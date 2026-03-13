Река жизни течет через аудитории: томские студенты превратили свои колледжи в центры спасения
В колледжах и техникумах Томской области до конца марта идёт ежегодная донорская акция "Протяни руку помощи". Первая выездная сессия прошла в Томском техникуме железнодорожного транспорта, где студенты из шести томских колледжей сдали почти 30 литров крови. Следующие этапы намечен на 18 марта в Томском базовом медицинском колледже и 25 марта в Томском техникуме водного транспорта. Организаторы — Томский региональный центр крови и Томский базовый медицинский колледж — запускают проект с 2017 года. Акция сочетает забор крови с обучением волонтёров.
Первая донация в действии
Студенты собрались в Томском техникуме железнодорожного транспорта для старта акции. Из шести колледжей Томска приехали добровольцы, и забор крови прошёл гладко. В итоге удалось собрать почти 30 литров ценного материала, который теперь пойдёт на помощь нуждающимся.
Такие выездные пункты позволяют охватить больше молодёжи прямо на их территории. Участники отмечают удобство — не нужно ехать в центр. Процесс занимает недолго, а эффект для системы здравоохранения заметный.
Акция набирает обороты с самого начала. Волонтёры координируют всё на месте, от регистрации до отдыха после сдачи. Это создаёт атмосферу сплочённости среди студентов.
График следующих сессий
Второй этап запланирован на 18 марта в Томском базовом медицинском колледже по адресу улица Смирнова, 44/1. Забор крови начнётся в 8:30 утра, и ожидают свыше 100 студентов. Место выбрано не случайно — здесь много будущих медиков, готовых к участию.
Финал акции пройдёт 25 марта в Томском техникуме водного транспорта на улице Герцена, 18, строение 5. К этому времени наберётся опыт от предыдущих дней. Организаторы уверены в большом отклике.
"Такие инициативы укрепляют социальную ткань регионов, вовлекая молодёжь в реальные дела. Донорство не только спасает жизни, но и формирует ответственность за сообщество. В Томской области это особенно важно из-за удалённых территорий, где кровь всегда в дефиците. Проекты вроде этого помогают строить устойчивую систему помощи."
Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Каждый этап тщательно готовят, чтобы всё прошло без сбоев. Участники получают поддержку на всех уровнях.
Обучение волонтёров и условия участия
Перед основными сессиями запустили "Школу донора" для волонтёров. Тридцать человек из 12 томских колледжей прошли интенсивный курс. Им объяснили медицинские нормы, противопоказания и как мотивировать других.
Курсанты освоили проведение инфомероприятий и общение с новичками. Это повышает качество акции в целом. Волонтёры теперь готовы вести группы и отвечать на вопросы.
Сдать кровь может здоровый человек старше 18 лет с весом свыше 50 килограммов. Главное — отсутствие противопоказаний, постоянных или временных. Процедура безопасна при соблюдении правил.
