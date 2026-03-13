Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год

Заместитель губернатора Томской области по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев подчеркнул важность сохранения двух ключевых застройщиков для стабильности строительного комплекса региона. ТДСК назвали лидером по возведению социальных объектов. Замгубернатора выступил 12 марта в Томском государственном архитектурно-строительном университете на открытии XVI Международной научно-практической конференции. В 2025 году компания завершила поликлинику в микрорайоне Южные Ворота на более 400 посещений в смену и школу на 1100 мест по улице Владимира Высоцкого. Сейчас ТДСК строит школу на 1100 мест по улице Андрея Крячкова, а также получила заключение на ввод медицинского объекта в Южных воротах.

Позиция властей

Томские власти видят в ТДСК и еще одном крупном игроке основу для работы всей отрасли. В сложный период для строителей губернаторский зам по архитектуре настаивает на тесном сотрудничестве с надежными подрядчиками. Положительное заключение на медицинский объект в Южных воротах получили быстро, а школу на Крячкова уже строят.

Конференция в ТГАСУ собрала специалистов, и там Кондратьев четко обозначил приоритеты. Сохранение якорных застройщиков напрямую влияет на экономику области. Без них строительный комплекс рискует потерять темпы, особенно в соцсфере.

"Стабильные застройщики вроде ТДСК обеспечивают непрерывность инфраструктурных проектов в регионах. Они тянут за собой малый бизнес, создают рабочие места и решают социальные задачи. В Томской области это особенно заметно по соцобъектам — от школ до поликлиник. Нужно поддерживать таких лидеров, чтобы не терять набранный ход развития территорий". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Такой подход помогает держать стройку на плаву, несмотря на вызовы. Регион фокусируется на добросовестных компаниях, которые выполняют обязательства.

Достижения ТДСК в прошлом году

В 2025-м ТДСК сдали поликлинику в Южных Воротах Томского района — она принимает свыше 400 пациентов за смену. Рядом ввели в эксплуатацию подъездную дорогу с парковкой. Это серьезно улучшило доступность медуслуг для жителей микрорайона.

Компания также возвела школу на 1100 мест по адресу Владимир Высоцкий, 14 в Томске. Объект вписывается в нацпроекты вроде "Инфраструктура для жизни" и "Молодежь и дети". Такие постройки разгружают существующие учреждения и дают детям места.

Строительство ведется по президентским инициативам, включая "Продолжительная и активная жизнь". ТДСК показывает стабильность на фоне отраслевых трудностей. Их опыт в соцзаказах бесспорен.

Задачи на 2026 год

В этом году планируют завершить спальные корпуса дома-интерната в селе Итатка. СУ ТДСК построила их пять лет назад по проекту "Старшее поколение". Задержка случилась из-за обновленных норм — по пожарке, вентиляции и доступу для маломобильных.

Теперь объект доработают и сдадут. Это поможет пожилым и инвалидам в селе. Регион не бросает старые контракты, а доводит до ума.

Школа на Андрея Крячкова уже в работе, на 1100 мест. Плюс медобъект в Южных воротах вводят скоро. Томская область держит фокус на инфраструктуре.