Тише едешь — дальше не будешь: цифры продаж недвижимости в Томске насторожили аналитиков рынка

Томск занял 27 место в рейтинге городов России по уровню активности на рынке недвижимости, показав один из самых низких результатов в стране. В период с января 2025 года по январь 2026 года в регионе фиксировалось в среднем 1,1 сделки купли-продажи на 1000 жителей ежемесячно. Исследование, проведенное аналитиками цифровой платформы "Циан", охватило 35 крупных городов. Эксперты сопоставили объемы предложения на первичном и вторичном рынках с официальной численностью населения для оценки общей динамики спроса.

Статистика продаж и рыночные показатели

Показатели Томска значительно отстают от общероссийских значений, характерных для крупных городов. В то время как средний уровень по стране составляет 1,8 сделки в месяц на 1000 человек, Томск демонстрирует всего 1,1 операции. В годовом исчислении это выражается в 13 сделках на тысячу жителей, тогда как средний показатель по остальным мегаполисам приближается к отметке в 20 контрактов.

Специалисты отмечают, что подобная стагнация указывает на замедление рыночных процессов в регионе. Низкая оборачиваемость жилого фонда может быть связана как с особенностями локального спроса, так и с доступностью ипотечных программ для местного населения. Данные указывают на то, что рынок жилья в городе находится в состоянии умеренной активности.

В расчете на 1000 жителей города приходится текущее предложение объемом шесть квартир. Это вдвое меньше среднего показателя, фиксируемого в крупных городах, где доступное для покупки количество лотов достигает 13 единиц. Сочетание невысокой покупательской способности и ограниченного выбора объектов формирует специфическую среду для развития сектора недвижимости в Томске.

Сравнение с лидерами рынка

Наибольшую востребованность недвижимости фиксируют в Краснодаре, Тюмени и Екатеринбурге. В этих центрах уровень активности рынка достигает трех сделок на 1000 жителей в месяц. Такая динамика свидетельствует о высокой привлекательности региональной недвижимости для инвесторов и активной миграции населения в эти города.

Высокая интенсивность операций в упомянутых городах объясняется не только демографическими факторами, но и активным развитием инфраструктурных проектов. В данных регионах первичный рынок пополняется стабильным потоком новых объектов, что подстегивает интерес покупателей. Томск на этом фоне выглядит как город с более консервативной моделью потребления жилой площади.

"Для развития территорий важно не только наличие строящихся объектов, но и общее состояние социально-экономической среды, влияющей на решение граждан о покупке жилья. Низкие показатели в Томске требуют тщательного анализа инвестиционного климата и доступности механизмов кредитования. Муниципалитетам необходимо работать над созданием комфортной городской среды, которая стимулирует перемещение капитала в строительный сектор. Рост сделок напрямую зависит от уверенности горожан в завтрашнем дне и стабильности рынка занятости." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Объем предложения и текущая ситуация

Низкая плотность сделок в Томске закономерно сопряжена с объемами находящегося в продаже жилья. Текущие цифры подтверждают, что рынок не перенасыщен, однако и покупательская активность не позволяет говорить о быстром обороте площадей. Отсутствие бурного роста продаж ставит вопрос о необходимости поиска стимулов для участников сделок.

Цифры отражают реальное положение дел на первичном и вторичном рынках по состоянию на текущий год. Ограниченность выбора, зафиксированная аналитиками, накладывает отпечаток на поведение продавцов и покупателей. Рынок жилья в Томске остается предсказуемым, хотя и демонстрирует заметное отставание от лидеров по интенсивности обмена собственностью.

Средние показатели по стране позволяют выделить Томск как спокойный региональный рынок недвижимости. Учитывая общую картину по 35 городам, можно говорить о неравномерности развития жилищного сектора в России. Статистика "Циан" дает понимание, как именно распределяется активность покупателей в зависимости от географии и экономической специфики каждого города.