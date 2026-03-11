Земля из-под руин в руки: томские площадки под КРТ ждут аукционов ради новых кварталов

В Томске власти готовят торги по 11 земельным участкам общей площадью 197 гектаров в рамках комплексного развития территорий. Замгубернатора Томской области Алексей Кондратьев 11 марта сообщил журналистам, что эти проекты позволят расселить 40 аварийных домов общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Торги наметили на 2026 год. Региональный закон о КРТ приняли в конце 2021 года.

Как работает КРТ в Томске

Региональный закон о комплексном развитии территорий приняли в конце 2021 года. Он касается зон с аварийными домами и пустующими площадками. Инвестор берет на себя разработку проекта застройки, согласовывает его с мэрией, строит жилые дома нужной этажности плюс социальные объекты и коммуникации.

Такие территории обычно занимают аварийный фонд. Застройщик участвует в расселении жителей. Процесс включает торги на право заключения договора.

В проработке в рамках КРТ сейчас находится 11 территорий — 197 гектаров. Это преимущественно площадки с аварийным фондом, подлежащим расселению с участием средств застройщика: 75 аварийных многоквартирных домов и порядка 130 индивидуальных жилых домов. В 2026 планируется провести торги на право заключения (договора) о КРТ жилой застройки с целью расселения 40 аварийных домов площадью 7 тысяч "квадратов", — сказал Кондратьев.

Общий аварийный фонд на этих участках большой. Инвесторы получают землю под жилую застройку, но с обязательствами по инфраструктуре.

Участки под застройку

Инвесторам предлагают 197 гектаров в разных частях Томска. Участки расположены на улицах Энтузиастов — 8,9 гектара, Крымской — 1,4 гектара. Еще варианты на Северо-Казанской — 5,7 гектара, в Проектируемом переулке — 12 гектаров.

Другие площадки мельче: на Олега Кошевого — 0,4 гектара. Больше всего земли на Льва Толстого — 14 гектаров, Шегарском тракте — 70 гектаров. Микрорайоны Сосновый Бор и №8 занимают 58,5 и 5,4 гектара соответственно.

Завершают список Просторный переулок — 11,1 гектара и Оренбургская улица — 12 гектаров. Всего 11 позиций с акцентом на расселение аварийки.

Договоры и их корректировки

К настоящему моменту заключили 14 договоров КРТ на 66,7 гектара. Из них 12 в Томске, два в Северске. Один из них на Большой Подгорной пойдет на повторные торги.

Изначально там планировали детский сад на 80 мест и жилье. Но условия оказались невыгодными для инвестора. Территория малая, а под соцобъект отвели много земли.

У нас позиция — расторгнуть этот договор. Я думаю, что в марте-апреле это случится. Там много ошибок было при подготовке: территория не такая уж и большая, а в условиях заложена передача земли под строительство соцобъекта. Представьте, дается территория, которую надо расселить, условно, 5 гектаров, а потом выясняется, что 3 гектара надо отдать под соцучреждение. А где для инвесторов экономика, как компенсировать траты? — добавил Кондратьев.

Расторжение ожидают весной. Это позволит перезапустить проект с лучшими условиями.