Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Администрация города Томска
Администрация города Томска
© commons.wikimedia.org by Kakaru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:48

Земля из-под руин в руки: томские площадки под КРТ ждут аукционов ради новых кварталов

В Томске власти готовят торги по 11 земельным участкам общей площадью 197 гектаров в рамках комплексного развития территорий. Замгубернатора Томской области Алексей Кондратьев 11 марта сообщил журналистам, что эти проекты позволят расселить 40 аварийных домов общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Торги наметили на 2026 год. Региональный закон о КРТ приняли в конце 2021 года.

Как работает КРТ в Томске

Региональный закон о комплексном развитии территорий приняли в конце 2021 года. Он касается зон с аварийными домами и пустующими площадками. Инвестор берет на себя разработку проекта застройки, согласовывает его с мэрией, строит жилые дома нужной этажности плюс социальные объекты и коммуникации.

Такие территории обычно занимают аварийный фонд. Застройщик участвует в расселении жителей. Процесс включает торги на право заключения договора.

В проработке в рамках КРТ сейчас находится 11 территорий — 197 гектаров. Это преимущественно площадки с аварийным фондом, подлежащим расселению с участием средств застройщика: 75 аварийных многоквартирных домов и порядка 130 индивидуальных жилых домов. В 2026 планируется провести торги на право заключения (договора) о КРТ жилой застройки с целью расселения 40 аварийных домов площадью 7 тысяч "квадратов", — сказал Кондратьев.

Общий аварийный фонд на этих участках большой. Инвесторы получают землю под жилую застройку, но с обязательствами по инфраструктуре.

Участки под застройку

Инвесторам предлагают 197 гектаров в разных частях Томска. Участки расположены на улицах Энтузиастов — 8,9 гектара, Крымской — 1,4 гектара. Еще варианты на Северо-Казанской — 5,7 гектара, в Проектируемом переулке — 12 гектаров.

Другие площадки мельче: на Олега Кошевого — 0,4 гектара. Больше всего земли на Льва Толстого — 14 гектаров, Шегарском тракте — 70 гектаров. Микрорайоны Сосновый Бор и №8 занимают 58,5 и 5,4 гектара соответственно.

Завершают список Просторный переулок — 11,1 гектара и Оренбургская улица — 12 гектаров. Всего 11 позиций с акцентом на расселение аварийки.

Договоры и их корректировки

К настоящему моменту заключили 14 договоров КРТ на 66,7 гектара. Из них 12 в Томске, два в Северске. Один из них на Большой Подгорной пойдет на повторные торги.

Изначально там планировали детский сад на 80 мест и жилье. Но условия оказались невыгодными для инвестора. Территория малая, а под соцобъект отвели много земли.

У нас позиция — расторгнуть этот договор. Я думаю, что в марте-апреле это случится. Там много ошибок было при подготовке: территория не такая уж и большая, а в условиях заложена передача земли под строительство соцобъекта. Представьте, дается территория, которую надо расселить, условно, 5 гектаров, а потом выясняется, что 3 гектара надо отдать под соцучреждение. А где для инвесторов экономика, как компенсировать траты? — добавил Кондратьев.

Расторжение ожидают весной. Это позволит перезапустить проект с лучшими условиями.

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на специалистов ЖКХ в Новосибирской области вырос на 78% — Авито 08.01.2026 в 8:27
Вакансии в ЖКХ выросли на 78%: как один регион показывает будущее всего рынка труда

В Новосибирской области резко вырос спрос на специалистов ЖКХ: число вакансий увеличилось на десятки процентов, а зарплаты продолжают расти.

Читать полностью » Заповедник Тунгусский создаст экотропу к эпицентру падения метеорита — Логунова 08.01.2026 в 8:24
Заповедник отмечает 30 лет и готовит подарок: тропа к эпицентру мощнейшего взрыва в истории

В Красноярском крае к юбилею Тунгусского феномена планируют создать экологическую тропу к месту взрыва космического объекта.

Читать полностью » 527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав 07.01.2026 в 9:43
За границу не пустят, в садик — тоже: какие ограничения ждут непривитых детей в Омской области

В Омской области сотни родителей ежегодно отказываются от прививок детям. Врачи предупреждают о рисках для здоровья и коллективного иммунитета.

Читать полностью » В Томске за неделю выявили 3940 случаев ОРВИ — Роспотребнадзор 07.01.2026 в 8:49
Грипп вернулся не один: с кем ещё придётся бороться иммунитету томичей в 2026 году

В Томской области подвели итоги первой недели 2026 года по ОРВИ: эпидпорог не превышен, но врачи фиксируют тревожные сигналы в детских группах.

Читать полностью » В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор 06.01.2026 в 9:31
Дети болеют всё чаще: в Томской области грипп наступает, но эпидпорог ещё не пройден

В Томской области за первую неделю 2026 года выявили 21 случай гонконгского гриппа. Эпидпорог не превышен, но дети болеют чаще.

Читать полностью » Пенсионерка из Томской области выиграла в лотерею 58 млн рублей — Минфин РФ 06.01.2026 в 8:50
Один билет — 100 рублей, второй — 58 миллионов: удача улыбнулась женщине с первой же попытки

Пенсионерка из Томской области выиграла 58 млн рублей в новогодней лотерее "Мечталлион", купив всего два билета впервые в жизни.

Читать полностью » Врачи Алтая получают 93 тысячи рублей — Минздрав 06.01.2026 в 8:20
Зарплата врачей в Алтайском крае взлетела до небес, но есть подвох: 40% медиков работают за копейки

В Алтайском крае средняя зарплата врача превысила 93 тыс. рублей и почти вдвое обогнала региональную. При этом более 40% медиков получают на уровне МРОТ.

Читать полностью » Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования 29.12.2025 в 8:38
Дефицит транспорта накануне Нового года обернулся для студентов ростом цен и очередями

Около 50 студентов из Тувы не могут уехать из Томска домой на Новый год: дефицит транспорта и рост цен у частников вынудили власти вмешаться.

Читать полностью »

Новости
СФО
Стройка выходит из спячки: Томская область планирует скачок объемов жилья в 2026-ом
Красота и здоровье
Забудьте о дорогих кремах: хитрые стратегии с черным женьшенем для вашей кожи от древних традиций
Туризм
Туризм под давлением: как конфликт в Ближнем Востоке влияет на цены и маршруты авиаперелетов
Спорт и фитнес
Лишние килограммы тают среди деревьев: обычный маршрут превращается в сжигатель калорий
Россия
Детство мигрантов закончилось в России внезапно: после 18 лет — 30 дней на выезд или самостоятельный патент
Туризм
Кавказские Минеральные Воды: забытые мифы превращаются в свежие впечатления от современного отдыха
Красота и здоровье
Золото в тарелке — ясный ум в голове: редкий вид масла защищает мозг от возрастной деградации
Туризм
Турция поднимает флаг в разгар кризиса: почему она становится лучшим выбором для россиян в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet