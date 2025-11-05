Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:10

Никаких тренажёров — только коврик и желание: ноги и ягодицы станут как из журнала

Equinox представил программу Сары Слэттери для тонуса нижней части тела

Быть в форме — значит не только хорошо выглядеть, но и ощущать лёгкость в теле. Комплекс, созданный известным фитнес-тренером Сарой Слэттери, помогает добиться упругих ягодиц, подтянутых бёдер и крепкого пресса всего за четыре недели. Упражнения можно выполнять дома без дополнительного оборудования, а эффект заметен уже после первых тренировок.

Основное правило — регулярность и внимание к технике. Каждое движение должно выполняться осознанно, с контролем дыхания и напряжением мышц.

Как построить тренировку

Программа рассчитана на три тренировки в неделю. Каждое упражнение выполняется по три подхода по 12 повторений. Между упражнениями не нужно отдыхать — так повышается пульс и активнее сжигаются калории.

Чтобы ускорить результат, стоит помнить о двух принципах: держать мышцы пресса в тонусе и не позволять телу "раскачиваться" — все движения должны быть чёткими и контролируемыми.

Упражнения для стройных ног и ягодиц

1. "Голубиные носки"

Работают: икры, пресс, ягодицы.
Встаньте прямо, носки вместе, пятки разведены. Напрягите пресс и поднимитесь на носки, удерживаясь в верхней точке две секунды. Медленно опуститесь и повторите. В конце каждого подхода сделайте пять быстрых подъемов.

2. Подъём ноги сидя

Работают: бедра, пресс, ягодицы.
Сидя на полу, вытяните одну ногу, вторую согните. Держа корпус прямо, поднимайте прямую ногу и отводите её в сторону, не касаясь пола. Выполните 12 повторений и поменяйте ногу.

3. "Сметающая" ягодица

Работают: ягодицы, пресс, бёдра.
Лягте на предплечья, опора на одно колено. Вторую ногу вытяните назад и поднимите вверх, напрягая мышцы. Опустите ногу по диагонали, почти касаясь пола. Вернитесь в исходное положение. Повторите по 12 раз на каждую ногу.

4. "Шаг сумо"

Работают: ягодицы, косые мышцы живота, бёдра.
Расставьте ноги шире плеч, носки направлены наружу. Согните колени, корпус остаётся прямым. Сделайте маленький шаг вперёд, перенося вес с ноги на ногу. Руки движутся дугообразно — слева направо и обратно. Выполните 12 повторений.

5. "Касание ногой"

Работают: ягодицы, бёдра.
Встаньте прямо, руки на бёдрах. Отшагните назад в выпад, пока переднее бедро не станет параллельно полу. Вернитесь, перенося вес на переднюю ногу, и слегка коснитесь икры противоположной ногой.

6. "Бабочка" для пресса

Работают: пресс, внутренние бёдра.
Лягте на спину, согните колени под углом 90 градусов. Стопы вместе, колени разведите в стороны. Выполняйте скручивания, соединяя ноги и снова раскрывая их. Держите ритм и не задерживайте дыхание.

Советы для максимального эффекта

  • Делайте разминку перед каждой тренировкой — приседания и круговые движения бедрами помогут избежать травм.

  • Следите за дыханием: подъем — выдох, опускание — вдох.

  • После тренировки делайте растяжку, особенно для бёдер и ягодиц.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: быстрые, резкие движения.
    Последствие: потеря контроля, риск травмы.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, чувствуя работу мышц.

  • Ошибка: выгибание спины при подъёмах ног.
    Последствие: нагрузка на поясницу.
    Альтернатива: удерживайте пресс в тонусе, не прогибайтесь.

  • Ошибка: пренебрежение отдыхом между днями.
    Последствие: переутомление мышц.
    Альтернатива: делайте перерывы не менее 24 часов между тренировками.

А что если нет времени?

Можно сократить количество подходов до двух, но делать упражнения медленнее и тщательнее. Главное — регулярность. Даже короткая, но качественная тренировка даёт результат.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • не требует оборудования;

  • подходит новичкам;

  • укрепляет мышцы кора и ног;

  • улучшает осанку и баланс.

Минусы:

  • требует самодисциплины;

  • без контроля дыхания эффект снижается;

  • может показаться лёгкой, но даёт серьёзную нагрузку.

FAQ

Как часто нужно тренироваться?
Оптимально — трижды в неделю через день, чтобы мышцы успевали восстановиться.

Можно ли выполнять упражнения утром?
Да, утренние тренировки активизируют обмен веществ и задают энергию на день.

Что делать, если болят мышцы?
Лёгкая боль — нормальная реакция. Используйте тёплый душ или лёгкий массаж для восстановления.

Мифы и правда

  • Миф: силовые упражнения делают ноги массивными.
    Правда: при умеренной нагрузке мышцы становятся подтянутыми, а не крупными.
  • Миф: пресс можно накачать только скручиваниями.
    Правда: задействовать нужно весь корпус, особенно ягодицы и бедра.
  • Миф: тренировки без инвентаря неэффективны.
    Правда: упражнения с собственным весом могут быть не менее результативными.

Три интересных факта

  1. При выполнении упражнений из комплекса активизируется более 20 групп мышц.

  2. Уже через две недели регулярных тренировок заметно улучшается осанка.

  3. Энергозатраты за одну сессию могут достигать 300 килокалорий.

Исторический контекст

Идея коротких интенсивных тренировок появилась ещё в 1980-х, когда фитнес стал массовым явлением. Тогда же сформировались первые комплексы, направленные на проработку нижней части тела без тренажёров. Сегодня методика сочетает элементы классического фитнеса и функционального тренинга.

