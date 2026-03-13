Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Каска
Каска
© pixabay.com by Mariakray is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:10

Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год

Заместитель губернатора Томской области по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев подчеркнул важность сохранения двух ключевых застройщиков для стабильности строительного комплекса региона. ТДСК назвали лидером по возведению социальных объектов. Замгубернатора выступил 12 марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете на открытии XVI Международной научно-практической конференции. В 2025 году компания завершила поликлинику в микрорайоне Южные Ворота на более 400 посещений в смену и школу на 1100 мест по улице Владимира Высоцкого. Сейчас ТДСК строит школу на 1100 мест по улице Андрея Крячкова, а также получила заключение на ввод медицинского объекта в Южных воротах.

Позиция властей

Томские власти видят в ТДСК и еще одном крупном игроке основу для работы всей отрасли. В сложный период для строителей губернаторский зам по архитектуре настаивает на тесном сотрудничестве с надежными подрядчиками. Положительное заключение на медицинский объект в Южных воротах получили быстро, а школу на Крячкова уже строят.

Конференция в ТГАСУ собрала специалистов, и там Кондратьев четко обозначил приоритеты. Сохранение якорных застройщиков напрямую влияет на экономику области. Без них строительный комплекс рискует потерять темпы, особенно в соцсфере.

"Стабильные застройщики вроде ТДСК обеспечивают непрерывность инфраструктурных проектов в регионах. Они тянут за собой малый бизнес, создают рабочие места и решают социальные задачи. В Томской области это особенно заметно по соцобъектам — от школ до поликлиник. Нужно поддерживать таких лидеров, чтобы не терять набранный ход развития территорий".

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Такой подход помогает держать стройку на плаву, несмотря на вызовы. Регион фокусируется на добросовестных компаниях, которые выполняют обязательства.

Достижения ТДСК в прошлом году

В 2025-м ТДСК сдали поликлинику в Южных Воротах Томского района — она принимает свыше 400 пациентов за смену. Рядом ввели в эксплуатацию подъездную дорогу с парковкой. Это серьезно улучшило доступность медуслуг для жителей микрорайона.

Компания также возвела школу на 1100 мест по адресу Владимир Высоцкий, 14 в Томске. Объект вписывается в нацпроекты вроде "Инфраструктура для жизни" и "Молодежь и дети". Такие постройки разгружают существующие учреждения и дают детям места.

Строительство ведется по президентским инициативам, включая "Продолжительная и активная жизнь". ТДСК показывает стабильность на фоне отраслевых трудностей. Их опыт в соцзаказах бесспорен.

Задачи на 2026 год

В этом году планируют завершить спальные корпуса дома-интерната в селе Итатка. СУ ТДСК построила их пять лет назад по проекту "Старшее поколение". Задержка случилась из-за обновленных норм — по пожарке, вентиляции и доступу для маломобильных.

Теперь объект доработают и сдадут. Это поможет пожилым и инвалидам в селе. Регион не бросает старые контракты, а доводит до ума.

Школа на Андрея Крячкова уже в работе, на 1100 мест. Плюс медобъект в Южных воротах вводят скоро. Томская область держит фокус на инфраструктуре.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светила бизнеса из Красноярска вошли в топ мировых миллиардеров: как им это удалось вчера в 11:43

Миллиардеры Красноярского края радуют своими успехами в новом рейтинге Forbes, поднимая экономику региона.

Читать полностью » Стройка выходит из спячки: Томская область планирует скачок объемов жилья в 2026-ом 11.03.2026 в 17:02

Томская область подводит итоги строительства жилья за прошлый год и корректирует механизмы выдачи разрешений, чтобы строительный процесс набрал обороты и дал больше вариантов для жителей.

Читать полностью » Земля из-под руин в руки: томские площадки под КРТ ждут аукционов ради новых кварталов 11.03.2026 в 16:48

Власти Томской области активно продвигают механизм комплексного развития территорий, чтобы превратить зоны с ветхими домами в современные жилые кварталы с полной инфраструктурой.

Читать полностью » Морозы их закалили: вредители сибирских грядок зимуют в почве и бьют по урожаю исподтишка 11.03.2026 в 16:42

В сибирских огородах, несмотря на долгие морозы, вредители адаптировались к климату и прячутся в почве или почках, нанося удар по грядкам дачников именно тогда, когда расслабляешься.

Читать полностью » Сумерки крадут из кармана: маршрутка №32 в Иркутске поднимает вечерний тариф 11.03.2026 в 16:27

В Иркутске частные маршрутки на направлении от Центрального рынка к окраинам готовят изменения в оплате, которые ударят по вечерним поездкам, в то время как городские автобусы сохраняют прежний уровень.

Читать полностью » Набережная романтики уходит в ремонт: церемонии бракосочетаний Красноярска переносят в ТЦ 11.03.2026 в 16:11

В Красноярске из-за крупного ремонта одного из главных мест для свадебных церемоний регистрации браков временно организуют в неожиданной локации среди промышленных объектов, что разжигает жаркие споры в сети.

Читать полностью » Ледяное дыхание небес: порывы воздуха на Алтае разогнались до рекордных отметок за одну ночь 11.03.2026 в 13:19

Стихия нанесла внезапный удар по Сибири, сделав один из районов эпицентром мощнейшего ветра в масштабах страны и заставив города буквально замереть в ожидании.

Читать полностью » Рейд, который изменит облик Омска: активисты проверили фасады на соответствие новым нормам оформления 11.03.2026 в 13:15

Активисты КТОС провели рейд по центральным улицам Омска, проверяя соблюдение новых правил оформления. Что они обнаружили?

Читать полностью »

Новости
УрФО
Снежные метели в Челябинске приводят к рыночному коллапсу: цены на квартиры уходят вниз
ПФО
Миллиарды возвращаются домой: башкирские приставы установили исторический рекорд по сбору долгов
УрФО
Лифты больше не будут молчать: Челябинская область обновляет свою инфраструктуру к 2030 году
УрФО
Праздник для всех: бесплатный концерт Олега Газманова в день рождения Ирбита привлекает тысячи гостей
Питомцы
Служебные псы берут тайм-аут: как заботливые кинологи находят для них дом
УрФО
Новая система алиментов в Югре меняет правила игры: как теперь будут рассчитываться выплаты на детей
СФО
Река жизни течет через аудитории: томские студенты превратили свои колледжи в центры спасения
ДФО
Мягкий плод с железным характером: безобидная трапеза обернулась экстренным спасением в Бурятии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet