Томск
Томск
© commons.wikimedia.org by Артём Полоз is licensed under CC BY-SA 4.0
Сибирский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:02

Стройка выходит из спячки: Томская область планирует скачок объемов жилья в 2026-ом

Томская область в 2026 году рассчитывает ввести в эксплуатацию 546 тысяч квадратных метров жилья. Это на 158 тысяч больше, чем годом ранее. В 2025-м регион сдал 387,8 тысячи квадратных метров: 164,1 тысячи пришлось на многоквартирные дома, 223,7 тысячи — на индивидуальное жилищное строительство. Заместитель губернатора по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев сообщил об этих планах журналистам.

Итоги 2025 года

В прошлом году Томская область сдала 387,8 тысячи квадратных метров жилья. Многоквартирные дома составили 164,1 тысячи, а индивидуальное строительство — 233,7 тысячи. Такие цифры ниже плана, отметил Алексей Кондратьев.

Общий объем оказался скромным по сравнению с ожиданиями. Региональные власти фиксируют отставание. Это сказывается на доступности жилья для жителей.

Строители подводят промежуточные итоги. Данные подтверждают замедление темпов. Теперь фокус на коррекции ситуации.

Расчеты на 2026-й

В 2026 году область нацелена на 546 тысяч квадратных метров жилья. Из них 296 тысяч уйдут под многоквартирные дома. Рост на 158 тысяч по сравнению с 2025-м выглядит амбициозно.

Планы учитывают текущие запасы разрешений. Строительный сектор готовится к подъему. Жители ждут больше вариантов для покупки или строительства.

Цифры разбиты по типам объектов. Это помогает оценить баланс между многоэтажками и частными домами. Регион держит руку на пульсе рынка.

Замгубернатора озвучил цели на пресс-конференции. Подписчики новостей уже обсуждают перспективы. Томск может укрепить позиции в сибирском рейтинге.

Что вызвало спад и как меняют подход

Основная причина — малый выпуск разрешений в 2023 году.

"Это мало и ниже плана. Это связано с тем, что в 2023 году был выдан очень небольшой объем разрешений на строительство жилой недвижимости. Поэтому сегодня все подразделения, работающие в строительной сфере, сосредоточены на том, чтобы максимально сократить регламенты для выдачи разрешений на строительство жилых объектов. Думаю, что результаты этой работы мы увидим в полной мере не в 2026 году, потому что строительный процесс инертный — результаты мы получаем в течение двух лет", — сказал Кондратьев.

Процесс строительства растягивается на два года.

Власти упрощают выдачу документов. Подразделения ускоряют процедуры. Это должно дать толчок новому вводу.

Инертность отрасли требует времени. Полный эффект проявится позже. Регион не ждет чудес в ближайший год.

Эксперты в строительстве подтверждают: бюрократия тормозит. Сокращение сроков — ключевой шаг. Томская область тестирует изменения на практике.

Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

