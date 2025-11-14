Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 16:10

Нашла одно упражнение — платье без рукавов теперь сидит идеально

Упражнение Tri to the Sky повышает тонус рук и осанку — тренер Мариса Чирианни

Руки Мишель Обамы давно стали символом силы, грации и уверенности. Они выглядят подтянутыми, женственными и безупречно подходят к любому летнему наряду без рукавов. Если ты тоже хочешь добиться таких же выразительных рук, попробуй упражнение дня — "Tri to the Sky". Оно не требует сложного оборудования и идеально подходит для домашних тренировок.

Основная идея

Упражнение "Tri to the Sky" направлено на укрепление трицепсов и проработку мышц корпуса. Всего несколько подходов — и твои руки станут заметно сильнее, а плечи — более рельефными. К тому же тренировка поможет улучшить осанку и повысить общий тонус тела.

"Это упражнение делает руки подтянутыми и визуально удлиняет силуэт", — отметила инструктор ACE групповых программ Мариса Чирианни.

Чтобы начать, тебе понадобятся гантели весом 1,5-2,5 кг и немного свободного пространства на полу. Главное — сохраняй правильную технику и не спеши: в этой тренировке качество движений важнее количества.

Советы шаг за шагом

  1. Ляг на спину, согни колени, ступни поставь на пол.

  2. Возьми гантели, вытяни руки вверх над грудью, ладони обращены друг к другу.

  3. Напряги пресс, медленно согни локти, опуская гантели к вискам. Угол в локтях — около 90 градусов.

  4. С выдохом выпрями руки, вернувшись в исходное положение.

  5. Повтори 12 раз, сделай 3 подхода.

При желании можешь увеличить нагрузку, добавив гантели потяжелее или выполнив упражнение на фитболе — это усложнит задачу для мышц кора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: распрямлять локти до конца.
    Последствие: повышается риск перенапряжения суставов.
    Альтернатива: держи локти слегка согнутыми, чтобы сохранить контроль над движением.

  • Ошибка: забывать о дыхании.
    Последствие: мышцы быстрее устают, техника страдает.
    Альтернатива: делай выдох при усилии, вдох при возвращении в исходное положение.

  • Ошибка: брать слишком большой вес.
    Последствие: можно потерять баланс и нарушить осанку.
    Альтернатива: начни с лёгких гантелей, увеличивай вес постепенно.

А что если нет гантелей

Если у тебя нет гантелей, не беда. Используй бутылки с водой или пакеты с крупой — главное, чтобы вес был одинаковым в обеих руках. Можно выполнять упражнение и без утяжелителей, сосредоточившись на медленных движениях и напряжении мышц.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступность — можно выполнять дома;

  • комплексное воздействие на руки и пресс;

  • занимает не более 10 минут в день.

Минусы:

  • при неправильной технике эффективность снижается;

  • результат виден не сразу — нужна регулярность.

Чтобы усилить эффект, сочетай это упражнение с растяжкой и кардионагрузкой: например, быстрой ходьбой, йогой или танцами.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
Достаточно 3-4 раз в неделю, чередуя с другими силовыми тренировками.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Первые изменения заметны уже через 3-4 недели регулярных занятий.

Что лучше: гантели или эспандер?
Оба варианта эффективны. Эспандер создаёт плавное сопротивление, а гантели дают чёткую нагрузку на трицепс.

Мифы и правда

  • Миф: силовые тренировки делают руки массивными.
    Правда: упражнения с лёгкими весами формируют рельеф, не увеличивая объём.

  • Миф: упражнения на трицепс бесполезны без диеты.
    Правда: питание важно, но локальные тренировки действительно укрепляют мышцы и подтягивают кожу.

  • Миф: женщинам не стоит тренировать руки отдельно.
    Правда: проработка верхней части тела помогает поддерживать гармонию пропорций и улучшает осанку.

Интересные факты

  1. Мишель Обама тренируется 5 дней в неделю, уделяя внимание не только рукам, но и кардио.

  2. Упражнение "Tri to the Sky" часто используют профессиональные танцовщицы для укрепления плечевого пояса.

  3. Даже лёгкие силовые тренировки повышают выработку эндорфинов — гормонов радости.

