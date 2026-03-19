Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка квартиры
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:27

Тише едешь — дальше не будешь: цифры продаж недвижимости в Томске насторожили аналитиков рынка

Томск занял 27 место в рейтинге городов России по уровню активности на рынке недвижимости, показав один из самых низких результатов в стране. В период с января 2025 года по январь 2026 года в регионе фиксировалось в среднем 1,1 сделки купли-продажи на 1000 жителей ежемесячно. Исследование, проведенное аналитиками цифровой платформы "Циан", охватило 35 крупных городов. Эксперты сопоставили объемы предложения на первичном и вторичном рынках с официальной численностью населения для оценки общей динамики спроса.

Статистика продаж и рыночные показатели

Показатели Томска значительно отстают от общероссийских значений, характерных для крупных городов. В то время как средний уровень по стране составляет 1,8 сделки в месяц на 1000 человек, Томск демонстрирует всего 1,1 операции. В годовом исчислении это выражается в 13 сделках на тысячу жителей, тогда как средний показатель по остальным мегаполисам приближается к отметке в 20 контрактов.

Специалисты отмечают, что подобная стагнация указывает на замедление рыночных процессов в регионе. Низкая оборачиваемость жилого фонда может быть связана как с особенностями локального спроса, так и с доступностью ипотечных программ для местного населения. Данные указывают на то, что рынок жилья в городе находится в состоянии умеренной активности.

В расчете на 1000 жителей города приходится текущее предложение объемом шесть квартир. Это вдвое меньше среднего показателя, фиксируемого в крупных городах, где доступное для покупки количество лотов достигает 13 единиц. Сочетание невысокой покупательской способности и ограниченного выбора объектов формирует специфическую среду для развития сектора недвижимости в Томске.

Сравнение с лидерами рынка

Наибольшую востребованность недвижимости фиксируют в Краснодаре, Тюмени и Екатеринбурге. В этих центрах уровень активности рынка достигает трех сделок на 1000 жителей в месяц. Такая динамика свидетельствует о высокой привлекательности региональной недвижимости для инвесторов и активной миграции населения в эти города.

Высокая интенсивность операций в упомянутых городах объясняется не только демографическими факторами, но и активным развитием инфраструктурных проектов. В данных регионах первичный рынок пополняется стабильным потоком новых объектов, что подстегивает интерес покупателей. Томск на этом фоне выглядит как город с более консервативной моделью потребления жилой площади.

"Для развития территорий важно не только наличие строящихся объектов, но и общее состояние социально-экономической среды, влияющей на решение граждан о покупке жилья. Низкие показатели в Томске требуют тщательного анализа инвестиционного климата и доступности механизмов кредитования. Муниципалитетам необходимо работать над созданием комфортной городской среды, которая стимулирует перемещение капитала в строительный сектор. Рост сделок напрямую зависит от уверенности горожан в завтрашнем дне и стабильности рынка занятости."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Объем предложения и текущая ситуация

Низкая плотность сделок в Томске закономерно сопряжена с объемами находящегося в продаже жилья. Текущие цифры подтверждают, что рынок не перенасыщен, однако и покупательская активность не позволяет говорить о быстром обороте площадей. Отсутствие бурного роста продаж ставит вопрос о необходимости поиска стимулов для участников сделок.

Цифры отражают реальное положение дел на первичном и вторичном рынках по состоянию на текущий год. Ограниченность выбора, зафиксированная аналитиками, накладывает отпечаток на поведение продавцов и покупателей. Рынок жилья в Томске остается предсказуемым, хотя и демонстрирует заметное отставание от лидеров по интенсивности обмена собственностью.

Средние показатели по стране позволяют выделить Томск как спокойный региональный рынок недвижимости. Учитывая общую картину по 35 городам, можно говорить о неравномерности развития жилищного сектора в России. Статистика "Циан" дает понимание, как именно распределяется активность покупателей в зависимости от географии и экономической специфики каждого города.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Между стройкой и жильем: неожиданные последствия соседства, которых никто не ждал в Иркутске вчера в 20:59

Жители Иркутска страдают от соседства со строительством. Шум, трещины и блокировки становятся нормой жизни.

Читать полностью » Зимняя угроза тает вместе со снегом: инфекционный фон на Алтае стал в два раза безопаснее вчера в 20:55

В алтайских регионах зафиксирована необычная динамика респираторных заболеваний, которая заставила медицинские службы изменить привычный режим работы больниц.

Читать полностью » Золотая жила Сибири найдена в управлении: промышленный оборот региона показал завидную динамику вчера в 20:09

Отчёты профильных министерств зафиксировали неожиданный тренд в развитии ключевых отраслей республики, меняющий положение региона на экономической карте страны.

Читать полностью » Спортивное обновление и качественные дороги: где в Кемерово ждет глобальное благоустройство вчера в 17:10

Обновление Кемерово продолжает радовать — новые дороги, парки и спортивные площадки изменят облик города.

Читать полностью » Рельсы в спячке: судьба трамвайного полотна на омском мосту после долгих споров определена вчера в 16:38

Реконструкция важной транспортной артерии города вызвала вопросы у депутатов по поводу дальнейшей судьбы рельсов, проложенных над Иртышом много лет назад.

Читать полностью » Зерно с примесью: полевой надзор вскрыл опасные пробелы в учете иркутских фермеров вчера в 16:18

В одном из хозяйств региона выявлены серьезные недочеты при работе с агрохимикатами, угрожающие балансу природы и качеству будущего зерна.

Читать полностью » Электрическая перезагрузка: Прокопьевские врачи удивили способом спасения жизни пациентки с аритмией 17.03.2026 в 20:32

Как врачи Прокопьевска сумели вновь вернуть нормальный ритм жизни женщине с критической аритмией.

Читать полностью » Карантинное время истекает — новые меры санитарного контроля в Новосибирской области поднимают вопросы 17.03.2026 в 20:29

В Новосибирской области введены меры по контролю из-за карантина и болезней животных, что затрагивает владельцев скота.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Свет гаснет — искусство просыпается: Пятигорск готовится к большой премьере в непривычное время
УрФО
Суровый край снимает маску: южноуральские озера и горы готовят громкую премьеру для всей страны
УрФО
Бетонные короли сдают позиции: тюменский рынок недвижимости готовится к долгожданной паузе
Садоводство
Дерево может жить десятилетиями вне дома: секрет долгого срока службы садовой мебели раскрыт
УрФО
Подвиг в тылу равен фронтовому: депутаты Тюмени предложили новый статус для важной даты
УрФО
Плодородный слой утекает в никуда: челябинские земли столкнулись с масштабной водной эрозией
УрФО
Деньги для здоровья и знаний: как поддержка от губернатора Курганской области формирует кадровое будущее
УрФО
Цифровая крепость науки: уральский университет потеснил гигантов в битве за авторские права
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet