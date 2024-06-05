Группа "Сибагро" разрабатывает строительство нового города близ Томска. На это предприятие планируется потратить 500 млрд рублей. Об этом сообщил в своём Telegram губернатор Томской области Владимир Мазур.

Данное соглашение уже подписано между Владимиром Мазуром и председателем совета директоров "Сибагро" Андреем Тютюшевым.

Компания "Сибагро" берется за комплексное освоение территорий на левом берегу Томи, фактически строя там город нового типа. Объем инвестиций за 10 лет достигнет 500 млдр рублей. Губернутор написал о том, что в результате проэкта будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест.

"Сибагро" — основанный в 2000 году вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Он включает в себя14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Фото: Goldman Group/ Свинокомплекс (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)