Исторический контекст

Тренды на сильные, но изящные руки появились ещё в 1980-х, когда фитнес стал массовым. Тогда же гантели стали обязательным атрибутом домашних тренировок. Сегодня возвращается мода на естественную красоту и уверенность в теле, где главная цель — не идеальные формы, а ощущение силы и здоровья.

Регулярно выполняй "Tri to the Sky" — и твои руки станут сильными, подтянутыми и уверенными, как у Мишель Обамы. Немного настойчивости, правильная техника и лёгкие гантели — и каждое платье без рукавов будет смотреться идеально, подчеркивая твою естественную силу и грацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Техника безопасных приседаний с гантелями получила одобрение фитнес-тренера Курдилы сегодня в 8:10
Добавила гантели в домашнюю тренировку — и через неделю подтянулись ягодицы

Секрет подтянутых ягодиц — не в чудо-кремах, а в правильных движениях. Узнай, как одно простое упражнение поможет добиться формы мечты.

Читать полностью » Регулярные тренировки делают силуэт подтянутым — фитнес-инструктор Эрин Курдила сегодня в 7:10
Положила фитбол рядом с диваном — и начала худеть, сама не заметив

Скоро сезон купальников, и пора вернуть стройность силуэту. Простое упражнение с фитболом поможет убрать бока и укрепить мышцы без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Постепенные тренировки помогают побороть страх дороги — инструкторы сегодня в 6:10
Раньше боялась трафика, теперь кайфую от дороги — всё дело в одном приёме

Мечтаете начать ездить на работу на велосипеде, но пугает поток машин? Эти советы помогут чувствовать себя уверенно и безопасно в городском трафике.

Читать полностью » Велосипедисты снизили риск сердечных заболеваний на 50 процентов — врачи сегодня в 5:10
Села на велосипед ради эксперимента — и через неделю перестала пить кофе по утрам

Каждый находит оправдания, чтобы не садиться на велосипед. Но стоит лишь попробовать, и путь на работу становится лучшей частью дня.

Читать полностью » Ball Press ускоряет развитие силы мышц ног и рук — фитнес-тренеры сегодня в 4:50
Узнала о Ball Press случайно — теперь пропал живот и спина не болит

Всего одно упражнение, которое одновременно задействует верх и низ тела, помогает подтянуть мышцы и сэкономить время — узнай, как правильно его выполнять.

Читать полностью » Гибкость ног можно улучшить с помощью простых упражнений — тренер Сандрин Арсизе сегодня в 4:27
Улучшил походку за неделю: оказывается, всё, что нужно — растяжка

Развить гибкость ног — это реально, и для этого не нужно быть профессиональным спортсменом. Простые упражнения для улучшения гибкости помогут вам улучшить самочувствие.

Читать полностью » Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи сегодня в 4:10
Всего неделя на велосипеде — и я будто заново родилась: результат поразил

Всё больше городов становятся дружелюбными к велосипедистам. Почему это важно и как начать ездить на работу на велосипеде без стресса.

Читать полностью » Упражнения с эспандером укрепляют бёдра и ягодицы — фитнес-тренеры сегодня в 3:50
Достала эспандер из шкафа — тело стало другим, а кожа подтянулась

Пять простых движений с фитнес-резинкой помогут подтянуть тело, улучшить тонус кожи и избавиться от проявлений целлюлита, не выходя из дома.

Читать полностью »

Новости
Наука
Предложен метод контроля таяния мерзлых грунтов — Институт нефтегазовой геологии и геофизики
Дом
Эксперты используют правило реализма при покупках в секонд-хенде — дизайнер Хэндли
Красота и здоровье
Желтоватые пятна на веках могут быть признаком высокого холестерина — дерматологи
Общество
Подготовка к Новому году может обернуться стрессом — психолог Метелина
Дом
Неудобная кухня усиливает раздражение и снижает комфорт — эксперты
Питомцы
Домашние кошки воспринимают пылесос как угрозу — зоопсихологи
Культура и шоу-бизнес
Личные вещи и сценарии Алана Рикмана выставлены на аукцион Propstore в Лондоне — The Guardian
Садоводство
Дикие побеги на ели появляются из-за генетической нестабильности — Джек Ульрих-Лютер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet