добавить активность в повседневную жизнь
"Подтянуть мышцы рук можно и без специальной долгой тренировки в зале. Достаточно сместить акцент на руки во время утренней зарядки или обеденной разминки в офисе", — посоветовала Акулина Бахтурина.
-
Во время прогулок держите руки согнутыми и активно ими двигайте.
-
При подъёме по лестнице напрягайте мышцы плеч и спины.
-
Во время работы за компьютером делайте короткие разминки: круговые вращения кистями, поднятие и опускание рук.
-
Используйте лёгкие резинки или бутылки с водой для мини-тренировок дома.
Мифы и правда
Миф: подтянуть руки можно только в спортзале.
Правда: регулярные домашние упражнения дают не меньший эффект, если выполнять их системно.
Миф: лёгкие веса не работают.
Правда: при большом количестве повторений лёгкий вес помогает укрепить мышцы и сделать руки рельефными без накачки.
Миф: после 40 лет улучшить тонус рук невозможно.
Правда: мышцы реагируют на нагрузку в любом возрасте, особенно при сочетании тренировок с правильным питанием и уходом за кожей.
